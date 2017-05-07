 В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.
В результате происшествия осколочные ранения получил мужчина, его забрали врачи "скорой помощи".
На место прибыли спасатели и эксперты-криминалисты, также работает кинолог.
По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.
Обстоятельства выясняют следователи.
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Питер говорит что Путин Хуйло
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«На Ленинском проспекте, в районе д. 113/1 в подземном переходе обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство», - говорится в сообщении.
Место оцеплено, в настоящее время ожидается прибытие саперов.
Ранее сообщалось, что станция Истра Рижского направления Московской железной дороги закрыта из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.
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Просто красивая песня.
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