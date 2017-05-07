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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4043) Киев (17013)

 В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

В воскресенье вечером в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В результате происшествия осколочные ранения получил мужчина, его забрали врачи "скорой помощи".

На место прибыли спасатели и эксперты-криминалисты, также работает кинолог.

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

Обстоятельства выясняют следователи.

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В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина 01

В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина 02

В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина 03

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Кто-то к победобесному маршу готовился? Или к Евровидению?
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Приготовился смаковать теракты в Киеве? На бутылку тогда садись
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Вот только не надо, раз неподумавши написал, сразу налетели коршуны со всех сторон.
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Все тьі подумал, за тобой уже есть история.
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Харе квакать , воин и-нетный. Сутками сидишь на форуме и тролишь за мисочку щей и батончик. Иди работай ,лэдарь ...А еще лучше улыбайся , за нами следят В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина - Цензор.НЕТ 3340

В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина - Цензор.НЕТ 4041
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Ты прав, в мыслях думал одно, а получилось наоборот, спасибо что поправил, удаляю.
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В Москве в одном из подземных переходов на Ленинском проспекте найден подозрительный предмет, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Ленинском проспекте, в районе д. 113/1 в подземном переходе обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство», - говорится в сообщении.
Место оцеплено, в настоящее время ожидается прибытие саперов.
Ранее сообщалось, что станция Истра Рижского направления Московской железной дороги закрыта из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.
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Неужели и в Москве мракобесие отменят во вторник?
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Когда тебе аваков выделил охрану
В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина - Цензор.НЕТ 7666

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Теракт? Там громадньій район и все не охватить.
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" самодельное взрывное устройство, осколочные ранения"
Схоже на те.
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Самодельное можно списать на кого угодно и россию труднее отследить.
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салютировал по поводу рошеновских европейских ценностей....
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витя овощЪ очень любил творчество Анны ахметовой
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Евровидение только начинается, да и 9 мая послезавтра, а теракты уже начинаются, будем надеяться, что больше не повторится.
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Что зря тогда пивом и чипсами будешь запасаться? Не коси под украинца, своим предыдущем постом ты себя спалил
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З Черкас, до речі. Обличчя, правда... Ну, як у отого танкіста котрого Кобздон у лікарні відвідував. Прізвище- здається мансі.
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Ты вообще про кого пишешь, сам не знаешь, а ляпаешь другим.
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ПИРОТЕХНИК - НЕУДАЧНИК ! Химию надо было в школе учить - сцука!
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Многие вещества не являются взрывчатыми а не подпадают под уголовный кодекс . В классе 8 - 9 делали из обычного йода взрывчатку - недотрогу , если на нее садилась муха то она взрывалась . Все ингредиенты покупали в аптеке за копейки . В срочную был спецпредмет - диверсионно - террористическая подготовка ,так там тоже учили как закладывать заряды,из чего изготовить взрывчатку.....
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Йодистым азотом более-менее опасный взрыв сделать принципиально невозможно. Как только высохнет небольшая его часть - она взрывается от крайне незначительных причин, распыляя остальное количество мокрого препарата и так пока не разложится все путем серии микровзрывчиков. Скорей всего, по этой причине он в списки ВВ и не попадает.
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Если судить по субъективным ощущениям, то и стартовый пистолет надо приравнять к огнестрельному оружию.
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Слухи о том, что ул Ахматовой переименуют в ул. Ахметова, немного преувеличены.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв, ранен мужчина. ФОТОрепортаж
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