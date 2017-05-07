 В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Go13.
Споры о символе Дня Победы в Казахстане возобновляются каждый год. Многие говорят о недопустимости использования "георгиевских" ленточек как символа праздника: одни называют их символом Победы, а у других они ассоциируются с царской колонизацией.
В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня Победы - ленту голубого цвета с казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны.
Напомним, в нынешнем году в Узбекистане и Таджикистане отменили акцию российских пропагандистов "Бессмертный полк".
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в Кишинёве активисты переверачивают лотки колорадов, теперь антилюди работают по-сучьи: разложили рядом флаги национальные и ЕС, как оберег
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В годы совдепии на принудительные работы в московскую Орду было вывезено около 8 миллионов жителей Украины.Только Германия выплатила семьям всех угнанных украинцев компенсации,а московская Орда только сказала что по ошибке убила украинцев - работяг.
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https://www.facebook.com/ErichHartmannTV/videos/1959532744278597/
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Если по-чесноку, то казахи не запретили ленты, а заменили их на национальные
Тобто різниці між немає?
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Как говорит источник «Озодлик» в правоохранительных структурах Ташкента, существует указание «сверху», согласно которому нельзя допускать ношение «Георгиевских ленточек» и проведение других «неразрешенных» мероприятий.
Узбекистанцам предлагают использовать ленточки цвета узбекского флага вместо «Георгиевских ленточек».
«Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которого повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты."
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А Гундяев всея Руси что прогундел про святого Георгия Победоносца ?
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Але всерівно молодці !
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ну и правильно, вот такой вариант мне нравится, такая лента красивее
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Это смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны носителя георгиевской ленточки российской империи , то казахи не русские потому что мусульмане. Только российская империя развалилась после первой мировой войны. А у нас тут про памятник 9 мая. И вот человек не поймет чем георгиевская лента отличается от гвардейской.
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karol @KarolBude 11 ч.11 часов назадЕщеРештки Кременецького замку. Тернопільщина. Неприступна твердиня, побуд. на горі Бона (397м над рівнем моря) у VIII-IX ст. Фото Maxim Ritus
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