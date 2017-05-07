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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:День Победы (1016) Казахстан (375) памятник (2116) пропаганда (2013) символика (186) декоммунизация (390)

 В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты. ФОТОрепортаж

В казахстанском городе Шымкент с Обелиска Славы, расположенного в Парке им. Абая, демонтируют георгиевские ленты, заменяя их национальными казахскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Go13.


В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты 01

Споры о символе Дня Победы в Казахстане возобновляются каждый год. Многие говорят о недопустимости использования "георгиевских" ленточек как символа праздника: одни называют их символом Победы, а у других они ассоциируются с царской колонизацией.

Смотрите также: Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками. ФОТО


В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты 02


В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня Победы - ленту голубого цвета с казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны.

Смотрите также: Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики. ФОТО

В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты 03

Смотрите также: "Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО

Напомним, в нынешнем году в Узбекистане и Таджикистане отменили акцию российских пропагандистов "Бессмертный полк".

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Біндери казахські! Прадалісь за пєчєнькі підосам! Колорадкі снімают с памятнікав, на латиницю перєходят! Нізабудім ніпрастім! Путін ввєді вайска!
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Такое мычание русни с Казакстаном не прокатит. Рюсня серется даже криво на юг посмотреть потому что знает что при первом их высере на линии оренбурх - барнаул появится несколько небольших отрядов вежливых желтых человечков из синдзян урумчийского военного округа народно освободительной армии Китая.
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В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 9820 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 4 год.4 години томуБільше
в Кишинёве активисты переверачивают лотки колорадов, теперь антилюди работают по-сучьи: разложили рядом флаги национальные и ЕС, как оберегВ Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 1014
В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 6838
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Ну и все правильно сделали. Какие могут быть георгиевские ленточки в городе Шымкент,да еще в парке имеи Абая? А вообще,очередной пинок под зад стране-изгою,и залупенфюреру лично. Враги,опять кругом одни враги...
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Шымкент это по старому Чимкент. Там пиво хорошее было, помню. А Абай Кунынбаев это как наш Шевченка у казахов.
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В годы Второй мировой войны на принудительные работы в Германию было вывезено около 2,5 миллиона жителей Украины.
В годы совдепии на принудительные работы в московскую Орду было вывезено около 8 миллионов жителей Украины.Только Германия выплатила семьям всех угнанных украинцев компенсации,а московская Орда только сказала что по ошибке убила украинцев - работяг.
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казахи, украинцы и остальные народы,отношение к победе не имеют,ибо в войне победили только благодаря кацапам....
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ужас... а вот это просто мрази - над трупом маленького убитого поросенка еще и глумиться.
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Цей обеліск був побудований ще під час радянського союзу, я вчора написав, що гвардійські стрічки і геогіевскіе це одне і те ж, так тут парочка буйно схиблених, мені намагалися довести, що це абсолютно різні стрічки. Тепер нехай дадуть відповідь на питання, так які стрічки знімають зараз казахи, георгіївські або гвардійські, я між ними різниці не бачу, оскільки всі радянські символи вважаю такий же гидотою, як і символи власовської армії.
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Казахи снимают георгиевские. А гвардейские это новое слово .
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По-перше це слово не нове, оскільки було введено в середині минулого століття, а не вчора, а по-друге, вчора теж так пояснював і те, що їх сталін повернув, а не пуйло, але тупість окремих індивідуумів непробивна.
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Но власти Казахстана в целом настроены антиукраински, даже до аннексии Крыма это чувствовалось: https://blog.daniyar.info/2017/05/нелёгкая-доля-украинской-общины-каза/
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Маршал без иконостаса? Ни ф жисть не поверю!
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Да какой он маршал? Генералиссимус! У него на спине 20" звезда из платины, рубинов и бриллиантов 1245 карат
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Я пам'ятаю, як він звертався до путлера з закликом зупинити та вивести російські війська. щоб не гинули люди ...
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правый точно в танке горел от ыркуцкого боярышника.
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А вот у Луки с этой ленточкой полнейшее раздвоение( впрочем как и всегда). После агрессии путина он надел ленточку с цветами флага Беларуси(правда лукашистского флага), затем через год он надел ленточку наполовину из нашего флага,а вторая половина колорадская-гнулся перед путиным за кредит. Перед Западом Лука на всякий случай тоже немного прогнулся и напялил яблоневый цветок-аналог цветка мака в Европе, как символ скорби. Даже интересно, что в эту усатую головенку придет послезавтра.
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Если по-чесноку, то казахи не запретили ленты, а заменили их на национальные
В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 8029
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В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 1650 Andrey Sokolov d0d9f127

Если по-чесноку, то казахи не запретили ленты, а заменили их на национальные
Тобто різниці між немає?

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Поменяй полосатые носки на зеленые - почувствуй разницу!
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что то чует Назарбаев.. Похоже, конец козломордому гниднику под названием "раша" приходит)))
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Милиция Ташкента срывает «Георгиевские ленты» с автомобилей

Как говорит источник «Озодлик» в правоохранительных структурах Ташкента, существует указание «сверху», согласно которому нельзя допускать ношение «Георгиевских ленточек» и проведение других «неразрешенных» мероприятий.
Узбекистанцам предлагают использовать ленточки цвета узбекского флага вместо «Георгиевских ленточек».

«Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которого повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты."
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По-перше це слово не нове, оскільки було введено в середині минулого століття, а не вчора, а по-друге, вчора теж так пояснював і те, що їх сталін повернув, а не пуйло, але тупість окремих індивідуумів непробивна.

А Гундяев всея Руси что прогундел про святого Георгия Победоносца ?
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Навіщо мені знати, що там прогундел гундяєв? Я за його виступами не стежу, мова йде про стрічки і хто їх повернув, а так само, що георгіївська стрічка і гвардійська це одне і теж.
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Единственно правильный способ ношения георгиевской ленточки

В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 8478
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Молодці, але це не центральний меморіал у столиці.

Але всерівно молодці !
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Георгиевская лента это лента российской империи. Гундяев всея Руси не может ничего гундеть казахам , потому что они не русские.
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надеюсь злой и мотивированный Макрон ответит русне за почту, госпоже ле-пен желаю не стереть губы вечным миньетом по отработке руснявого кредита
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В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 9717

ну и правильно, вот такой вариант мне нравится, такая лента красивее
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конечно нет, так же как и мы украинцы.

Это смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны носителя георгиевской ленточки российской империи , то казахи не русские потому что мусульмане. Только российская империя развалилась после первой мировой войны. А у нас тут про памятник 9 мая. И вот человек не поймет чем георгиевская лента отличается от гвардейской.
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))) Ща вАлкі пазорні з європейського турне повернуться і відразу до казахів поїдуть порядок наводити.
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Gelsomino‏ @Vsrakutartaluy 6 маяЕщеНе одів футболку з Українським прапором,ні з Литовським, ні з Польським, вони ментально і психологічно росіяни - Яневський про сина Прошенка
В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 5001
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мамыр женіс куні, какой очаровательный язык , что сие значит на казахском интересно
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"Нагадаємо, в нинішньому році в Узбекистані й Таджикистані скасували акцію російських пропагандистів "Безсмертний полк"". Зате в Україні будуть проводити під захистом поліції. Ми ж з Росією не вороги у нас якесь АТО, так сказав торговий партнер Путіна Порошенко
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Я там був в лютому 2004. Краса!
karol‏ @KarolBude 11 ч.11 часов назадЕщеРештки Кременецького замку. Тернопільщина. Неприступна твердиня, побуд. на горі Бона (397м над рівнем моря) у VIII-IX ст. Фото Maxim Ritus
В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты - Цензор.НЕТ 3590
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты. ФОТОрепортаж
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