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Все про:Одесса (5581) символика (184) декоммунизация (388)

 Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики. ФОТО

В Одессе патрульные полицейские задержали двух мужчин, которые установили на автомобиль флаг с коммунистической символикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил: "На всякий случай информирую, только в городе были задержаны патрульными полицейскими двое лиц, которые в нарушение требований закона о декоммунизации, гордо рассекали по городу на авто (иностранная регистрация) с таким вот флагом, как на фото.

Авто и водитель задержаны, доставлены в Хмельницкий отдел полиции, открыто производство по признакам ст. 436 ч. 1 УКУ, на место также прибыли сотрудники СБУ с целью выяснить, кто надоумил этих граждан провоцировать спокойствие в городе таким способом, они лично нарушали закон из идейных соображений

Если кто-то видел это авто, не беспокойтесь, уже приехали

Напомню еще раз, играться никто не будет, все предупреждения звучали и от министра МВД Aрсена Авакова и от руководства ГУНП - вполне серьезные".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе. ВИДЕО

Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время памятных мероприятий в Одессе задержаны 14 человек, - замглавы МВД Яровой

Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики 02

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неймется нечисти, ну никак - больше, больше крови и горя!...
никак душонки уродов не насытятся...
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Цей день в історії: 7 травня 1945 р. о 2.41 ночі генерал-полковник Альфред Йодль підписав у Реймсі беззастережну капітуляцію Німеччини.
Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 8254
Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 7493
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Самые яростные фанатики - это новообращенные перебежчики...
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челюсть рузькаговорящую придется в гипс брать. и мордовские сородичи с такой щелепой не признают за своего соплеменника.
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Ватник, у тебя на Сталагмитной Фекалии уже силой заставляют носить КАЛОрадскую тряпку и портреты мертвецов.
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Козломордое, а что тряпки своей стесняисси? Как-то нескрепно! Петушка из дерьма слепил? Иди теперь лепёшки коровьи побросай, "европеец"!)))
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флаг еще не означает принадлежность к цивилизации. загноение черепной коробки рашистским дерьмом тут без рентгена просматривается. насчет рашистской тряпки в Эстонии ..... так то вообще
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Искатели "приключений" на пятую точку.........😐
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Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 2562Миротворець10 хв. · ЖУРНАЛИСТОК "КП" СНЯЛИ С ПОЕЗДА И ВЗЯЛИ В НАЦГВАРДИЮ.

Вот ведь, как бывает. Даже мемы возвращаются к их создателям.
http://theins.ru/news/55201Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 6290
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Елена Бодуэн. Скрепная российская фамилия.
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Сунетесь в Одессу - получите еще: соцсети впечатлило выступление украинца на росТВ

Пользователей социальных сетей впечатлило выступление одесского блогера Дмитрия Суворова на одном из ток-шоу на российском телеканале НТВ.

Украинский политолог порвал ватников в эфире РашаТВ

Во время дискуссии в студии обсуждалось расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Суворов отметил, что по результатам данных событий никто не будет привлечен к ответственности.
"Де-юре это преступление, но де-факто данный пожар спас Украину от нашествия "русского мира". Это была необходимая оборона, потому никаких перспектив у данного уголовного дела нет. Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Одессе, но вы должны понимать, что если еще раз полезете в Одессу со своим "русским миром", то получите еще одно 2 мая", - сказал блогер.
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 2 год.2 години тому



Одесса: одесситы прекратили шабаш ватных упырей! Пламенный РЕСПЕКТ уходит в Одессу! ВИДЕО (полная версия) Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 2619 https://www.youtube.com/watch?v=rjEyPz7FUa8 …
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Наказывать комуняк нужно жестко.Иначе поступать нельзя.Иначе гибель нации и деградация. Насколько жестко,определи сам.Но результат должен быть безупречным и надежным.
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Деградация - от преспособленцев:
было выгодно - проповедовали коммунизм,
теперь стало выгодно проповедовать национализм...
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все приспособленцы..даже главный ватник кремлевский использует коммунизм в своих интересах..
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Уж лучше национализм с переходом в Западный капитализм. Чем красное мракобесие с насилием.
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Национализм не переходит в западный капитализм, он быстро переходит в фашизм...
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фашизм , який за 20 років не побудував жодного концтабору і не чинив жоднів актиів геноциду - звичайно гірший за комунізм , який винищив десятки мільйонів людей ... правда ..?
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До того , що нас змушують до міфів і маніпуляцій
Комунізм і соціалізм (націонал-соціалізм) - ось найбільше зло людства !
А фашизм - звичайна європейська політична течія ...
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Не делай себе того,
чего бы не хотел,
чтобы
тебе сделали другие
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Приходит атеист к раву и говорит: "Ребе, я не верю в Б-га". - Рав смотрит на него: "Ну и что? Я тоже не верю в бога". - Тут у атеиста, образно говоря, челюсть от удивления отвисает: "Ребе, как же так, вы не верите в Б-га, вам вроде по статусу положено верить, по профессии вашей?" - На что рав отвечает: "Да нет, вы не понимаете. В того бога, в которого вы не верите, я тоже не верю".
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Термін «націоналізм» був запропонований Йоганном Готфрідом Гердером (nationalismus) наприкінці 1770-х років. Точніше де і коли важко визначити, однак його розвиток тісно пов'язаний із розвитком питання, що таке «держава».
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Козломорді свинособаки готують своїх дітей до великої честі - здохнути за родіну і любімого вождя.
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Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 5910В Казахстане демонтировали с памятника георгиевскую ленту "колонизаторов": опубликованы фото

Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 4718

В казахстанском городе Шымкент местные власти распорядились снять украшения в виде гвардейских (георгиевских) лент с Обелиска Славы, расположенного в Парке им. Абая.

В Казахстане последние годы активно спорят о символе Дня победы - гвардейской ленте. Некоторые жители страны считают ее символом победы во Второй мировой войне, по мнению других, она ассоциируется с царской колонизацией.
В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня победы, с целью примирить людей с разными точками зрения - шелковую ленту голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны. Данным символом и заменили гвардейские ленты на Обелиске Славы.
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Да не надо спорить,просто "вата должна гореть". Доказано Одессой.
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генерал-лейтенант КацаПсинской Армии Карл Густав Маннергейм громил немчуру в Первую Мировую нехило,позднее маршал Финляндии Маннергейм мочил в сортире рюсских в 1939 году,и в 1941 году,когда рюсские напали на Финляндию второй раз 25 июня 1941 года. парадоксы истории.....
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это не парадоксы..почитай про советского генерала дудаева..
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после первой мировой Маннергейм в начале 18-го с краснопузыми воевал когда они в Финляндии устроили переворот и немцы ему помогали почитайте его мемуары http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/05.html Начинало воевать с русскими народное ополчение- шюцкор, а потом из бойцов егерского батальйона прошедших обучение в Германии сделали командиров подразделений вооруженных сил Финляндии
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как демократично млять.
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Ну да, демократично, конечно, законы не соблюдать... Демократии тогда будет вагон...
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Та да, козломорде. Демократично директора украинской библиотеки в кутузку посадить в Маскве. По обвинению в терроризьме.
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В Казахстане смеються с вас уже весьмирржет... эвропейцы.... туалет мэр открыл жечть..
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канешна, в америці воно. ща! ти шо, запаху не чуєш?
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Козломордое, ты хоть запоминай, под каким флажком сюда заходишь, вместо тряпки триколорной. А то не знаю, как насчёт "весьмирр", а форум, с тебя дебила, - точно ржёт!))))))
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До тех пор пока в обществе будут культивироваться идеологии, направленные на разобщение по любому признаку: национальному, религиозному и т.д; для внедрения принципа "разделяй и властвуй", удачи нам всем не видать.
Украинцев будут разводить, как лохов, те кому выгодно, чтобы "патриоты", "сепары" воевали в головах украинцев и не давали им задуматься о том, как жить лучше.
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ітіть-колотіть! з репетиції у мордорі:
Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики - Цензор.НЕТ 5113

пам'ятаєте, в останні роки у каддафі бойових дівчат? невже взагалі хуйло нічого не усвідомлює...
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Надо теперь Лаврова заарканить и украсить.
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Презирая прошлое своего народа, нельзя ждать будующего.
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Свидомые, вы уже совсем рехнулись.)
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