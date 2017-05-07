 Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он отметил: "На всякий случай информирую, только в городе были задержаны патрульными полицейскими двое лиц, которые в нарушение требований закона о декоммунизации, гордо рассекали по городу на авто (иностранная регистрация) с таким вот флагом, как на фото.Авто и водитель задержаны, доставлены в Хмельницкий отдел полиции, открыто производство по признакам ст. 436 ч. 1 УКУ, на место также прибыли сотрудники СБУ с целью выяснить, кто надоумил этих граждан провоцировать спокойствие в городе таким способом, они лично нарушали закон из идейных соображенийЕсли кто-то видел это авто, не беспокойтесь, уже приехалиНапомню еще раз, играться никто не будет, все предупреждения звучали и от министра МВД Aрсена Авакова и от руководства ГУНП - вполне серьезные".