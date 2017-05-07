Два человека задержаны в Одессе за использование коммунистической символики. ФОТО
В Одессе патрульные полицейские задержали двух мужчин, которые установили на автомобиль флаг с коммунистической символикой.
Он отметил: "На всякий случай информирую, только в городе были задержаны патрульными полицейскими двое лиц, которые в нарушение требований закона о декоммунизации, гордо рассекали по городу на авто (иностранная регистрация) с таким вот флагом, как на фото.
Авто и водитель задержаны, доставлены в Хмельницкий отдел полиции, открыто производство по признакам ст. 436 ч. 1 УКУ, на место также прибыли сотрудники СБУ с целью выяснить, кто надоумил этих граждан провоцировать спокойствие в городе таким способом, они лично нарушали закон из идейных соображений
Если кто-то видел это авто, не беспокойтесь, уже приехали
Напомню еще раз, играться никто не будет, все предупреждения звучали и от министра МВД Aрсена Авакова и от руководства ГУНП - вполне серьезные".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пацаны, там их дох#я людей!", - массовая драка на улице Дерибасовской в Одессе. ВИДЕО
никак душонки уродов не насытятся...
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Вот ведь, как бывает. Даже мемы возвращаются к их создателям.
http://theins.ru/news/55201
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Пользователей социальных сетей впечатлило выступление одесского блогера Дмитрия Суворова на одном из ток-шоу на российском телеканале НТВ.
Украинский политолог порвал ватников в эфире РашаТВ
Во время дискуссии в студии обсуждалось расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе.
Суворов отметил, что по результатам данных событий никто не будет привлечен к ответственности.
"Де-юре это преступление, но де-факто данный пожар спас Украину от нашествия "русского мира". Это была необходимая оборона, потому никаких перспектив у данного уголовного дела нет. Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Одессе, но вы должны понимать, что если еще раз полезете в Одессу со своим "русским миром", то получите еще одно 2 мая", - сказал блогер.
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Одесса: одесситы прекратили шабаш ватных упырей! Пламенный РЕСПЕКТ уходит в Одессу! ВИДЕО (полная версия) https://www.youtube.com/watch?v=rjEyPz7FUa8 …
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было выгодно - проповедовали коммунизм,
теперь стало выгодно проповедовать национализм...
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до чого це?
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Комунізм і соціалізм (націонал-соціалізм) - ось найбільше зло людства !
А фашизм - звичайна європейська політична течія ...
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чего бы не хотел,
чтобы
тебе сделали другие
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В казахстанском городе Шымкент местные власти распорядились снять украшения в виде гвардейских (георгиевских) лент с Обелиска Славы, расположенного в Парке им. Абая.
В Казахстане последние годы активно спорят о символе Дня победы - гвардейской ленте. Некоторые жители страны считают ее символом победы во Второй мировой войне, по мнению других, она ассоциируется с царской колонизацией.
В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня победы, с целью примирить людей с разными точками зрения - шелковую ленту голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны. Данным символом и заменили гвардейские ленты на Обелиске Славы.
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Украинцев будут разводить, как лохов, те кому выгодно, чтобы "патриоты", "сепары" воевали в головах украинцев и не давали им задуматься о том, как жить лучше.
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пам'ятаєте, в останні роки у каддафі бойових дівчат? невже взагалі хуйло нічого не усвідомлює...
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2 ч ·
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