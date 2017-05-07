 Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский сайт The Insider , об этом свидетельствуют метаданные писем.

Те документы, где журналисты обнаружили следы Георгия Рошки (а таких не меньше 6), представляют собой финансовые документы штаба Макрона, вот один из них: