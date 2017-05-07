 Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка. ФОТО

Те документы, где журналисты обнаружили следы Георгия Рошки (а таких не меньше 6), представляют собой финансовые документы штаба Макрона, вот один из них:
Реальным автором документа, судя по тем же метаданным, был казначей штаба Макрона - Седрик О (это не аббревиатура, а полное имя). Но затем документ был изменен неким Георгием Рошкой. Человек с именем Георгий Петрович Рошка работает в ЗАО "Эврика", производящей вычислительную технику и программное обеспечение, основными клиентами которой являются российские государственные органы, в том числе Минобороны и спецслужбы.
Георгий Рошка - программист, который участвовал в профильных конференциях, например "Параллельные вычислительные технологии", прошедшей в 2014 году в Ростове-на-Дону. На момент публикаций Рошка на запрос The Insider не ответил.
Напомним, вчера, 5 мая, интернет-портал WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанную переписку кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона и его окружения, состоящую из нескольких сотен тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ.
Команда Макрона, сообщила, что документы были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков некоторых представителей движения "Вперед!" и отметила, что помимо реальных писем и документов в массиве есть и фейки.
Ранее японская компания Trend Micro подтвердила, что за кибер-атакой на ресурсы Макрона (которую штаб зафиксировал еще в феврале) стоят российская хакерская группировка Pawn Storm, также известная как Fancy Bear и APT28. Та же группировка ранее совершала многочисленные кибер-атаки в других западных странах, в том числе США, где в преддверии президентских выборов взломанная почта Демократической партии также была передана для распространения WikiLeaks.
Напомним, основателем WikiLeaks является Джулиан Ассанж, известный в том числе своим шоу на телеканале Russia Today.
Отметим, что ранее целый ряд независимых компаний в области информационной безопасности независимо друг от друга подтвердили связь Fancy Bear/APT28 с российскими властями (среди них, в том числе, и эксперты Google). Одной из первых стала именно компания Trend Micro, которая обнаружила мощную хакерскую группу с особым стилем атак, названную компанией Pawn Storm. Компании удалось установить, что одна и та же группа использовалась и при атаке на российских оппозиционеров, и при атаке на американские сервера (позже это подтвердил еще целый ряд компаний). Подробнее об этих атаках эксперт Trend Micro рассказал в интервью The Insider.
Ранее российские хакеры уже были замечены в том, что в выкладываемых массивах перемежают реальные документы с фейками. Так было, например, при выкладке массивов фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, где вместе с реальными файлами были выложены грубо подделанные документы, призванные создать впечатление, будто деньги от фонда получает Алексей Навальный.
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В результате атаки боевиков-смертников "Исламского государства" на военную базу в северной части Ирака, где находятся американские военные советники, погибли не менее двух человек и шестеро были ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Двое боевиков подорвали себя у входа в военную базу K1, еще трое боевиков были уничтожены курдскими отрядами Пешмерга. Отмечается, что террористы были одеты в униформу Пешмерга, а также сбрили бороды.
В свою очередь, боевики "Исламского государства" заявили, что в результате атаки они убили и ранили десятки "крестоносцев и отступников", имея ввиду американских советников и курдов.
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Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!...
В. Высоцкий
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А как ранее Ассандж клялся, как божился , что рашка не имеет отношения к сливу данных Клинтон! а сейчас смотри-ка - в три секунды вычислил: "да это ж расея, как я мог не догадаться!" И это только начало, сейчас оно будет и остальных авторов сливать; комитету Конгресса по расследованию кибер-атак, например, будет очень интересно... WikiLeaks - он такой лиикс
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А ось ще
В Архангельске автомобиль провалился в дорожную яму глубиной около метра update: 07-05-2017 (16:07)
В Архангельске автомобиль провалился на дороге в яму глубиной около метра, наполненную водой. Водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы эвакуировать из салона ребенка, сообщает FlashNord.
"Мужчина на своем Ford Focus попытался проехать по луже на улице Почтовая в районе дома № 11.
В результате машина провалилась в яму глубиной примерно около метра и заглохла.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=590F19F76494A
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17:15
Основатель движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон опережает главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции с 60% голосов.
Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на данные трёх институтов."
Вата в шоці. ЛеПен не Наш.
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5 мая пьяный в говно кацап врезался своим грузовиком в дом на окраине Тартуса. Сам подох. Второй, бывший с ним в кабине сильно покалечился.
Всё бы и хорошо, но урод развалил людям дом.
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Фотка с места проишествия. Забыл сразу вставить.
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Ху*ло "проколов" не прощает))
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От дебилы кацапские. После скандала со взломанным почтовым ящиком Клинтон, и обнародованными фактами вмешательства в это рашки, взлом ящика Макрона будет иметь обратный эффект, а не тот, который рашке хочется))
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http://www.bild.de/politik/ausland/frankreich-wahlen/zittern-vor-der-ersten-prognose-51628136.bild.html
Горюшко-то како....бядааа...
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да на кой тебе тот текст - Вы картинки зырьте,батенька!
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Для нас, естественно, не для козломордых)))
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«Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди в итоге президентских выборов с результатом выше 60%. При этом число «холостых» голосов (незаполненных бюллетеней - ред.) будет значительным», - сообщило издание.
В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация результатов экзит-полов до официального объявления итогов выборов.
Издание уточняет, что это результаты опросов, сделанных в воскресенье. Оценки на основании первых подсчетов голосов не будут предоставлены раньше 19:00 местного времени (20:00 по Киеву), в час первых закрытий бюро.
В расширенной публикации «Суар» сообщает, что опирается на данные четырех различных институтов.
В свою очередь, телеканал RTBF сообщил данные прогноза, обещающие Э.Макрону от 62% до 64% голосов. https://inforesist.org/smi-prezidentom-frantsii-stanet-makron/
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Пусь Ватный ру$$кий мир за колючкой строит .
А то такое впечатление , шо даже если и какому-то ватному уроду господь дает мозги , то и в этом случае они работают не на то , чтобы созидать , а чтобы разрушать , грабить , насилова и гадить !
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