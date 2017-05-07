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Все про:Россия (70330) Франция (1861) хакер (569) Макрон (16)

 Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка. ФОТО

В опубликованном 5 мая массиве взломанной переписки Эмманюэля Макрона и его штаба обнаружен ряд писем, которые были изменены пользователем по имени Георгий Петрович Рошка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский сайт The Insider, об этом свидетельствуют метаданные писем.

Те документы, где журналисты обнаружили следы Георгия Рошки (а таких не меньше 6), представляют собой финансовые документы штаба Макрона, вот один из них:


Взломанные письма Макрона подправил российский хакер Георгий Рошка 01

Реальным автором документа, судя по тем же метаданным, был казначей штаба Макрона - Седрик О (это не аббревиатура, а полное имя). Но затем документ был изменен неким Георгием Рошкой. Человек с именем Георгий Петрович Рошка работает в ЗАО "Эврика", производящей вычислительную технику и программное обеспечение, основными клиентами которой являются российские государственные органы, в том числе Минобороны и спецслужбы.

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Георгий Рошка - программист, который участвовал в профильных конференциях, например "Параллельные вычислительные технологии", прошедшей в 2014 году в Ростове-на-Дону. На момент публикаций Рошка на запрос The Insider не ответил.

Напомним, вчера, 5 мая, интернет-портал WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанную переписку кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона и его окружения, состоящую из нескольких сотен тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ.

Команда Макрона, сообщила, что документы были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков некоторых представителей движения "Вперед!" и отметила, что помимо реальных писем и документов в массиве есть и фейки.

Ранее японская компания Trend Micro подтвердила, что за кибер-атакой на ресурсы Макрона (которую штаб зафиксировал еще в феврале) стоят российская хакерская группировка Pawn Storm, также известная как Fancy Bear и APT28. Та же группировка ранее совершала многочисленные кибер-атаки в других западных странах, в том числе США, где в преддверии президентских выборов взломанная почта Демократической партии также была передана для распространения WikiLeaks.

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Напомним, основателем WikiLeaks является Джулиан Ассанж, известный в том числе своим шоу на телеканале Russia Today.

Отметим, что ранее целый ряд независимых компаний в области информационной безопасности независимо друг от друга подтвердили связь Fancy Bear/APT28 с российскими властями (среди них, в том числе, и эксперты Google). Одной из первых стала именно компания Trend Micro, которая обнаружила мощную хакерскую группу с особым стилем атак, названную компанией Pawn Storm. Компании удалось установить, что одна и та же группа использовалась и при атаке на российских оппозиционеров, и при атаке на американские сервера (позже это подтвердил еще целый ряд компаний). Подробнее об этих атаках эксперт Trend Micro рассказал в интервью The Insider.

Ранее российские хакеры уже были замечены в том, что в выкладываемых массивах перемежают реальные документы с фейками. Так было, например, при выкладке массивов фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, где вместе с реальными файлами были выложены грубо подделанные документы, призванные создать впечатление, будто деньги от фонда получает Алексей Навальный.
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По видимому Рошка от рашка , а Георгий от КАЛАрадки .
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Из всех террактов торчит жирное волосатое расеянское свинное рыло
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Та ні - це швидше молдовське прізвище. Пошуковик "Вся Ураина" видає 1178 людей з таким прізвищем. Багато людей з таким прізвищем в рідному селі Софії Ротару Маршинцях...
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В Ираке боевики ИГИЛ атаковали базу с американскими советниками: появилось видео с места ЧП

В результате атаки боевиков-смертников "Исламского государства" на военную базу в северной части Ирака, где находятся американские военные советники, погибли не менее двух человек и шестеро были ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Двое боевиков подорвали себя у входа в военную базу K1, еще трое боевиков были уничтожены курдскими отрядами Пешмерга. Отмечается, что террористы были одеты в униформу Пешмерга, а также сбрили бороды.
В свою очередь, боевики "Исламского государства" заявили, что в результате атаки они убили и ранили десятки "крестоносцев и отступников", имея ввиду американских советников и курдов.
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Головне шоб активні педерасти їх не побачили.)))
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инфо для размышления минстецевым подстилкам, которые защищают мародера
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Часть жителей на территории Украины думают, что они - народ...
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Ну и какой же грозный ответ будет озабоченной Франции?!
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лягушатники уже ответили надписью на табличке же сус файлообменник.
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лягушатники уже ответили надписью

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!...
В. Высоцкий
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награбили на два флакончика очистителя пушистик, им больше не нужно.
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росиськи хакеры???? во бля. да вы суки монголоидные даже читать не умеете, кому там еще грабить? максимум или индусов или кинайцев для этого нанять можете, пока.
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Ватка, рашкина кибер-мнагаходувка, как и сотрудничество с викиликс, бесславно провалились: Денех кремляди подрядчику не занесли, и теперь ликс продаёт рашкины хаки, под другим соусом, чтоб покрыть расходы за кидалово: WikiLeaks (Прям так неожиданно!) обнаружил российский след в хакерской атаке на штаб Макрона.
А как ранее Ассандж клялся, как божился , что рашка не имеет отношения к сливу данных Клинтон! а сейчас смотри-ка - в три секунды вычислил: "да это ж расея, как я мог не догадаться!" И это только начало, сейчас оно будет и остальных авторов сливать; комитету Конгресса по расследованию кибер-атак, например, будет очень интересно... WikiLeaks - он такой лиикс
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Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка - Цензор.НЕТ 1262Daniel Rodriguez52 хв. · В Ленинградской области на россии рухнула абсолютно новая школа, которую в июне собирались торжественно сдавать в эксплуатацию. При этом погиб водитель машины, припаркованной рядом с некачественной новостройкой.Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка - Цензор.НЕТ 2410В России рухнула абсолютно новая школа (ВИДЕО)В Ленинградской области России рухнула абсолютно новая школа, которую в июне собирались торжественно сдавать в эксплуатацию. При этом погиб водитель машины, припаркованной рядом с некачественной новостройкой.BY24.ORG
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Наглядным примером учат детей, как не надо строить.
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Сейчас все новостройки по такой технологии если не на торговли, то на похоронах заработаем...
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http://www.kasparov.ru/material.php?id=590F043863831
А ось ще

В Архангельске автомобиль провалился в дорожную яму глубиной около метра update: 07-05-2017 (16:07)
В Архангельске автомобиль провалился на дороге в яму глубиной около метра, наполненную водой. Водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы эвакуировать из салона ребенка, сообщает FlashNord.
"Мужчина на своем Ford Focus попытался проехать по луже на улице Почтовая в районе дома № 11.
В результате машина провалилась в яму глубиной примерно около метра и заглохла.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=590F19F76494A
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Школу делали из того, что было под руками - из говна и палок. На авось и небось не прокатило.
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Андруша смицький - ти вже в своїх попередніх життях лякав вже нас тут результатами виборів в США..У тебе ще була коронка - зять-радник містера Трампа.. А Трамп - таки оказался чмом..
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"Макрон опережает Ле Пен с 60% голосов во втором туре президентских выборов во Франции
17:15
Основатель движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон опережает главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции с 60% голосов.
Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на данные трёх институтов."

Вата в шоці. ЛеПен не Наш.
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ПТУ вуайеристов ? От же любители хоть одним глазком порыться в чужом белье .
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А кто говорит о "злых рюских"? Говорят о дебилоидах в лаптях, возомнивших себя "вяликими"😆
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такое опітное парнокопітное,и не смогло анонимизироаться?
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скорее на работу непрнокопытных...козломордых
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Ти не посміхайся, а краще зніми "лайк" з посту 17:56.. Тут і не таку випадковість можуть роздмухати до армагеддону..
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у них выбора нет.. Поезд французский же практически уходит. лЕпенша была последняя надежда))
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За российские новости сейчас гроша ломаного не дают, а скоро будут давать в морду.
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Из Сирии сообщают.
5 мая пьяный в говно кацап врезался своим грузовиком в дом на окраине Тартуса. Сам подох. Второй, бывший с ним в кабине сильно покалечился.
Всё бы и хорошо, но урод развалил людям дом.
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ПС
Фотка с места проишествия. Забыл сразу вставить.
Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка - Цензор.НЕТ 7572
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Ну что, Георгий Петрович Хрюшка, ты прославился! Готовься к внезапному сердечному приступу, лаптеногое)))
Ху*ло "проколов" не прощает))
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практически рАшка )))
От дебилы кацапские. После скандала со взломанным почтовым ящиком Клинтон, и обнародованными фактами вмешательства в это рашки, взлом ящика Макрона будет иметь обратный эффект, а не тот, который рашке хочется))
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Если победит Макрон (а он, похоже, таки да победит), он этот взлом до следующих выборов помнить будет.
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Кацапы успевают гадить везде и всюду. Прямо не страна, а помойная яма
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а тем временем кошелка Лепениха оседлала некуёвый такой лист фанеры прямо над Парижем: :D
http://www.bild.de/politik/ausland/frankreich-wahlen/zittern-vor-der-ersten-prognose-51628136.bild.html

Горюшко-то како....бядааа...
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А на древнеисландском нет такого текста ?
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Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка - Цензор.НЕТ 4983 63% Взломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка - Цензор.НЕТ 6143 37%


да на кой тебе тот текст - Вы картинки зырьте,батенька!
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Если что-то грандиозное полезное создать, то граждане жиды тут как тут (примеры, я уверен, не нужны). А как гамно в мировом масштабе - кацапы впереди планеты всей (примеры тоже не нужны). Блядь, проку от них меньше, чем от цыган
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Похоже, формат "нормандской четверки" скоро станет гораздо интереснее...
Для нас, естественно, не для козломордых)))
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По данным сайта бельгийской газеты «Суар», кандидат движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон придет к финишу президентской гонки во Франции, сильно опережая лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.
«Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди в итоге президентских выборов с результатом выше 60%. При этом число «холостых» голосов (незаполненных бюллетеней - ред.) будет значительным», - сообщило издание.
В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация результатов экзит-полов до официального объявления итогов выборов.
Издание уточняет, что это результаты опросов, сделанных в воскресенье. Оценки на основании первых подсчетов голосов не будут предоставлены раньше 19:00 местного времени (20:00 по Киеву), в час первых закрытий бюро.
В расширенной публикации «Суар» сообщает, что опирается на данные четырех различных институтов.
В свою очередь, телеканал RTBF сообщил данные прогноза, обещающие Э.Макрону от 62% до 64% голосов. https://inforesist.org/smi-prezidentom-frantsii-stanet-makron/
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Сделать бы это "Рошку" (Рашку) невъездным ни в страны ЕС , ни вообще куда бы то ни было из стран цивилизованного мира .

Пусь Ватный ру$$кий мир за колючкой строит .

А то такое впечатление , шо даже если и какому-то ватному уроду господь дает мозги , то и в этом случае они работают не на то , чтобы созидать , а чтобы разрушать , грабить , насилова и гадить !
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Такой умный хакер Рошка, а про метаданные файлов не слышал. Тупой хакер Рошка!
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Естественно где происходит какая то гадость без рашистов это не как обходится -это такая тварь если не нагадит то значит даром день прожил -это только Меркель надеется что путин поумнеет и прекратятся разные гадости -он так поумнеет как она помолодеет или она об этом не когда не думала.
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Цензор.НЕТФотоТехнологииВзломанные письма Макрона "подправил" российский хакер Георгий Рошка. ФОТО
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