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 Фоторепортаж
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Все про:Femen (580) выборы (21713) Франция (1859) Марин Ле Пен (20)

 Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен. ФОТОрепортаж

Активистки движения Femen во Франции провели акцию против кандидата в президенты Марин Ле Пен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Инна Шевченко.

Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 01


На фотографиях видно, как пять полураздетых девушек развернули огромный плакат на строительных лесах вокруг церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.

Читайте также: Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов

Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 02Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 03


Читайте на "Цензор.НЕТ": Ле Пен получила от Кремля 9 миллионов евро в обмен на поддержку политики России в Украине, - "Эхо Москвы"

Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 04


На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".

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Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 05

По сообщениям французских СМИ, участники акции были задержаны полицией.


Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен 06

Напомним, активистки Femen устроили акцию против Ле Пен и во время первого тура голосования. Они пытались попасть на территорию участка раз перед приездом кандидата ультраправых.
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с ней не посоревнуешься, у нее сутенер крутой, педофилыч...
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Дичайшие штрафы ждут девчонок как минимум. Во Франции очень строго карают за агитацию в день выборов.
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Ну не заплатят они... посадят во французкую тюрьму ... по сравнению с российской - будут на курорте.. Главное, чтобы раисе не выдали... Много не дадут.
Главное чтобы (как выше сказали) Х.йЛяпенша не прошла!!!
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С чего это украинских девчонок должны передать в Рашку?
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Врят ли. Французы к девками всегда были снисходительны. Завтра выпустят.
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Агитация - это если за кого-то. А против - это протест.
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Это всё филологические тонкости. Французский суд этим не проймёшь.
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ДОНСКИЕ КАЗАКИ: БЕССЛАВНЫЕ ВЫРОДКИ РОССИИ! (от полицаев ГИТЛЕРА - до холуёв ПУТИНА)...

https://www.youtube.com/watch?v=wL-RDgBsaqM
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У бабульки проблеми з леніним чи з стоматологом? ))
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Вообще то это кадр из кацапской комедии *На дерибасовской хорошая погода,на брайтон бич опять идут дожди*
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Также как и твоей убогости и тупости,ты увидел картинку и побежал бить по клавам,фильму больше 20-ти лет и кацапы в нём сами над собой ржали,они тогда в засосе были с США при алкаше Ельцине
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я тебе скажу что ты таки поЦ причем безозвратный какая разница сколько фильму лет если это сейчас актуально ?
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Иди дурачок отдыхай,не напрягайся,а то последняя извилина лопнет в твоём моСКе и захлебнёшься своей блевотиной из желчи,ПНХ,свободен
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У бабульки проблема с мозгом ...Ввиду отсутствия.
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Політика плюс секс, - не треба по сайтам перескакувати.)))
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Я понимаю когда они выступали против Трампа. Типа "сексист" А эта чем не угодила? Неужто тоже домогается?
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а эта на зарплате у х*йла, что еще хуже
лучше уж бы была сексистом..
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Классная работа у жандармов - оттаскивать девок за все части тела. Главное - никто не обвинит в секс домагательствах
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Жандармам ще доплачувати треба, за те, що до таких крокодилов торкаються. Хто на цих шмар взагалі зазіхнути може, ви на фото їх подивіться, одна потвора краше інший.
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Це скоріше реклама ЛеПен, а не антиреклама...
А феменшам взагалі-то пора політично розвиватися - зняти ще й труси. Можна також скрізь поголитися. Голову теж. Але це вже на третьому етапі. Другий етап поки що труси.
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А не подскажет кто . Эти феменистки на петю порошенка нападали ?
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Його перегар не кожен витримає..........
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Андруша - не дуже втомлюєшся постійно ніки змінювати? Який це вже в тебе за рахунком? Може тролити на форумі Цензора - не твоє покликання? Записався б в "Фемен" - можливо хоч там у тебе складеться і доля, і кар'єра..
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Куди мені до тебе................ це ж ти "трудяга" відразу під кількома "ніками" "вкалуєш".............. («известное имя», «ватник дзедываевалов», «великая исландия», «леонид днепр», «ксения вб» та інші……)......................

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крыша едет не спеша тихо шифером шурша...
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У троля "андрія смицького" діагностовано манію переслідування.. І це мені подобається..
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Воно ще спамило патріотичні фото,за це теж деактиви пару раз отримувало,таке затяте...
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Мої патріотичні фото теж спамили...Не з твоєї компанії , Оксано ?
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В мене нема компанії,в твоєму розумінні.Як мені казали,тут кожен відповідає сам за себе.
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Андруша , за те що ти глумився над загиблими воїнами ЗСУ - пощади тобі від мене не буде.. І не сподівайся ... За все потрібно нести відповідальність..
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Ви ще не бачили,що воно мені писало,коли я його під іншим ніком,але не з тих,які він перелічив, зачепила. Така ненависть до всього українсько,це не передати,розлютив мене шалено.
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Не істерикуй убоге................ Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен - Цензор.НЕТ 9663
Онуків пора нянчити, а не подібною фігньою займатись...........
Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен - Цензор.НЕТ 8700
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Мені сподобалось,що ти себе фігньою обізвав.

пс. Якось рано мені ще онуків мати.
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Tough, я тебе больше скажу. Тут все форумчане - это Леонид Днепр под разными никами. Ну кроме тебя.
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Блять. Мне интересно сколько Ле Пен им закинула за такой пиар? Теперь чую волну по всем правым СМИ, мол, посмотрите на этих оголтелых феминисто-либералок! Каковы противники Ле Пен! Она наша единственная надежда и т.д.
Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен - Цензор.НЕТ 6963
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От буде "ржачно" якщо Лє Пєн переможе...............
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Не переможе, щабудь. А от коли здохне Путін - посміємось, ОК?
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А от коли здохне Путін ...

- тоді одразу , йому на зміну , прийде інше Хуйло - от і все ...
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Звичайно може бути гірше ... Кацапське бидло , в покорі , не кожен зможе тримати ..
До того ж - на Грузію , кацапи , напали під час правління Мєдвєдєва , а на Молдову і Чечню - при Єльцині ...
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Просто клоуны и имбецилы не понимают что Фуйло далеко не сам управляет Кацапией,а попросту является лицом режима кАзлорылых
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100%
Так само , як і мрії про "розвал РФії" - невже так важко зрозуміти , що в такому разі - замість одного ворога ми будемо мати 5 або 10 ... ?
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Слабкість ворога визначається своєю власною силою !
А наша теперішня влада - навіть Молдову боїться ... про що взагалі розмовляти ((
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Кому цікаво: зараз о 5 годині по Першому національному починається трансляція відкриття Євробачення !!!
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Не сміши...........
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Гарнi цицькi Во всякому разi - це не вухи спанiлєя
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"Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен" - такое впечатление, что уроки второй мировой войны, не пошли им впрок, а возможно они уже смирились быть оккупированными, но теперь, москалями, уже все знают, что кремлёвский мясник купил ле Пен за 9 млрд евро, и никто не чешется, а может там уже французов не осталось?
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что-то подсказівает что на єтой теме будет много-много .коментариев
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а я не понимаю такого рода протесты, во первых и главное это дело Франции.
во-вторых чего "фемен" какое там фемен на потеху только и как раз шовинистам
за равноправие борются иначе внедряясь на самые высокие уровни системы не привлекая внимания своими убеждениями и изменяя её справедливо без фанатизма
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Тю.А писали,що цей проект уже закрили давно. Брехали,чишо?
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Чому тобі не сидиться мовчки на пляшці? Чому репетуєш? Зараз перетворишся на банальний безіменний хрестик.. Таких як ти я вже бачив тут не один десяток тисяч..
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Воно тобі треба? Ти ж сам бачиш,що провокує.
Май гідність не спілкуватись із провокаторами.
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А почём конхветки КОровка твоего любимого боса??
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То правда. Москалі всі дупами на пляшках сидять - стрибати не дуже виходить з такої позиції.
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Давно подозревал, что "Фемен" на зарплате у Ху#ла для дискредитации Украины. Эта акция на самом деле за Ле Пен, а не против. Особенно в день, когда агитация запрещена. Как говориться: обо мне, что угодно, главное не молчите.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен. ФОТОрепортаж
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