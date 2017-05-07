 Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Инна Шевченко.
На фотографиях видно, как пять полураздетых девушек развернули огромный плакат на строительных лесах вокруг церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.
На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".
По сообщениям французских СМИ, участники акции были задержаны полицией.
Напомним, активистки Femen устроили акцию против Ле Пен и во время первого тура голосования. Они пытались попасть на территорию участка раз перед приездом кандидата ультраправых.
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Главное чтобы (как выше сказали) Х.йЛяпенша не прошла!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=wL-RDgBsaqM
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лучше уж бы была сексистом..
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А феменшам взагалі-то пора політично розвиватися - зняти ще й труси. Можна також скрізь поголитися. Голову теж. Але це вже на третьому етапі. Другий етап поки що труси.
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Онуків пора нянчити, а не подібною фігньою займатись...........
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пс. Якось рано мені ще онуків мати.
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- тоді одразу , йому на зміну , прийде інше Хуйло - от і все ...
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До того ж - на Грузію , кацапи , напали під час правління Мєдвєдєва , а на Молдову і Чечню - при Єльцині ...
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Так само , як і мрії про "розвал РФії" - невже так важко зрозуміти , що в такому разі - замість одного ворога ми будемо мати 5 або 10 ... ?
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А наша теперішня влада - навіть Молдову боїться ... про що взагалі розмовляти ((
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во-вторых чего "фемен" какое там фемен на потеху только и как раз шовинистам
за равноправие борются иначе внедряясь на самые высокие уровни системы не привлекая внимания своими убеждениями и изменяя её справедливо без фанатизма
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Май гідність не спілкуватись із провокаторами.
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