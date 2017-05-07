 Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Инна Шевченко.

На фотографиях видно, как пять полураздетых девушек развернули огромный плакат на строительных лесах вокруг церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.

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На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".

По сообщениям французских СМИ, участники акции были задержаны полицией.