 В результате ДТП в Ривном погиб один человек, еще пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

Уак передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.
Было установлено, что 41-летний водитель Renault 19, житель Ривного, превышая скорость и не придерживаясь дистанции, столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo под управлением 40-летнего гражданина Польши, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП иностранец, который приехал в Ривне по работе, получил резаные раны левого предплечья и пальца.
У водителя Renault диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассеченную рану лба. 79-летнюю пассажирку легковушки доставили в травматологическое отделение городской больницы, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ссадины обеих голеней.
Также, в салоне автомобиля находились супружеская пара местных жителей, которые получили незначительные телесные повреждения.
"Еще один пассажир, 82-летний житель областного центра, который находился на переднем пассажирском сидении Renault, умер в Ривненской областной клинической больнице. По предварительной информации, смерть пенсионера наступила в результате получения им телесных повреждений несовместимых с жизнью, однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщают в полиции.
Оба водителя, по внешним признакам были трезвые, однако окончательно это покажет экспертиза.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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Цей абзац взагалі феєричний)))
"Вскрітіе установила -чукча умер ат вскрітія"
Було би смішно якби не було би сумно...
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