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 Нацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева. ФОТО

Военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к усиленному патрулированию центра столицы в связи с приближением начала Евровидения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НГУ.

"Личный состав первой бригады оперативного назначения Северного ОТО НГУ в усиленном режиме заступил на совместное патрулирование с представителями полиции на Крещатике, где расположена фан-зона, и прилегающих улицах до завершения песенного конкурса с целью обеспечения безопасности и спокойствия граждан", - отметил начальник отделения организации службы по охране общественного порядка Северного Киевского территориального управления Нацгвардии Олег Дуда.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и не препятствовать правоохранителям.

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Нацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева 01Нацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева 02



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а что форма СС лучше?
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Ну если притяжение нормальное ,то дальние галактики видны и в бинокль.
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Чтоб видно было к кому обращаться , да и для предупреждения правонарушения . Европейская практика .
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Если ты чел адекватный, то не станешь спорить, что им нужно выделяться из окружающих пешеходов. А какой цвет для этого наиболее подходит? Оранжевый у путевиков, красный у пожарников, синий и желтый слишком част встречается в экстеръере как символ Украины. Остается всего-ничего из ярких и заметных. Да и какая собственно разница? Главное результат работы. Глупый вопрос ты ставишь. А мож ты малолетняя бестолковка? Лично меня волнует, чтоб козломордые не подставили подлянку.
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как там погода, у нас снова дождит. И как все таки закончилась история с радугой?
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Арку Дружбы народов, которую хотели перекрасить в цвета радуги перед Евровидением, теперь украсят фрагментом украинского орнамента. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет», - сказал он.http://comments.ua/society/581810-skandalnuyu-arku-druzhbi-narodov-reshili.html
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...йех! -- буду в Киеве в конце мая... ...без Нацгвардии с волынами обойдусь -- моя нацгвардия в миниюбках зажигает...*)
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Тяжелая работа, ведь обиженньіе россияне могут устроить теракт как и в других странах.
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ГРИМАСЫ РУЦКАВА МИРА А ведь они [русские] думают, что они - люди...
Нацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева - Цензор.НЕТ 2693

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Воры России - для шоколадных - сайт для обмена опытом
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В АТО надеюсь бойцам тоже такие автоматы выдают.
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Ну , с автоматами - как-то перебор !!! Иностранцев напугают , а они итак - перепуганные )))
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Если бомбу не дай бог взорвут, те автоматы до одного места.
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Да это сдерживание для утырков неадекватных, пистолетов то не видно, а это вот ..смотрите , не напрягайте.
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Да ты шо!? Посмотри картинки из Франции, Бельгии, Германии....Там регулярные ежедневные патрули ещё с большим разгрузом и автоматами. Не тупи....
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Вчера провёл день в компании сруцких. Лишняя хромосома сильно давит на их моск. Они ненавидят украинцев и в то же время страстно желают , что бы украинцы считали их мышыбратьями. В ихних головах это нормально уживается.
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Так скольким поколениям вдалбливали в башки.... а уних ещё и лишняя хромосомка всё скрепно закрепила. а под боярышник... Вот как то так
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сруцких послали в жопу лет на тридцать . Китай - их родина в перспективе .
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Китай - их родина в перспективе .

Ага. Как для древних евреев Египет был "родиной".
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Ну тогда сорок лет будут бродить в поисках Китая .
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А в 2005 году шось харь ВВ не было в Киеве. И на Евро-2012 тоже. И от только не надо шамкать про вайну. Во-первых, шайка мародеров , влезшая во власть по пирамидам костей Героев Небесной сотни официально называет войну каким-то АТО, а во-вторых воюющая страна не проводит конкурсы трубадуров. Тем более в своей столице. Так что, явление беркутни народу - это дрессировка общества к привыканию к полицейскому государству с его перекрытием улиц, рамками, металлоискателями и заборами. Через пару лет плебс будет считать это нормой и частью пейзажа. Брехло полностью копирует методы своего патрона Хуйла.
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Лично видел в Париже амбала с автоматом возле входа в метро.
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Кто бьі л в Израиле? Есть ли там с автоматами на улицах?
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ДЛЯ Евгений Калашников
Да ты шо!? Посмотри картинки из Франции, Бельгии, Германии....Там регулярные ежедневные патрули ещё с большим разгрузом и автоматами. Не тупи
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Не, ну в аэропортах или охрана особо важных объектов или когда антитеррористическая операция - ну, тогда - да . А так в центре города не видела ))
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А Вы были во Франции, Бельгии или Германии во время войны на их территории спровоцированной и поддерживаемой соседним государством?
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У нас с 1 по 9 мая у ватных идиотов обострение, поэтому приходится патрулировать с автоматами, да и Евровидение для хуйла удар в жопу, оно будет пытаться наладить.
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В Израиле всё может быть Они много лет воюют со всеми
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В европе та же тема, в частности в Милане , в местах скопления людей могут стоять с автоматами
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А автоматы симпатичные. Кто знает, что это за оружие ответьте, хочу погуглить, что оно такое.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева. ФОТО
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