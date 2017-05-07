 Нацгвардия начала усиленное патрулирование центра Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НГУ.
"Личный состав первой бригады оперативного назначения Северного ОТО НГУ в усиленном режиме заступил на совместное патрулирование с представителями полиции на Крещатике, где расположена фан-зона, и прилегающих улицах до завершения песенного конкурса с целью обеспечения безопасности и спокойствия граждан", - отметил начальник отделения организации службы по охране общественного порядка Северного Киевского территориального управления Нацгвардии Олег Дуда.
Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и не препятствовать правоохранителям.
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«Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет», - сказал он.http://comments.ua/society/581810-skandalnuyu-arku-druzhbi-narodov-reshili.html
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/439058/63652572
произнесли "шоколадные".
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Ага. Как для древних евреев Египет был "родиной".
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Да ты шо!? Посмотри картинки из Франции, Бельгии, Германии....Там регулярные ежедневные патрули ещё с большим разгрузом и автоматами. Не тупи
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Не, ну в аэропортах или охрана особо важных объектов или когда антитеррористическая операция - ну, тогда - да . А так в центре города не видела ))
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