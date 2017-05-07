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Все про:Нацполиция (7242) Чернобыль (346) Зона отчуждения (66)

 Полиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. ФОТО

Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) задержали две группы туристов-экстремалов в Зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области

"Во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили в г. Чернобыль двух жителей столицы, 23 и 24 лет. В отселенном г. Припять задержали трех одесситок - 27, 28 и 29 и 36-летнего киевлянина. Все они вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.

Полиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне 01Полиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне 02


Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 "сталкеров" из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны. ФОТО

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд и Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения.

Читайте также: Пограничники задержали четверых "сталкеров", пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения. ФОТО

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Кстати, понравилась группа, где киевлянин 36 лет повёз трёх одесситок на природу, в безлюдные места...
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Скорее всего из той группы кто-то успел вовремя сделать ноги.
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ноги відпали та залишились в зоні жити своїм життям
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назва роліку - "останній раз стоїть та світиться"
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Наверно есть способы определить проникновение и вне территории...
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Какая бдительность блять!! Куда смотрит мусорня когда из зоны прут камазы груженные металлом?
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так то камазы откуда откаты идут.а с этих что взять
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- они очень уважно смотрят на денежные знаки !!!
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Порядок в Украине будет только тогда, когда мусора станут копами. Для этого для начала надо главного мусора убрать- Авакова!
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лучше б так активно с наркодилерами и сепаратистами боролись
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- Дак те и пришибить могут , а эти чё - безопасные.
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ви шо - з цими поруч стояти не можна а тип паче торкнутис - вони ж радиаційні.
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Лица симпатичные! Русские-славяне небось и про них снимали фильм "Сталкер"?
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Вряд ли молодёжь смотрела/читала "Сталкера"/"Пикник на обочине. Они смотрят парашенские фантастические сериалы (кстати конкретно этот говорят очень не плох).
Полиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне - Цензор.НЕТ 4501
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Наши ж ничего подобного интересного не снимают вот и приходиться парашенское смотреть.
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Капец. А кроме парашенских говносериалов в мире никто больше ничего не снимает из почти 200 стран?
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Лучше смотреть украинские сериалы, чем рашистское дерьмо
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Знаю,что предлагают турпоходы в чернобыльскую зону,знакомые недавно там были.
А это запрещено,как оказалось...
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Нет, просто турпоходы с целью изведать неизвестное и побывать там,где давно никого не было.
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Экскурсии от специализированных фирм предлагаются а не турпоходы
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Турпоходы с ночевками-палатками и шастаньем там где не положено - это все вне закона! Законны и разрешаються только экскурсии через кпп Дитятки с документами
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Судячи по фото, у другій групі хлопець "молоток" - один з трьома пішов............... Але буле лазити по Чорнобильській зоні - і одній не дасть ладу.............
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перешкоджач это презерватив по-москальскому?
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Не дали пацанам нормально шашлычок пожарить
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энто не сталкеры....энто были клюевские проектировщики для строительства очередного "кидалово" украинского народа за его счет.."солнечные зеленые тарифы " как в Крыму,,,,
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экстрима захотелось под радиоактивными ёлками....
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радиоактивніє телкі під радіоактивними елкамі
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В подвал больницы Припяти их на пару-тройку часов поместить, чтоб экстрима ( +лучевая болезнь) хватило.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. ФОТО
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