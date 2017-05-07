 Полиция задержала две группы сталкеров в Чернобыльской зоне. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области"Во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили в г. Чернобыль двух жителей столицы, 23 и 24 лет. В отселенном г. Припять задержали трех одесситок - 27, 28 и 29 и 36-летнего киевлянина. Все они вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.Материалы направлены в Иванковский районный суд и Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения.