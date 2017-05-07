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 Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла в Торонто все шесть видов, в которых принимала участие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки победили в финале произвольной программы среди команд.

Таким образом, украинкам удалось победить во всех шести видах, в которых они принимали участие.

Наш лидер Анна Волошина победила в технической и произвольной программе солисток. Дуэт Волошина - Елизавета Яхно дважды был первым в соревнованиях пар. И наконец в групповых выступлениях также победили украинки.



Украинки выиграли все золото Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто 01Украинки выиграли все золото Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто 02Украинки выиграли все золото Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто 03Украинки выиграли все золото Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто 04

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Молодцы девчата! В свое время болел за прыгунов Володькова и Жупину, пловца Силантьева, теперь за Волошину
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Красуні !
Украіна понад усе!
Пишаемось бо Ми того варті!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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