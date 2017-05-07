 Украинки выиграли все "золото" Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки победили в финале произвольной программы среди команд.
Таким образом, украинкам удалось победить во всех шести видах, в которых они принимали участие.
Наш лидер Анна Волошина победила в технической и произвольной программе солисток. Дуэт Волошина - Елизавета Яхно дважды был первым в соревнованиях пар. И наконец в групповых выступлениях также победили украинки.
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