 Пьяный водитель на "Хонде" снес электроопору в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Стражей.Эспрессо".
По словам полицейского, водитель автомобиля "Хонда", находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес электртопору.
В результате ДТП пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
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