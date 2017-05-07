EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2061  17
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5730) Киев (17008) пьянство (750)

 Пьяный водитель на "Хонде" снес электроопору в Киеве. ФОТОрепортаж

В Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Стражей.Эспрессо".

По словам полицейского, водитель автомобиля "Хонда", находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес электртопору.

В результате ДТП пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове пьяный водитель внедорожника, пытаясь скрыться от патрульных, врезался в другую полицейскую машину. ФОТО


Пьяный водитель на Хонде снес электроопору в Киеве 01Пьяный водитель на Хонде снес электроопору в Киеве 02Пьяный водитель на Хонде снес электроопору в Киеве 03Пьяный водитель на Хонде снес электроопору в Киеве 04

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чем новость, ДТП в Украине сотни похожих в день, че именно за это ДТП написали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все кто любит заложить за воротник смотрите...
это ваша конечная ОСТАНОВКА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни разу бухой за руль не садился)
и вам рекомендую...
Хочечь бухнуть?
ОТДАЙ КЛЮЧИ ЖЕНЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше ключи проглотить, пока они выйдут, будешь уже трезвым
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я то думаю чего вдруг пропал один из водителей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
со слов водителя...ему помешал маленький зеленый чертик перебегавший через дорогу)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Консервна бляшанка майже розсипалась, а взагалі, та опора була зайвою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению, Хонда - одна из самых безопасных и крепких машин, поэтому пьяный водитель даже не был госпитализирован.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель на "Хонде" снес электроопору в Киеве. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти