 Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Старопечатную книгу нашли пограничники Краматорского отряда, совместно с представителями ГФС и СБУ во время мер контроля.
Проводится проверка культурной и исторической ценности находки.
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Сєльодкаю прапах...
Етат празднік
С гонорєєю в трусах...
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НАБУ не видит и не слышит...
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Звідти ворога б'ють.
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