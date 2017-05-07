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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2671) контрабанда (1854) антиквариат (70)

 Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба. ФОТО

На линии разграничения на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" пограничники обнаружили у гражданки Украины старинную книгу "Молитвослов". Женщина пыталась вывезти книгу на оккупированную территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Старопечатную книгу нашли пограничники Краматорского отряда, совместно с представителями ГФС и СБУ во время мер контроля.

Проводится проверка культурной и исторической ценности находки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года. ФОТО

Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба 01Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба 02Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба 03

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Етот дєнь пабєді
Сєльодкаю прапах...
Етат празднік
С гонорєєю в трусах...
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Загадочность руцкой души... Может, на растопку?
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У них там трава эксклюзивная для типа элиты руководства выращивается...видать для самокруток.
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Все люди равны. Но руководители СБУ (и бывшие тоже) равнее.
НАБУ не видит и не слышит...
Гражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4043

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Ватными орками с нетрадиционной сексуальной ориентацией
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Продать, наверное хотела. А то всё равно отнимут и сожгут.
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Пьіталась провезти книгу обещаний паРашенки,очень ценньій раритет.
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Война?У вьіродка совкового "молдсельхозстроя",ради бабла,власти и кровищи 10 000 украинцев погибших?Как-же: В Испании-кабриолет,в Панаме счета, супруга при деле у Ахметова,у сына футболки врага,невестка с паспортом РФ и фреска в церкви собственная-ето не война,а мафия или проще- жизнь клеща,прозванного с детства в среде их приднестровской шатрово-цьіганской "Чёрт"!Когда тьі поумнеешь,Украина?
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І найбільші Патріоти України повтікали до США...
Звідти ворога б'ють.
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это был некрономикон. Вызвав оттуда "Высших" можно за считанные мгновения покончить c Порошенко
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданка Украины пыталась вывезти на оккупированную территорию старинную книгу, - Госпогранслужба. ФОТО
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