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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:День Победы (1014) Минобороны (5049) автопробег (112) Донецкая область (4095)

 Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 мая, в Славянске по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом в Европе стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны, который пройдет пятью городами Донецкой области и финиширует 10 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"В рамках пятидневного автопробега в течение праздничных и выходных дней жители и гости Славянска, Краматорска, Покровска, Волновахи и Мангуша смогут увидеть на центральных площадях своих городов, в парках и скверах демонстрацию образцов военной автомобильной техники, военной формы, макетов стрелкового оружия времен Второй мировой", - сообщает Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО

По словам начальника группы Гражданско-военного сотрудничества полковника Олега Маланчука, организаторы и участники автопробега, а также все небезразличные люди почтят память погибших возложением венков и цветов к могилам неизвестных солдат по всему маршруту следования автопробега.

"Кроме того, мы проведем информирование жителей Донецкой области о роли украинского народа в Победе над нацизмом. В каждом из этих городов состоятся праздничные концерты с песнями и танцами фронтового репертуара Второй мировой", - добавил Маланчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины

Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны 01Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны 02Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны 03Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны 04Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны 05

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Имитаторы хреновы. Что ж там, на последней фотке, у нее в кобуре? Фаллоимитатор?
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Особенно доставляют поющая тётка в босоножках на каблуках и вээспэшники на мотоцикле. Это так характерно для войны ).
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Военная служба правопорядка. Менты для военных.
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Ясно, я думал, Венгерская социалистическая партия.
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Вот мне интересно, им что, военной техники в повседневной жизни мало? Не насмотрелись ещё? Я вообще им комбайны, картофелесажалки, сеялки лучше на параде показывал бы, а то "шахтёры" скоро забудут, откуда хлеб берётся, будут думать, что с ахметовских пакетов.
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Война с Германией окончилась 25 января 1955 года....,именно в этот день было подписано полное прекращение огня и Мирный договор..
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Вот и сравним карданный подвес пулемета МГ, с этим убожеством. А ведь именно так "дегтяря" и крепили на коляске! Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3260
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Статна софьюшка,бровями черна,губами ала,аки лебять!
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Дурість якась, кацапське слабоуміє і нас не залишає, карнавал ряжених, зосталося ще танки паперові на голову надягти.
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США у війну по ленд-лізу постачала вантажні Студебекери. Потім дуже схожі на них з'явилися ГАЗ-51...
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Тех кого призвали в 1944 году,ушли на дембель аж весной 1955 года.В числе таких оказался и младший брат моего отца....
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Герой України......Левко Лукяненко воював .та був призваний у 1944 році.!..
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Мій дід був призваний в 1944 році в кінці червня,демобілізували в листопаді1945 року.Після штурму Берліну,частини були сильно виснажені,і їх замінили свіжими.Так мій дід,двічі поранений,попав додому.
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І мудаки з всп красуються. А якже декомунізація?
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это у минобороны денег не хватает?а на форму совковую хватило?чет анекдот детства вспомнился:
Приходит мальчик в школу в нацисткой форме...
Учителя начинают офигивать:
-Что ЭТО?
-а я советский разведчик Штирлиц!
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... а артиллеристы мне говорили "Гуд, Вольдемар, гуд. Вот тебе чоколядка"
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Нема креативу без реконструктора Гіркіна. Він би ще раз показав вам пробєг побєг зі Слав'янська
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а что Вы знаете о войне Германии и СССр дохлого, летом 1953 года? а ничего...а Жаль.
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Так с каждым годом все больше истерят. Скорее бы украинцы начали по БЕЗВИЗУ ездить- чтобы увидеть не совок и другую жизнь.
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Кацапы таки заразные, ща коляски детские ,ввиде штурмовиков и танков в ход пойдут, а я так надеялась ,что это безумие только на кацапии возможно, жаль.
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І падруга з орденами стоїть. А вона хоч знає що в чужих ордена ходить це кримінальна справа? Якось кацапньою воняє
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ГЕрмания есть и процветает,советского Сталагмита нет.
парадоксы Ыстории страны Саветав.
Победителей в войне не бывает,есть только ПРОИГРАВШИЕ,в том числе и ПаБедители.
Софи Лорен.Итальянская кинодива.1985 год.
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Всі ці т.зв...*ПРобегі * то -загравання з лохторатом .! Не буду здивований .якщо там фінансування йде від ригівських ублюдків .!!
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Наверно Королевская к выборам готовится. А интересно кто организатор.
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Т.П. в форме капитана советской армии просто улыбнула!
Ряженые клоуны!
Нет я вобщем то не ярый поклонник запретить.Но это реально феерическая клоунада,для умалишенных!
Кстати сразу за Т.П.стоит хряк,у него рожа в объектив не вмещается,хронтовик бля.
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триумф убогости русских надуманных величий...какая в задницу победа ?....победители живут хуже побежденных и бывших ненавистных союзников русских....страна умалишенных ветеранов всех войн....
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7 мая 1945 года спецпосланник Йоси Сралина генерал Суслопаров выполнил задание партии и правительства,подписал с генералом Йодлем Акт Капитуляции братской Германии.Но она оказалась Липовой,типа Суслопаров не имел таких полномочий...
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По согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании, была достигнута договорённость считать процедуру в Реймсе предварительной.8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в берлинском предместье Карлсхорст в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
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на последнем фото, мужчина в пылевых очках - фундаментальный козацюра...
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https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
на пам'ять всім УКРАЇНЦЯМ на всіх війнах пішовших в небо.
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Eto samyi starshi model kotoryi v Rossie? V Kanade mozno naverno naidti kak minimum let 20 po starshe...
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запарили уже со своим Дном ПобедыАвтопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3972Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4302
ЗЫ кто куда а я купаццопотом дуну шмаль и паипаццоАвтопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6457
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Почерк кремлевских ублюдков налицо: те же кизячки ряженые, только немного переряженые.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 13 ч.13 часов назад

Да, до Москвы отступило только около 8%-9% из состава РККА принимавших участие в боевых действиях с нацистами. Целые дивизии просто исчезли.
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когда же этот маразм совковый пройдёт! передохли бы наши(типа) керманычи совковые!!!
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Олександр‏ @Binins 12 ч.12 часов назад

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Конкретно ох@ели бы от ваты,
И разносящих "русский мир" бл@дей..
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Пацаны! Этот спектакль Петро разыграл для данецкой ваты. Она не может жить без победобестия.
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да это понятно...но любви к Украине от этого выступления не прибавиться...а предчувствие, что это нежный прогиб перед кремлем, не уходит...память погибших на войне - День скорби и памяти, в тишине и молчании...
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Победобесие, я смотрю, можно искоренить только вместе с ватой.
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Это как для "собачек Павлова"- игра на рефлексах? Типа освободители приехали война закончилась все по домам? Главное не забыть напомнить местным что после победных салютов пошли по союзу отряды НКВД и многие с окупированных тереторий поехали в Сибирь за сотруднечество с окупантами.
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Na Jeep, Land Rover i Srtudebaker Katyusha naverno ezdili?
Vrjatli Kaz AA smog?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАвтопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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