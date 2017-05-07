 Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
"В рамках пятидневного автопробега в течение праздничных и выходных дней жители и гости Славянска, Краматорска, Покровска, Волновахи и Мангуша смогут увидеть на центральных площадях своих городов, в парках и скверах демонстрацию образцов военной автомобильной техники, военной формы, макетов стрелкового оружия времен Второй мировой", - сообщает Минобороны.
По словам начальника группы Гражданско-военного сотрудничества полковника Олега Маланчука, организаторы и участники автопробега, а также все небезразличные люди почтят память погибших возложением венков и цветов к могилам неизвестных солдат по всему маршруту следования автопробега.
"Кроме того, мы проведем информирование жителей Донецкой области о роли украинского народа в Победе над нацизмом. В каждом из этих городов состоятся праздничные концерты с песнями и танцами фронтового репертуара Второй мировой", - добавил Маланчук.
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Только не знаю, что такое вээспэшники. Венгры, чтоли?
Аббревиатура, может означать:Военно-специальная подготовкаВертикальное сейсмическое профилированиеВенгерская социалистическая партияВнутреннее структурное подразделениеВспененный полистирольный пластикВерхнее строение пути - Железнодорожный путьВоенно-санитарный поездВегетативно-сенсорная полинейропатияВоенно-специальная полицияВоенная служба правопорядка
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А ПОЦЕЛОВАТЬ?
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Приходит мальчик в школу в нацисткой форме...
Учителя начинают офигивать:
-Что ЭТО?
-а я советский разведчик Штирлиц!
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пробєгпобєг зі Слав'янська
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парадоксы Ыстории страны Саветав.
Победителей в войне не бывает,есть только ПРОИГРАВШИЕ,в том числе и ПаБедители.
Софи Лорен.Итальянская кинодива.1985 год.
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Ряженые клоуны!
Нет я вобщем то не ярый поклонник запретить.Но это реально феерическая клоунада,для умалишенных!
Кстати сразу за Т.П.стоит хряк,у него рожа в объектив не вмещается,хронтовик бля.
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на пам'ять всім УКРАЇНЦЯМ на всіх війнах пішовших в небо.
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ЗЫ кто куда а я купаццопотом дуну шмаль и паипаццо
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Да, до Москвы отступило только около 8%-9% из состава РККА принимавших участие в боевых действиях с нацистами. Целые дивизии просто исчезли.
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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Конкретно ох@ели бы от ваты,
И разносящих "русский мир" бл@дей..
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Vrjatli Kaz AA smog?
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