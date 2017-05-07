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Все про:Винница (466) наркотики (1455) СБУ (14162)

 Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

наркотики

Служба безопасности Украины совместно с полицией выявила в Виннице нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подпольную лабораторию двое наркодельцов обустроили в спальном микрорайоне областного центра. Изготовленые и расфасованные психотропы они распространяли среди местных наркозависимых. Кроме того, один из злоумышленников уже находился в розыске за незаконное обращение с оружием и сбыт наркотиков.

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Во время обысков у задержанных наркоторговцев и в лаборатории оперативники спецслужбы изъяли примерно полкило готового амфетамина, большое количество прекурсоров, а также оборудование для изготовления и фасовки психотропов.

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ 01

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Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ 02
Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 313 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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Ага! Так есть ещё хорошие новости в закромах у ЦЕНЗОР ))))))))))
Сколько детей не станет теперь наркоманами.
Хорошая новость
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В Ростовской области младший сержант внутренней службы Александр Косарев спас заблудившегося ежа Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 8431

#Ростов #полиция #ёжНарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 6541
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А ещё ,он утром сделал физ.зарядку вместо принятия соточки огненной воды
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Курсант института МВД из Курганской области после аварии пересадил труп погибшей пассажирки в другую машину
#смекалочка

https://zona.media/news/2017/04/05/kursant

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 377
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж
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