 Нарколаборатория по изготовлению амфетамина ликвидирована в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подпольную лабораторию двое наркодельцов обустроили в спальном микрорайоне областного центра. Изготовленые и расфасованные психотропы они распространяли среди местных наркозависимых. Кроме того, один из злоумышленников уже находился в розыске за незаконное обращение с оружием и сбыт наркотиков.
Во время обысков у задержанных наркоторговцев и в лаборатории оперативники спецслужбы изъяли примерно полкило готового амфетамина, большое количество прекурсоров, а также оборудование для изготовления и фасовки психотропов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 313 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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Сколько детей не станет теперь наркоманами.
Хорошая новость
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https://www.youtube.com/watch?v=bBYsrG8Eodc
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#Ростов #полиция #ёж
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#смекалочка
https://zona.media/news/2017/04/05/kursant
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