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Все про:Госпогранслужба (2669) контрабанда (1852) продукты (1427) Россия (70329) сало (25) Харьковщина (1180)

 Пограничники задержали на Харьковщине двух украинцев, которые везли в Россию 9 мешков контрабандного сала. ФОТО

В Харьковской области задержаны двое контрабандистов, пытавшихся нелегально вывезти в Россию сало и автозапчасти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогрнаслужбы.

В ходе реализации оперативной информации пограничный наряд между украинским населенным пунктом Отрадное и российским Новопетровка задержал автомобиль марки "ВАЗ". Двое граждан Украины 1983 и 1984 рождения пытались переместить через госграницу 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю. Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам.

Пограничники задержали на Харьковщине двух украинцев, которые везли в Россию 9 мешков контрабандного сала 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР". ФОТОрепортаж

Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 тыс. гривен. Товар передан сотрудникам фискальной службы. Контрабандисты задержаны в административном порядке.
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Как их вычислили ? На них были майки с надписью "Россия" ???
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200 кило сала.
Умножаем на 50 гривен за кило (и это цена в Одессе, самом дорогом городе Украины).
Получаем 10 000 гривен.
Откуда взялась цифра 50 000?
PS. А салоперевозчиков в росиюшку - расстрелять нахуй!
Глядишь, тогда "салоперевозчиков" РЕЗКО поубавится.
Мрази.
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По 70 грн. кило и не в Одессе, я вам скажу. А 50 000 это с учётом не уплаты налогов+штрафы.
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А разве россияне не побрезгуют бандеровским салом?
Разве скрепы позволяют?
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еще как не побрезгуют. неделю назад жрали наше сало и давились им насмерть
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А я вот не понимаю , как казламордые могут своих генетических родственников (в смысле свиней ) поедать . Это ведь чистой воды каннибализм ...
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Это их частная собственность , и ни кто не имеет право на неё посягать .
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Это внешнеэкономическая деятельность( экспорт). дальше объяснять?
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НМВ в первую очередь нужно пресекать импорт продукции. А экспорт нужно поощрать (если это не золото, бриллианты, драгоценности и т.п.).
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А законно оформлять не надо? Вы сначала думайте а потом пишите
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Я как раз думаю. И даже нелегальный вывоз подобной продукции - это огромный плюс нашей экономике. Именно поэтому многие страны вводят таможенные пошлины именно на импорт продукции. Экспорт же должен поощряться. К примеру, бизнесменам, вывозящим товар за границу, государство возмещает НДС. Производители же с/х продукции тоже покупали корма с НДС. Кто им это компенсирует (я к тому, что по правилам экспортерам с/х проукции государство тоже должно доплачивать)? Еще пример: При покупке телефона в Польше и вывозе его в Украину реально добиться у поляков возмещения НДС. В общем, экспорт - это хорошо в большинстве случаев вне зависимости от того, легальный он или нет. Еще раз подчеркну, что это не касается сырья, драгметаллов и прочей стратегической продукции.
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Стратегический продукт хотели вывезти,падлюки.
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настоящий Украинец не может вести в расию 9 мешков национального деликатеса и достояния - это не украинцы!! сало конфисковать, лишить гражданства, и отпровить в засРашу на пмж.
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Кацпи українске сало їдять? Як же скрєпи ? Великий та розумний всєя раші анпіратор дозволяє? Можливо йому не доповідають про це? Можливо тому не доповідають,що самі контролюючі жеруть сало українське під ковдрою та при виключено світлі.Санкціїї, так би мовити.А інакше під трактора
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Это крупнооптовая торговля наркотиками.
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под такую картинку можно даже не закусывая соточку....
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Самогончик як слеза., грудусов 60-70. !! Не то, что руцькая поганая водяра.
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До водяры (с) не доходит, они еще брагой все выпивают
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Абсолютно верно. Этот факт был известен ещё лет этак 10 назад. На вопрос:*-Зачем брагу и не гоните самогонку? *
Ответ( только не смейтесь):*-Нет времени ждать !*
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А еще есть украинская тема - малосольные огурчики со свежим медом . Давно забытая традиция.
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Руцькие сплошь ворье. Огурцы на болотах не ростут.
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видать хреново кацапам...раз уже сало и мясо контробас!
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Ты шо написал??? Сало лишить гражданства??? Наше сало на пмж в орду???
Да я тебя!!!!

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Бедные люди . Шоб хоть какую то капейку заработать идут на такие правонарушения .
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а на россии свиней принципиально вырастить не в состоянии ?
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На Пидароссии свиней кормят тем, что и сами едят - говном, поэтому у них сало вонючее.
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Там в россии все свиньи, хотя плохо съедобные.
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русня не может физически выращивать и использовать в пищу хрюшек, для них поедание свинины это канибализм.
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Они умеют давить трактором, а для выращивания свиней эта технология не годится.
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Гуманитарка голодающему поволжью накрылась медным тазиком.
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Ну зачем задержали, нужно было пропустить. Просто хлопцы хотели чтобы салом на расии подавились больше чем двое ))
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На городе Фролово Волгоградской области сразу два человека насмерть подавились салом. Как сообщил V1.ru руководитель следственного отдела по Фроловскому району Игорь Беликов, после употребления сала скончались 46-летний мужчина и 62-летняя женщина. Читайте также Как укрепить иммунитет осенью В первом случае трагедия произошла в городе Фролово. 46-летний местный житель пришел в гости к своей троюродной сестре. Как только началось застолье, гостю налили стопочку самогона и предложили закусить. Опрокинув рюмку, мужчина взял кусок сала внушительных размеров, но проглотить его не смог. "Кусок оказался настолько большим, что застрял на входе в пищевод, мужчине стало плохо - пояснил Игорь Беликов. - Находившееся рядом близкие пытались помочь, но спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По заключению экспертов, фроловчанин скончался именно из-за того, что подавился салом. Кусочек был размером восемь на четыре сантиметра. Установлено, что произошла механическая асфиксия при закрытии верхних дыхательных путей". В другом случае насмерть подавилась салом 62-летняя пенсионерка. По предварительной информации, во время ужина женщина решила съесть кусочек сала. Она подавилась, а так как находилась дома одна, помочь ей никто не смог. "Супруг обнаружил жену уже мертвой. После вскрытия у погибшей обнаружили инородный предмет, а именно сало. Проглотить его она не смогла, и кусочек сала перекрыл дыхательные пути, - добавил Игорь Беликов. - По обоим случаям сейчас проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются".
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ВОТ ЭТО ПОВОРОТ:Участник одесского антимайдана обвинил Кремль в том, что он сознательно спровоцировал трагедию 2 мая.
http://vlada.io/slider/uchastnik-odesskogo-antimajdana-obvinil-kreml-v-tom-chto-on-soznatelno-sprovotsiroval-tragediyu-2-maya/
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Сало перетопить на смалец и раздать пограничникам. Пусть смазывают "очко" каждому въезжающему в Украину маЦкалю))))
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Вся Западная Украина и Одесса на контрабанде живёт . депутаты крышуют Дворцы в тысячу квадратов построили в Украине , миллиарды долларов в обороте , а тут нищебродов с мешком сала поймали и типа контрабандисты великие ..
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РосСМИ раскрыли имя руководителя украинских предприятий в ОРДЛО
Украинскими заводами на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Украины руководит ЗАО "Внешторгсервис", главой которого является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".
Сейчас "Внешторгсервис" владеет металлургическим заводом "Донецксталь", Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, "Енакиевским коксохимпромом", Ясиновским коксохимическим заводом, "Макеевкоксом" и Харцызским трубным заводом.
Предприятия на территории, контролируемой Россией, начали переходить под контроль "Внешторгсервиса" еще в марте - до "указа" главарей "д/лнр" о "национализации".
При этом у компании до сих пор нет ни сайта и офиса, ни даже штата сотрудников. Также имя ее директора ни в каких "документах" в ОРДЛО не упоминается.
"Министр" промышленности и торговли "днр" Алексей Грановский заявил, что "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством.
"Кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам. Партнер у нас один - Российская Федерация", - сказал он. По другим данным, у компании "Внешторгсервис" также причастен украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины ранее обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансирует террористов "лнр". Президентом данного фонда является россиянин Владимир Пашков. https://www.obozrevatel.com/finance/economy/96721-rossmi-nazvali-imya-rukovoditelya-ukrainskih-predpriyatij-v-ordlo.htm
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растрелять!!

САЛО кацапам вообще опупели =))
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А взагалі прикол , москалі всими фібрами ігойокають сало сало ... А самим то треба . Бо , в Колумбію чі Афган не везуть какову соломку , а в Францію Шампанське ,чі Германію сосиски ,пиво ,і т.д. :D
Короче жріть пітуха з гавна, пийте боярЄшник і закусуйте сталагмітом-моцЄвим не любі не друзі мудаки москалилки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники задержали на Харьковщине двух украинцев, которые везли в Россию 9 мешков контрабандного сала. ФОТО
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