 Пограничники задержали на Харьковщине двух украинцев, которые везли в Россию 9 мешков контрабандного сала. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогрнаслужбы.
В ходе реализации оперативной информации пограничный наряд между украинским населенным пунктом Отрадное и российским Новопетровка задержал автомобиль марки "ВАЗ". Двое граждан Украины 1983 и 1984 рождения пытались переместить через госграницу 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю. Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам.
Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 тыс. гривен. Товар передан сотрудникам фискальной службы. Контрабандисты задержаны в административном порядке.
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Умножаем на 50 гривен за кило (и это цена в Одессе, самом дорогом городе Украины).
Получаем 10 000 гривен.
Откуда взялась цифра 50 000?
PS. А салоперевозчиков в росиюшку - расстрелять нахуй!
Глядишь, тогда "салоперевозчиков" РЕЗКО поубавится.
Мрази.
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Разве скрепы позволяют?
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Ответ( только не смейтесь):*-Нет времени ждать !*
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Да я тебя!!!!
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http://vlada.io/slider/uchastnik-odesskogo-antimajdana-obvinil-kreml-v-tom-chto-on-soznatelno-sprovotsiroval-tragediyu-2-maya/
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Украинскими заводами на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Украины руководит ЗАО "Внешторгсервис", главой которого является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".
Сейчас "Внешторгсервис" владеет металлургическим заводом "Донецксталь", Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, "Енакиевским коксохимпромом", Ясиновским коксохимическим заводом, "Макеевкоксом" и Харцызским трубным заводом.
Предприятия на территории, контролируемой Россией, начали переходить под контроль "Внешторгсервиса" еще в марте - до "указа" главарей "д/лнр" о "национализации".
При этом у компании до сих пор нет ни сайта и офиса, ни даже штата сотрудников. Также имя ее директора ни в каких "документах" в ОРДЛО не упоминается.
"Министр" промышленности и торговли "днр" Алексей Грановский заявил, что "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством.
"Кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам. Партнер у нас один - Российская Федерация", - сказал он. По другим данным, у компании "Внешторгсервис" также причастен украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Как сообщал "Обозреватель", Служба безопасности Украины ранее обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансирует террористов "лнр". Президентом данного фонда является россиянин Владимир Пашков. https://www.obozrevatel.com/finance/economy/96721-rossmi-nazvali-imya-rukovoditelya-ukrainskih-predpriyatij-v-ordlo.htm
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САЛО кацапам вообще опупели =))
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Короче жріть пітуха з гавна, пийте боярЄшник і закусуйте сталагмітом-моцЄвим не любі не друзі мудаки москалилки
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