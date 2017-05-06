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 Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками. ФОТО

В преддверии Дня Победы в столовой Санкт-Петербургского государственного университета блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Фонтанка.ру".

Учащимся и преподавателям юридического факультета госуниверситета предлагают на выбор несколько салатов, в том числе оливье, на которых сверху из моркови и маслин выложили один из главных атрибутов Дня Победы в России.

Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк

Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками 02

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Руськие, не жрите говно, от вас и без него вонища
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Из маслин? Как-то не скрепно получается. Или они беларуские?
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У нас в Петербурге в этом году почти никто на себя эту ленту не цепляет. В некоторых школах учеников принудительно заставляют, в некоторых торговых сетях продавцов принудительно заставляют… За ветровыми стеклами машин этих лент тоже очень мало, в основном только в самых роскошных лимузинах - очевидно, чиновникам и тем кто при них надо доказывать свою лояльность власть предержащим.

Сегодня видел у выхода из метро печальный пацан в чьей-то форменной жилетке пытался навязывать прохожим ленточки. Большинство просто проходит мимо, как мимо распространителей рекламных листовок, а некоторые грубовато огрызаются - типа за***ли уже со своими ленточками…
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кусочків сталагмітов не має у тому торті...)) ох , скоро стільки орків подохнуть як мухи...)
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А что меря в членинграде так празднует?
Наверное как одни диды в 41 году от члененбурха в сторону сраленграда быстро убегале а другие диды из роа город окружале?
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Одно утешает - съедят и покакают, самое место этим ленточкам в унитазе. Так что такую инициативу на все 100% поддерживаю - в сортир в виде говна!
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Новость про салат где то в россии .А то что в столице Украины , на каждом углу работают игровые автоматы , разноцветные такие , запрещённые законом это не новость ? Где полиция реформированая , где Аваков , где Луценко и т . д . они чего в киеве не бывают , в столице страны ?
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мало того этот шыкаладный поц еще и электрику на крысм поставляет, с подачи кудрявого безальтернативца.
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«Кузькина мать» в день памяти и скорби

Конечно, все взрослые в душе немного дети, и поэтому мы все вместе любим военные парады. Духовой оркестр, стройные ряды солдат и офицеров, одетых в сверкающую на солнце форму, гордо чеканят шаг… дух захватывает от чистоты (рядов и помыслов) и порядка. А катящаяся по мостовой техника вызывает чувство гордости за страну: смотрите, какую мощь мы создали!
Парады хороши для бравурных праздников, они повышают настроение и оптимизм. Но что у нас сегодня происходит с Днем Победы? Ведь, в первую очередь, это День Памяти и Великой Скорби. Памяти и скорби по десяткам миллионов погибших, а также покаяния за ту власть, что не защитила ни страну, ни народ от великого страдания и горя, хоть и кичилась перед войной своей легкомысленной драчливостью и «шапкозакидательскими» настроениями.
За военную и политическую бездарность и массовые преступления сталинской клики советский народ заплатил страшную цену. По новым рассекреченным данным, озвученных недавно на парламентских слушаниях, за 4 года || Мировой СССР потерял 41 миллион 979 тысяч своих граждан. Это больше, чем все остальные страны, вместе взятые. В Германии, например, за все годы на всех фронтах войны и в тылу погибли менее 7(!!) миллионов человек.
Зато Сталин, вероломно «кинутый» Гитлером после совместного тайного раздела Европы и уничтожения в сентябре 1939 г. Польши (не стоит забывать о 2-х совместных военных парадах Красной Армии и Вермахта по этому поводу), оправившись после испуга и личного унижения летом 1941, вместе со своими «подельниками» начал безжалостно бросать на немецкие танки и пулеметы, на верную смерть сотни тысяч наспех мобилизованных, почти безоружных и необученных советских солдат и офицеров. Увы, к осени 1941 огромная регулярная почти 5-ти миллионная армия СССР, превосходившая врага по численности и вооружениям, благодаря «талантам» Сталина и его придворных генералов была полностью разгромлена и взята в плен.
Полное презрение к жизни людей, чудовищные военные ошибки и бездарная стратегия со стороны Сталина и его генералов в ходе военных действий привели, фактически, к подрыву генофонда страны, его массовому уничтожению; по большому счету, это был ГЕНОЦИД советского народа. Враг был буквально завален трупами советских граждан, утоплен в их крови. Безусловно, Победа есть великий подвиг нашего народа и чудовищное злодеяние людоедского сталинского режима, на совести которого десятки миллионов напрасно загубленных жизней. Ведь недаром Сталин ни разу до своей смерти не праздновал День Победы. Потому что настроения оставшихся в живых участников этого ада были слишком опасны для имиджа «отца народов», бесцельно загнавшего в могилу миллионы людей.

Казалось бы, после таких жертв, понесенных нашим народом в || Мировой, День Победы должен стать исключительно Днем Памяти и всеобщей скорби. В этот день мы должны приходить со склоненной головой на могилы павших, омывая их миллионами искренних слез, тихо и скорбно возлагать цветы и венки, молча склонять голову перед памятью тех, кто ценой жизни победил фашизм. Наши государственные лидеры в этот обязаны находить в себе силы признавать проступки своих предшественников, а также клясться стране и народу в том, что никогда не повторят ошибки прошлых лет, никогда не втянут страну в новую войну. Покаяние и осознание пагубности военных авантюр - вот в чем нуждаются миллионы ныне живущих в России. Ведь, как говорил поэт, «это нужно не мертвым, это нужно живым».
Что же мы видим сегодня? День Победы все больше превращается в лубочное шоу торжества (?!!) нашего оружия, победы неких «духовных скреп» над всем миром и утверждения авторитарного правления. Призрак Сталина - «жесткой руки» - так и веет над трибуной политического руководства России. Глядя на бравурные репетиции и проведение парадов и речевки, становящихся год от года все масштабнее и зрелищнее, у меня возникает впечатление, что победу над фашистской Германией одержали не советские воины в 1945, а лично Владимир Путин во главе с ныне действующими генералами. Только вдумайтесь: 9 мая по Красной площади пройдут 140 тысяч военных (больше, чем вся армия Наполеона в 1812!), по ее брусчатке прокатят самые смертоносные виды вооружений, а над площадью на «бреющем» пролетят боевые вертолеты и даже стратегические бомбардировщики (их, правда, осталось от СССР совсем немного). Круто!
Для чего и кому мы демонстрируем силу? Разве мир не знает, что у нас второй ядерный потенциал? Что мы способны, если надо, одинаково легко нанести удары по Чечне (сепаратистам), Украине (с помощью отпускников) или позициям якобы террористов в Сирии? Разве России сегодня кто-то угрожает, посягает на ее границы, территории, акватории? Где еще в мире проводятся масштабные парады с танками, ракетами и стратегической авиацией?
По-моему, чемпион по этим праздникам - страна - изгой Сев. Корея, изо всех сил старающаяся запугать своих преуспевающих соседей и доказать, что может основательно испортить жизнь не только им, но и японцам. Понятно, что демонстрация силы - единственное, на чем уже 60 лет держится династия Кимов, узурпировавших власть в стране. Парады проходят в до сих пор еще коммунистическом Китае, у которого напряженные отношения с Индией и многими другими неслабыми странами, да и Тайвань спокойно спать не дает. Где еще? Да чтоб с таким размахом? Или масштабные военные парады - удел диктатур и авторитарных режимов, комплексующих от собственной неполноценности?
В большинстве передовых стран не принято трясти оружием на виду у соседей: плохой тон. Военные парады, если и случаются, больше церемониальные или протокольные. Вспомните, Вы когда-нибудь видели, чтобы американцы перед Белым домом «Минитмены» на тягачах таскали? А ведь у них есть много чего показать, да такого, что нам и не снилось.
Вот и демонстрируем мы свою военную силу от неуверенности в других успехах и тщеславия: уж если не догоним передовой мир (по технологиям, экономике, социальным гарантиям), так хоть покажем ему «кузькину мать», благо опыт (Хрущев на трибуне ООН с ботинком в руке) имеется. А День Памяти и Скорби - ну, конечно, праздник-то «со слезами на глазах». А может ли день Памяти и Скорби вообще называться праздником. Или «Кузькина мать» на Красной площади важнее?
Геннадий Гудков.
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Тю, так то ж "шатер" или "тракторист" с домбабвы. Не узнали?
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В россии праздник победы 9 мая.
Сталинские «Самовары». Награда героям от скрепной рассии.

ВИДЕО: http://ukr-biz.com.ua/2017/05/06/%D1%81%
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От цікаво, а якщо член так пофарбувати, то вони його смоктатимуть?
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я все жду когда презервативы и гигиенические прокладки в колораlском стиле на россии начнут выпускать .....
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Какие прозвища возникли во время Второй мировой войны?

Как НЕМЦЕВ (фашистов) называли ФРАНЦУЗЫ:

Doryphore (колорадский жук) - кличка возникла, так как немцы изрядно эксплуатировали Францию во время второй мировой.
Кацапы наследники дидов!
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у каждого каца, должен быть зад, такого цвета,колорадного, куда влетит, другой кац, с криком:"Деду за пабеду"
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паБЕДАбессие РАБссии рулит Германия жива и процветает,ссср подох смертией храбрых...ПАРАДОКСЫ Ыстории...
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"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу" Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками - Цензор.НЕТ 5424
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Кот-кастрат в форме красноармейца... даже боюсь предполагать с чем еще свинособаки свяжут день победы.
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Рейхстаг в виде картофельного "кустика" и "диды" в виде гей-оргиевских жуков? не, ну а чо - креативно было бы...
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Выглядит как дорожка из половинок тараканов. Бееее.......
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А вы украсьте съедобными фигурками ветеранов-инвалидов, которых СТРАНА УРОДОВ поражённых колорадским ленточником за многие десятилетия не то что жильём - нормальными протезами не смогли обеспечить!

Никогда не забуду визг ватных САМОК (понаехавших в квартиры расстрелянных и депортированных латышей) в Риге - столице СОВЕТСКОЙ Латвии в очереди за КОЛБАСОЙ:
"КУДА ПРЁШЬ, УРОД! Што ты машешь своей ветеранской корочкой, небось не детям колбасу надо, а с дружками АЛКАШАМИ водку закусить?!!! Пошёл ВОН!"

ЛАТЫШИ, чью страну ОККУПИРОВАЛИ эти самые ветераны и то офигевали - КАК можно ТАК издеваться над ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ???? Их война ПРОШЛА, а эти твари... БЛЯДЬ, слов нет!
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Долой победобесие: в Казахстане начали избавляться от "георгиевских лент"

Власти города Шымкент распорядились демонтировать с Обелиска Славы "георгиевскую ленту", вместо которой была установлена лента с национальным казахским орнаментом.
Соответствующие фото появились на сайте местного портала Go13.
Отмечается, что в Казахстане в последние годы не утихают споры о символе "Дня Победы" - черно-желтой гвардейской ленте. Многие говорят о недопустимости использования "георгиевских лент", поскольку они ассоциируются с российской колонизацией.В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня Победы. Шелковая лента голубого цвета с нанесенным на нее национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны составляет 30 сантиметров в длину и 3 сантиметра в ширину. https://www.obozrevatel.com/abroad/51648-doloj-pobedobesie-v-kazahstane-nachali-izbavlyatsya-ot-georgievskih-lent.htm
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Учитесь кацы,как у ваших братушек "Бессмертный полк" идет
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Цензор.НЕТФотоОбществоКо Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками. ФОТО
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