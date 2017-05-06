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 "Топаз опять не дал команду": Рулев повторно задержан в России. ФОТО

рулев

Бежавший из Украины блогер-пропагандист Сергей Рулев был задержан полицейскими в Ростове-на-Дону за нарушение общественного порядка на акции, посвященной пятой годовщине разгона "Марша миллионов" на Болотной площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказский узел".

В Ростове-на-Дону не менее 25 человек, в том числе представители партии "Яблоко" и движения "Открытая Россия", вышли на акцию в годовщину разгона московского "Марша миллионов". Рулев обозвал и толкнул одну из участниц пикета - Ирину Зенину, в результате чего она упала на землю.

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После этого двое полицейских подбежали к Рулеву и увели его за руки за территорию парка, где проходит пикет. Как пояснил корреспонденту "Кавказского уза" один из сотрудников полиции, на Рулева был составлен протокол за нарушение общественного порядка, он доставлен в отдел полиции.

Напоминаем, Рулев прославился своим репортажем о Топазе и его команде - "титушках" из Мариинского парка, которые, в конце концов, его избили. После этого репортер-любитель дал интервью российским каналам и обвинил в своём избиении евромайдановцев. Позже Рулев выехал в Россию, где продолжает антиукраинскую деятельность.

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