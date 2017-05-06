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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1485) памятник (2114) мемориальная доска (96) вандализм (407) Антитеррористическая операция (16637)

 Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО. ФОТОрепортаж

В Одесской области вандалы повредили памятник жителям Балты, погибшим на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

В ночь на пятницу с мемориала сорвали памятные доски павшим солдатам.

Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятный знак героям Небесной сотни в Киеве облили краской. ФОТО

Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО 02
Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО 03

Также читайте: Вандалы разбили мемориальные доски бойцам АТО и Петлюре в Полтаве, - полиция

Муниципалитет намерен восстановить памятник, полиция разыскивает преступников.
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Жаль ,что эти вандалы настолько дебилы,что не знают элементарных вещей, что за свой вандализм скоро заплатят своими жизнями.К человеческим останкам нужно относиться уважительно - неуважение чревато смертью.
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чепушилы ВАТНЫЕ!!!
Все равно ваш ПЕДОФИЛ БОТОКСНЫЙ проиграл!!!
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Лише кінчені ублюдки "воюють" з пам'ятниками та меморіалами.. Ганьба вандалам!!!
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І зробили це саме путінські прихвостні...
Ганьба рашистам!
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Прочитав про тебе на раді форумчан. Але ж ти дійсно пишеш пости з подвійним змістом, ніби як все правильно ти в цій гілці написав, а маєш на увазі пам'ятники леніну. А ну ка напиши, що пам'ятники леніну були зруйновані в Україні законно і правильно чи, ти дійсно хитрий російський троль.
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Пусть лучше у них башка оторвётся! Они ею всё одно не пользуются.
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Чи не дивно шо всі "такі" речі з'явилися з початком раССейської війни проти нас. До речі те саме і про нібито польські, чеські, сербські антиукраїнські провокаціїї. Як здохне )(уйло і його хунта це все закінчиться вмить. Диверсантам перестануть капати баблішки і ВСЬО.
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не смешно...все Запорожье обклеено объявлениями о поездках в комфортабельных автобусах в Крыснаш и Мацквабад. И, самое смешное, властям как-то пофиг, полицейские спокойно смотрят, как тез "разукрашивают" столбы на остановках. Одному такому сепару попытался набить хлебохватальник - чуть не отвезли в "клоповник" за хулиганство. Отож маємо що маємо, а Пєця слухає та кушає...
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Руйнуванням пам'ятників займаються розумово неповноцінні люди............. Адже руйнувати пам'ятник, це всерівно що знущатись над трупом. Адже ні той, ні інший не може дати здачі..................... Ганьба вандалам!!!
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Не зовсім так,Андрушо...
Пам'ятники катам народів-леніну,сталіну,дзержинському та іншій історичній наволочі,яка замордувала мільйони життів, потрібно прибирати і байдуже, що в той момент відчувають їхні трупи.
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Ленин - это не памятник. Это идол. По сути для особо упоротых заменяет хрестианское распятие, не меньше. И это на самом деле страшно. Такие "памятники" нужно уничтожать.
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Ганьба вандалам!!!

Увы, чувство стыда есть только у людей, а эту сволочь и людьми-то не назовешь.
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Вы сильно не обольщайтесь,эта особа имеет в виду разрушение памятников советской эпохи. На мемориалы воинам АТО ему плевать,как и любому ватнику.
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Ужас!!Що твориться в цій Одесі, виглядає так, ніби там живуть одні сепари, разом з іхньою міською радою,але я впевнений, що це все раша таке робить. Логіка одна, жителі Одеси дуже пасивні а найдеться пару ідіотів і мутять воду, а самий,, цвіт" сепаратизму, є в міській раді. Пора СБУ попрацювати над цим .
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Пан Аваков дрімає .Посадили би в тюрму за сепаратизм сиділи би тихо. А то ПР 'опоблок' секти поробили там і мутять воду за гроші кремля.
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 8 ч.8 часов назад
Исландия: главной туристической достопримечательностью страны является памятник бабушке Захарченко установленный в концлагере "Рейкьявик"!

Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО - Цензор.НЕТ 5823
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так онижыдети - тамжынашилюди по соевой версии?
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Гаспарян чучело,наставлял их коз пасти,русский пля,уже свалил,каже телефон садится
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Самый прикольный прикол в том, что эта власть, кроме того, что наворовала бабла ещё больше чем сам Овощ, сп#здила ещё и деньги Овоща, которые наворовал Овощ!
Ща будут меня ватником и агнетом кремля называть...
Давайте, петеботы, я готов!
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дружно порохоботи працюють, удвох зі спаму не витягли
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Да, развелось их просто немерено... Всех называют агентами кремля, кто что-то напишет про оффшорного барыгу! Кстати, петеботы говорят даже, что понятие "Шоколадный барыга" - это детище кремля...
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..пусть этим тварям и их потомкам черти будут плясать на погосте
Аминь!
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а найти невозможно этих уродов?..хотя...кто их искать будет?голубаны с йовбаками?
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Ай молодцы какие казахи!
Вот они действительно официальные наследники Великой Золотой Орды, у которой русня всю историю в рабах и смердах была.
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...Футболку сына Порошенко с надписью Russia объяснили борьбой с силами злаВандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО - Цензор.НЕТ 2633
Футболку сына Порошенко с надписью Russia объяснили борьбой с силами злаБлогеры, близкие к Банковой, пытаются оправдать сына президента, который сфотографировался в толстовке с надписью Russia.Так, политический аналитик пропрезидентской ориентации Павел Нусс утверждает, что надпись Russia отображает темные силы и силы зла. Об этом открытии он написал на своей странице в Facebook."Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла". Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал свое видение роли этой страны-агрессора. Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине", - написал Павел Нусс. Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО - Цензор.НЕТ 587 Фото: facebook.com/nusspavlo
На фото сын Порошенко одет в реглан, который выпустил спортивный бренд Bosco для олимпийской сборной России.https://antikor.com.ua/articles/166831-futbolku_syna_poroshenko_s_nadpisjju_russia_objjasnili_borjboj_s_silami_zla
...
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Осталось одеть такую футболку Пороху и силы зла исчезнут навсегда!
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Высер этот к теме?Или так,абы пёрднуть?С поля ветер-в жопу дым?
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Плнял баклан!Как там лошина в методичке;батончик,чёколад,соя,и разная поебень..Открывай говномёт,понеслась..
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Я смотрю- это повсеместно! В Мариуполе- три памятника, самых разных, начиная с мая, осквернили. Шо это за хрень??? Кому это надо??? А кому-то ведь надо...
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Придурки уничтожают памятники...
Олег Хардин носится с футболкой пэтиного сыночка...
Плять!!! Еще много на нэньке уродов и тормознутых?!
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А для конспирации они там же вчера отпиляли половину памятника Ленину!
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Гангрена має особливість поширюватись. Аж до гаплика повного...
Якщо гангрену НЕ ВИРІЗАТИ...
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А возле памятника спокойно работают игровые автоматы , которые никто не трогает .
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пока был Михо вата сидела тихо,рошен поставил поклонника ваты по указанию куйла...шабаш начинается по-новой,и если патриоты не возьмутся за Одессу.рошен ее со временем сольет под "бесарабку", автономию или еще что то типа того...
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Ну никак не угомонятся "коренные одесситы"из челябинска,орла,иркутся,срань-рязань.улан-удэ!Ну 2притесняют "их в "исконно расейском "городе(Боже збавь)!!!
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Эти твари от бессилия начали воевать с памятниками. За такие дела что- то их обязательно догонит- или кара Божья, или человеческая. Неизвестно еще , что хуже.
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Балта -ватный городишка, и мєр (голова громады) остался там со времён януковича да и флаг города уж очень смахивает на расейский, та и жидов там докуя.
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Безнаказанность и пофигизм силовых структур в Одессе и не только там, порождают такие скотские действия ваты.
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Знайти. Відрубати праву руку. Викласти фото. Вандалів більше не буде.
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А в обТруханого и Мармелада все нормально? Ну, слава богу ....
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Рядом Приднестровье вонючая помойка где в говне копошатся кацапские выродки
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Це пята колона колотить за Путинские денешки отрабативает.
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Проезжаю Балту, когда на Родину в отпуск еду. Не думал что там настолько... Встречаются тачки с символикой ПС, Свободы...
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Ну сколько можно, ну сломали вы каменюку\железяку и что? Их 100 раз можно изготовить новые, как память народную будете ломать гниды ватные?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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