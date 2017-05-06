 Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
В ночь на пятницу с мемориала сорвали памятные доски павшим солдатам.
Муниципалитет намерен восстановить памятник, полиция разыскивает преступников.
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Все равно ваш ПЕДОФИЛ БОТОКСНЫЙ проиграл!!!
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Ганьба рашистам!
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Пам'ятники катам народів-леніну,сталіну,дзержинському та іншій історичній наволочі,яка замордувала мільйони життів, потрібно прибирати і байдуже, що в той момент відчувають їхні трупи.
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Увы, чувство стыда есть только у людей, а эту сволочь и людьми-то не назовешь.
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Исландия: главной туристической достопримечательностью страны является памятник бабушке Захарченко установленный в концлагере "Рейкьявик"!
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Я не хочу, щоб жили в Україні ті, хто підняв у Донбасі триколор
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как же хочется раздавить эту мразь как и текущую власть воров и ублюдков...
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Ща будут меня ватником и агнетом кремля называть...
Давайте, петеботы, я готов!
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Аминь!
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Вот они действительно официальные наследники Великой Золотой Орды, у которой русня всю историю в рабах и смердах была.
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Футболку сына Порошенко с надписью Russia объяснили борьбой с силами злаБлогеры, близкие к Банковой, пытаются оправдать сына президента, который сфотографировался в толстовке с надписью Russia.Так, политический аналитик пропрезидентской ориентации Павел Нусс утверждает, что надпись Russia отображает темные силы и силы зла. Об этом открытии он написал на своей странице в Facebook."Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла". Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал свое видение роли этой страны-агрессора. Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине", - написал Павел Нусс. Фото: facebook.com/nusspavlo
На фото сын Порошенко одет в реглан, который выпустил спортивный бренд Bosco для олимпийской сборной России.https://antikor.com.ua/articles/166831-futbolku_syna_poroshenko_s_nadpisjju_russia_objjasnili_borjboj_s_silami_zla
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Олег Хардин носится с футболкой пэтиного сыночка...
Плять!!! Еще много на нэньке уродов и тормознутых?!
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Якщо гангрену НЕ ВИРІЗАТИ...
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Как правильно носить георгиевскую ленточку
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