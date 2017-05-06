EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Фоторепортаж
  971  18
Все про:боеприпасы (1133) оружие (3888) СБУ (14160) Донецкая область (4093)

 СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с бойцами ВСУ обнаружила в Донецкой области тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы из тайника, который был обустроен в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два килограмма тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра.

Все найденное было передано на учет к одному из подразделений ВС Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой 01СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой 02СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой 03СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
могу по-секрету сказать.....что в чужую такую схованку никакой дурак руку не сунет.....тем более лопату......(опасность неизвлекаемых СВУ)......и вообще это запрещено руководствами и наставлениями по минно-взрывному делу.......такие схованки по возможности уничтожаются на месте.......мы же видим как до глупости храброе СБУ все это смело копает!)).....тут намедни незрячий Саша Пабат попадался......так он всего лишь в картонную салютную установку заглянул)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вальцман младший носит футболку с надписью рассея только по заграницам, дамбас он не посещает, потому футболки в схроне не найдено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Удивили, там где не копни - везде рузьке говно - оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Затем что сами схоронили, сами нашли - получили по палке в статистику раскрытий, премии, отпуска, звания и повышения по службе. Профит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там и рюзьке оружие,и наши крадут не подецки.Бинес на крови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- креативщиков пора менять или платить нормально - схроны будут более удедительнее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
носители погон служившие под начальством гражданина кацапии
наплужают быдлочко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто гранату вчера кидал в Одессе не нашли?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти