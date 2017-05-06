 СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы из тайника, который был обустроен в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два килограмма тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра.
Все найденное было передано на учет к одному из подразделений ВС Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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