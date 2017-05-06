 СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.
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и где он все это взял?
и сколько таких схованок еще вокруг Киева и в самой столице?
и не имеют ли к этим схованкам отношение рыги - служители сатаны? Думаю, имеют.
Вопросы... вопросы...
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Дай Бог, чтобы были мир и спокойствие в Киеве и в Украине.
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это из старого сересерского фильма))), не скажу какого))))),
а тут шо с отпечатками?!
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Назовите хоть одну фамилию из таких, а лучше нескольких - установленных.
С таким вот "украинским добром". Все говорят, что это ваша подделка. Решать вам. Но если настоящее? Стрелять это будет и по вам и по нам. Если понты? Вылезет.
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Как выловить тех, кто поставил эти боеприпасы, если они будут предупреждены
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