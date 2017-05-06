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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1131) оружие (3886) СБУ (14158)

 СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж

На территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.

Читайте также: Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО
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и с какой целью?
и где он все это взял?
и сколько таких схованок еще вокруг Киева и в самой столице?
и не имеют ли к этим схованкам отношение рыги - служители сатаны? Думаю, имеют.
Вопросы... вопросы...
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я думаю что к этим схованкам имеют куда большее отношение не рыги, а желающие срубить пару палок в статистику и премию к праздникам сотрудники мвд или сбу.
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А вот я верю СБУ #СБУ закликає громадян бути пильними
Дай Бог, чтобы были мир и спокойствие в Киеве и в Украине.
СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева - Цензор.НЕТ 1546
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молодцы. Кто не погибнет. спасли чьи то жизни. Хорошая новость. А не то. что байкеры без национальной символики на Крещатике стоят. Сепаратисты какие то. А может и шпионы кацапские
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одни за украинский флаг умирают а другие кацапскую тряпку на себе таскают
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пепо? это половой орган, имя, кличка? Мне ни чего не говорит
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А це молодший рєбьонок чинного президента України, зі своїми аднакакашкамі. Рєбьонка можна пізнати по надпису Раша на толстовці.
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так часто бывает что дети проговариваются и неумышленно сдают своих родителей так и в этом случае младшенький выдал то что так усердно скрывает папа
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#Вальцманмладший Подрастает ещё один оффшорно-панамский патриот, у которого одни шекели на уме.
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а если бы на нём была футболка с флагом бразилии то что бы это значило?
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"опись, протокол, отпечатки пальцев"
это из старого сересерского фильма))), не скажу какого))))),
а тут шо с отпечатками?!
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Где коммент, что СБУ их там сами спрятали?
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К 8-9 мая готовились? Хорошо, что нашли, даже если и случайно нашли.
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А если бы эти гранаты к вам прилетели? А если бы после такого писали бы на форумах, что вы сами себя взорвали?
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Да нет , не бабка сказала , а одному сепару яйца между дверями прищемили , он и выдал где припрятан клондайк !
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Так можно вывод сделать, что благодаря двери не погибли люди. Хорошие двери. Думаю, что это не Двери Беларусии*
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"Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению."
Назовите хоть одну фамилию из таких, а лучше нескольких - установленных.
С таким вот "украинским добром". Все говорят, что это ваша подделка. Решать вам. Но если настоящее? Стрелять это будет и по вам и по нам. Если понты? Вылезет.
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А нужно ли сразу озвучивать "лиц, причастных к преступлению"?
Как выловить тех, кто поставил эти боеприпасы, если они будут предупреждены
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Напоминает "свободовца" с гранатой.Который потом оказался ментом ,который вышел из "Свободы" задолго до этого.
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Вот он. Казачок он засланный из кацапостана.
СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева - Цензор.НЕТ 554
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для кого то новость, шо если страна воюет то в неи будет оружие?
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Тогда не все патриоты, кого задерживают с оружием и боеприпасами вывозимыми и лишними в АТО?
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Да сказал, что СБУ не может запретить ходить с фотками дедаваеваолов на палках. В воюющей-то стране провокации они запретить не могут, суки.
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ну так подождали бы кто придет и на месте по законам военного времени.А возможно вас это устраивает???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж
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