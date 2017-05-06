 "Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО

"Еще одно напоминание для тех, кто чего-то не понял.
Использование любой коммунистической символики и так называемых "георгиевских лент" ЗАПРЕЩЕНО! Мы не позволим агентам Кремля использовать память людей для провокаций против украинского государства", - написал он.
Шкиряк подчеркнул, что подразделения МВД полностью готовы к выполнению поставленных задач по обеспечению охраны общественного порядка во время массовых мероприятий 8-9 мая как в Киеве, так и на территории всей Украины.
"Никакие попытки дестабилизации ситуации со стороны внешних и внутренних враждебных сил не пройдут. Реакция на любые провокации адептов "русского мира" будет жесткой и адекватной, в рамках законов и Конституции Украины", - добавил он.
Значит знамёна нести ветеранам позволено?
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1)Швейцария 11 лет
2)Германия 9 лет
3)Франция 4 года
4)Англия 3 года
5)Финляндия 2 года
6)Жил также в Польше и Дании
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СССР вроде как имеет отношение к вышеупомянутой победе
При этом советская символика на мероприятиях, посвященных дню победы, запрещена
А какая символика разрешена? США и Великобритании?
Так украинцы в рядах их армий вроде как не воевали
Ребята - вы или праздник отмените, или дурью не майтесь
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Скорби, я тебе не запрещаю, а ты не запрещай мне праздновать День Победы.
А если "Динамо" Киев разгромит "Ливеркузен", мы тоже поминальные свечи ставить будем?
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Ясно все.
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