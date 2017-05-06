 "Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО





" Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ

Еще одно напоминание для тех, кто чего-то не понял.

Использование любой коммунистической символики и так называемых "георгиевских лент" ЗАПРЕЩЕНО! Мы не позволим агентам Кремля использовать память людей для провокаций против украинского государства", - написал он.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения МВД полностью готовы к выполнению поставленных задач по обеспечению охраны общественного порядка во время массовых мероприятий 8-9 мая как в Киеве, так и на территории всей Украины.