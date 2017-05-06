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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1010) запрет (1095) МВД (8271) символика (182) Шкиряк (524)

 "Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО

Национальная полиция Украины подготовила специальные памятки, которые будут размещены в местах проведения массовых мероприятий 8-9 мая.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно напоминание для тех, кто чего-то не понял.
Использование любой коммунистической символики и так называемых "георгиевских лент" ЗАПРЕЩЕНО! Мы не позволим агентам Кремля использовать память людей для провокаций против украинского государства", - написал он.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения МВД полностью готовы к выполнению поставленных задач по обеспечению охраны общественного порядка во время массовых мероприятий 8-9 мая как в Киеве, так и на территории всей Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк. ВИДЕО+ФОТО

"Никакие попытки дестабилизации ситуации со стороны внешних и внутренних враждебных сил не пройдут. Реакция на любые провокации адептов "русского мира" будет жесткой и адекватной, в рамках законов и Конституции Украины", - добавил он.

Реакция будет жесткой и адекватной: МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк 01


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6) на оригіналах бойових знамен;

Значит знамёна нести ветеранам позволено?
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Да уж,заставь Шкиряка богу молиться...Выходит полицаи должны будут жестко реагировать и на советские медали. Как еще Ветрович не подсуетился запретить советские награды.
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годы жизни чЛенина за бугром :
1)Швейцария 11 лет
2)Германия 9 лет
3)Франция 4 года
4)Англия 3 года
5)Финляндия 2 года
6)Жил также в Польше и Дании
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Кремлевский мечтатель любил красиво пожить.
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а касабкий флаг - похоже разрешен, "торговые партнеры" как никак, и не только торговые.
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Вторая мировая или у многих ВОВ - унесла, по самым скромным подсчетам 60 млн. человеческих жизней. По скромным - подсчетам меня и вас - около 40 млн, если уже не меньше. Это? Соизмеримость. Не будет там - никаких ленточек, где выберут Ни ихних ни наших. Выберут правильно, те и тогда, когда чужие ленточки - проиграют человеческому выбору. И с такой ленточкой - ходить можно гордо - если человек, а не колорад и чмо.
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Стоп, минуточку. Празднуется вроде как день победы

СССР вроде как имеет отношение к вышеупомянутой победе

При этом советская символика на мероприятиях, посвященных дню победы, запрещена

А какая символика разрешена? США и Великобритании?
Так украинцы в рядах их армий вроде как не воевали

Ребята - вы или праздник отмените, или дурью не майтесь
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Потому что вы с пуйлом все изгадили, нефиг теперь причитать.
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Праздник для дибилов только , для нормальных это поминальный день , где 2 дегенерата унесли десятки миллионов жизней
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"Праздник для дибилов только , для нормальных это поминальный день."

Скорби, я тебе не запрещаю, а ты не запрещай мне праздновать День Победы.

А если "Динамо" Киев разгромит "Ливеркузен", мы тоже поминальные свечи ставить будем?
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ТОесть для Вас победа в футболе и 60 млн жизней примерно события одного уровня?
Ясно все.
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варсонофий мухтарович отменим и это "победобесие"....можешь в этом не сомневаться, кацапчик
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Наконец то.Мы стали что то принимать в серьёз. Именно, эти атрибуты мордора не дают Украине стать цивилизованной страной.
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без прошлого нет будущего.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Реакция будет жесткой и адекватной": МВД подготовило памятки с запрещенной символикой, - Шкиряк. ФОТО
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