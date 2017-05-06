 "Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, на мероприятии присутствовали представители власти города, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.
Цель мотопробега - продемонстрировать участникам Евровидения-2017 и гостям столицы, что разнообразие и свобода - высочайшие ценности для украинского народа.
В 12:00 колонна начала собираться на Софийской площади, после чего перемещалась по центру города.
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Он что, занял у тебя денег, и не вернул?
Да нет, я в хорошем смысле этого слова.
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