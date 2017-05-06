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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2118) байкеры (140) Киев (17003) Олег Богачук (441)

 "Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве состоялся мотопарад, в котором приняли участие представители четырех известных байкерских клубов Украины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, на мероприятии присутствовали представители власти города, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.

Цель мотопробега - продемонстрировать участникам Евровидения-2017 и гостям столицы, что разнообразие и свобода - высочайшие ценности для украинского народа.

В 12:00 колонна начала собираться на Софийской площади, после чего перемещалась по центру города.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Стоп Путин! Стоп война!" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж


Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 01Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 02Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 03Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 04Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 05Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 06Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 07Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 08Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 09Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 10Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 11Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 12Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 13Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 14Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 15Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 16Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 17Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 18Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 19Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 20Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 21Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 22Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 23Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 24Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 25Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 26Різноманіття свободи: В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров 27.

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Война идет а у кого-то парады!!!
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А в это время - В сеть выложили российский паспорт невестки Порошенко http://news.eizvestia.com/news_politics/full/605-v-set-vylozhili-rossijskij-pasport-nevestki-poroshenko-foto
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Наши какие-то все светлые, нет тупых рож, как у кацапов."Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров - Цензор.НЕТ 3722
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У наших байкеров человеческие лица, позитивные, не то что у некоторых ряженых, косметикой приукрашенных
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Разнообразие и свобода,но никак не хорошие дороги и дорожные знаки.
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Современные Украинские казаки. Видел один раз в Киеве, на Хрещатике байкеров, Красиво смотрится. Приятно за Украинцев.
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Не думаю,что дети олигархов и коррупционеров ,являются олицетворением свободы. Для начала поинтересуйтесь,сколько стоит нормальный байк.
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Если бы я не был белым и пушистым,то был бы донецким регионалом. И даже не потому,что я такой честный. Просто не люблю быть зависимым .Ни от кого. И чтобы ни менты, ни сбу не могли на меня давить просьбами за былые поблажки.
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Изя, вы знаете, Моня таки пидарас.
Он что, занял у тебя денег, и не вернул?
Да нет, я в хорошем смысле этого слова.

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.У 3-х была украинская символика. ВСЁ !через некоторое время узнаем. что там были адепты * русской весны*. НЕ ПОНРАВИЛОСТ МНЕ
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Если кто не был в Болонье, не может оценить, когда тысячи байкеров-студентов срываются для перемещения между парами и корпусами. Действительно эпическое зрелище, причем каждый день. Но вся эта лавина останавливается, если вы собрались улицу переходить и пропускает вас.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Різноманіття свободи": В центре Киева прошел мотопарад украинских байкеров. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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