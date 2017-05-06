 В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа. ФОТОрепортаж

На 1730-м км реки Дунай в территориальных водах Венгрии в пятницу, 5 мая, столкнулись два судна, принадлежащие Украинскому Дунайскому пароходству (УДП). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает " Думская " со ссылкой на УДП.
"Как сообщили в УДП, при расхождении грузовой теплоход "Иркутск" левым бортом секции УДП-442 своего каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", - говорится в сообщении.
На "Молдавии" экскурсионная программа текущего рейса выполняется в штатном режиме", - отметили в компании судовладельца.
Расследованием инцидента занимаются венгерские власти. В ЧАО "УДП" работает аварийный штаб, координирующий действия по минимизации потерь.
Моряки говорят, что это уже второе столкновение секции "Иркутска" с "Молдавией". Первое произошло в начале 2000-х в районе Рени.
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Редактор, кто такие по имени семейство "Кнехты", и почему их снесли, а жертв нет?
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