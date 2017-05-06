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 В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа. ФОТОрепортаж

Моряки говорят, что это уже второе столкновение "Иркутска" с "Молдавией".

На 1730-м км реки Дунай в территориальных водах Венгрии в пятницу, 5 мая, столкнулись два судна, принадлежащие Украинскому Дунайскому пароходству (УДП). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает " Думская " со ссылкой на УДП.

"Как сообщили в УДП, при расхождении грузовой теплоход "Иркутск" левым бортом секции УДП-442 своего каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", - говорится в сообщении.

В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа 01

В результате произошедшего суда не потеряли мореходных свойств. Загрязнений окружающей среды, течи корпусов и пострадавших нет.

На "Молдавии" экскурсионная программа текущего рейса выполняется в штатном режиме", - отметили в компании судовладельца.

В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа 02

По информации, зампреда правления УДП по техническим вопросам Александра Гармаша, удар пришелся выше главной палубы " Молдавии ". В результате этого в теплохода завален фальшборт, повреждены иллюминаторы четырех кают, снесены Кнехты и швартовый стопор, смятий прогулочная палуба. После завершения нынешнего рейса судно будут ремонтировать на верфи OSWAG в австрийский Линце.

Расследованием инцидента занимаются венгерские власти. В ЧАО "УДП" работает аварийный штаб, координирующий действия по минимизации потерь.

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Моряки говорят, что это уже второе столкновение секции "Иркутска" с "Молдавией". Первое произошло в начале 2000-х в районе Рени.
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Конечно.Там же места мало надо Дунай расширять и дорожную разметку делать.
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А шо за названия посудин ???Иркутск , Молдавия ???( Других - украинских- названий нельзя придумать , мозгов не хватает ? Еще назвали пару пароходов , Москва Кремль
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всему своё время ватка,може и переименуют тот иркуцк,а может и нет-сами разберутся.
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Я вот сомневаюсь што где нибудь по Байкалу ходит пароход Тернополь
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Названия ещё советские. Чтобы поменять названия в реестре нужны большие затраты.
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видимо господин Кнехт давно хотел побывать в Линце. Получилось со второй попытки.
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Дивовижні якісь назви в українських кораблів, з такими назвами, краще цей "Иркутск" на дно пішов.
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Исландия. Памятник бабушка Захарченко установленный в концлагере РейкьЯвик.
В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа - Цензор.НЕТ 7583
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капитанам пива и пароходы друг друга по берегу обходят!
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Я не понял этот кацапсинский "иРКУТСК",что гоняется за "Молдавией"по всему Дунаю раз это уже не в первый раз?
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И поехали дальше экскурсоводить.) Гуляй рванина.
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"снесены Кнехты"

Редактор, кто такие по имени семейство "Кнехты", и почему их снесли, а жертв нет?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа. ФОТОрепортаж
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