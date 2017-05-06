 В Венгрии на Дунае столкнулись украинские пассажирский теплоход и баржа. ФОТОрепортаж

На 1730-м км реки Дунай в территориальных водах Венгрии в пятницу, 5 мая, столкнулись два судна, принадлежащие Украинскому Дунайскому пароходству (УДП). Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает " Думская " со ссылкой на УДП."Как сообщили в УДП, при расхождении грузовой теплоход "Иркутск" левым бортом секции УДП-442 своего каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего суда не потеряли мореходных свойств. Загрязнений окружающей среды, течи корпусов и пострадавших нет.На "Молдавии" экскурсионная программа текущего рейса выполняется в штатном режиме", - отметили в компании судовладельца.

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По информации, зампреда правления УДП по техническим вопросам Александра Гармаша, удар пришелся выше главной палубы " Молдавии ". В результате этого в теплохода завален фальшборт, повреждены иллюминаторы четырех кают, снесены Кнехты и швартовый стопор, смятий прогулочная палуба. После завершения нынешнего рейса судно будут ремонтировать на верфи OSWAG в австрийский Линце.Расследованием инцидента занимаются венгерские власти. В ЧАО "УДП" работает аварийный штаб, координирующий действия по минимизации потерь.Моряки говорят, что это уже второе столкновение секции "Иркутска" с "Молдавией". Первое произошло в начале 2000-х в районе Рени.