 Участник одесского антимайдана, российский националист Раевский обвинил Кремль в сознательном провоцировании трагедии 2 мая. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет "IV власть" Российский гражданин Антон Раевский, который весной 2014 года был активным участником одесского антимайдана и членом сепаратистской организации "Одесская дружина", подтвердил, что Россия действительно некоторое время финансировала сепаратистское движение в Одессе, однако в определенный момент "слила" протест и своими действиями спровоцировала трагедию 2 мая, поскольку Кремлю были необходимы "ритуальные жертвы" в Украине.

По поводу этого Раевский написал на своей странице в социальной сети"Кремль слил Одессу, хотя до этого на протяжение долгого времени курировал деятельность пророссийских групп. Вся деятельность одесского антимайдана была профанацией борьбы. Одессе выпала роль ритуальной жертвы для развязывания этой войны", - написал Раевский.Он также сообщил, что в начале весны Москва спонсировала деятельность одесских сепаратистов, однако в конце апреля некоторые лидеры одесского антимайдана уехали из Одессы, и после этого финансирование прекратилось"В конце апреля Одессу покинули руководитель "Одесской Дружины" Дмитрий Одинов, он же Майданник (настоящая фамилия. - Ред..) и его зам, который занимался в основном исключительно информационным освещением и пропагандой, Денис Яцюк. Именно тогда Москва перестала финансировать деятельность "Одесской Дружины", в которую входили ряд общественных организаций, например, националистическая пророссийская неоязыческая организация "Славянское Единство", во главе которой был упомянутый мною Дмитрий Майданник", - сообщил Раевский.Раевский на фоне Дома Профсоюзов в Одессе.Российский националист, который приехал в Одессу весной 2014 года из города Орел для участия в сепаратистском движении, также рассказал, что некоторые лидеры одесского антимайдана оказались провокаторами и сдавали своих соратников украинским спецслужбам."Когда Майданник прилетел в Одессу из Москвы (!!!) 2 мая, то был задержан СБУ. Именно Майданник сдал СБУ Сергея Долженкова, после чего был отпущен на свободу и беспрепятственно покинул территорию Украины. Именно Майданник слил Дорогокупца и не только его", - указал Раевский.Кроме того он подтвердил факт наличия в аннексированном Крыму специальных лагерей, в которых проходила подготовка российских боевиков для заброса на территорию Украины.

После разгрома пророссийских группировок в Одессе, Раевский поехал в Донецкую область, где вступил в вооруженное формирование российского диверсанта Игоря Стрелкова и принимал участие в боевых действиях против ВСУ. Его фотографии в 2014 году получили широкую известность в сети, благодаря специфическим татуировкам россиянина.