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 Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО

свеча

В пятницу, 5 мая, скончался украинский воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го в боях с оккупационными войсками под Саур-Могилой.

Об этом на странице в Фейсбуке написал офицер ВСУ, участник АТО, "киборг" Валерий Логинов (Аскольд), передает Цензор.НЕТ.

"Валентин Ковальский был контрактником в роте снайперов 95-й бригады высокомобильных войск. Молодым, сильным, здоровым и жизнерадостным парнем. До войны отслужил срочную службу в армии, как раз в Донецке, в войсках МВД. Затем поступил на заочное обучение в Житомирский университет по специальности инженер-механик. Валентин принял участие в АТО с первых дней. Никогда не жаловался. Еще в начале весны стоял на Арабатской стрелке под Геническом в Херсонской области. Там тогда было очень "горячо". Затем его перебросили под Славянск.

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На Карачуне он находился до самого падения телевышки. В чистом поле, под постоянным обстрелом. А потом был приказ и марш-бросок на границу с агрессором - в Шахтерский район под Саур-Могилу. Сейчас нет смысла рассказывать о значении Саур-Могилы и те жестокие бои, которые там шли с российскими подразделениями.

Валентин Ковальский был ранен 27 июля 2014. Родители не смогли связаться с Валентином в течение трех суток, заподозрили неладное. О том, что Валя ранен, им сообщила мать сослуживца. Снайперская пуля калибром 7,62 миллиметра (патрон СВД - снайперской винтовки Драгунова) вошла в район бедра и, пробив таз, прошила тело насквозь. После чего, ударившись о металлическую пластину бронежилета, рикошетом вошла в брюшную полость, повредив кишечник.

На операционный стол госпиталя в Харькове Валентин попал только через 9 часов после ранения, уже с тяжелым перитонитом.

Затем были операции. Бесчисленное множество операций.
Два года борьбы за жизнь.

Молодой, сильный организм исчерпал свой ресурс. Валентин умер 5 мая.

Похороны состоятся 7 мая. В 11.00 состоится отпевание Валентина по домашнему адресу (г.. Житомир улица Монтана, 5, кв. 12), в 12.00 состоится вынесение Валентина из дома. В 12.20 начнется прощание на площади Королева возле памятника С.П. Королева. Затем траурная процессия направится на военное кладбище на Смолянке для захоронения и воздаяния воинских почестей солдату - герою.

Валентину Ковальскому было неполных 26 лет.
До своего 26-го дня рождения он не дожил всего 4 дня.

Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции и я лично выражаем соболезнования семье Валентина. Прошу всех неравнодушных присоединиться к погребению и воздаянию последнего долга памяти Героя Украины.

Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой 01

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУмер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО
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