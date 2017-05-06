 СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Белой Церкви. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на странице в Facebook.Подозреваемые заказывали за рубежом оптовые партии наркотиков, которые переправлялись в Украину почтой. По данным СБУ, потом психотропы продавали в Киеве и области с помощью специальных "закладок". Деньги за наркотики покупатели перечисляли распространителям на карточные счета одного из банков.Оперативники спецслужбы задержали семейную пару в Белой Церкви во время получения очередной партии товара - 200 таблеток "экстази".В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанных еще около 2 кг контрабандно ввезенных наркотиков, электронные весы и платежные карты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье с партией тяжелых наркотиков на 2 млн гривен. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная организованной группой, а также если предметом контрабанды были наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры в особо крупных размерах).Задержанным грозит лишение свободы на срок 8-12 лет с конфискацией наркотиков. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.