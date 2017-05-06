EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  4511  12
Все про:Полтава (479) Полтавщина (457) строительство (1708)

 На территории бывшего артсклада на Полтавщине обнаружили груду костей. ФОТО

В Полтавской области во время работ по реконструкции канализационного коллектора на территории бывших артскладов нашли кости неизвестного происхождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления капитального строительства (УКС) Полтавской областной государственной администрации (ОДА) в Facebook.

"Сегодня на территории бывших Артскладов нашли кости", - говорится в сообщении.

На территории бывшего артсклада на Полтавщине обнаружили груду костей 01

Начальник УКС Тимофей Голбан сразу прибыл на место. Заказчиком работ на этой территории с августа по декабрь 2016 года выступало Управление капитального строительства Полтавской ОГА. Однако подрядчик ничего не сообщал относительно костей или иных находок в данном месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За антиукраинскую пропаганду в социальных сетях задержана жительница Кременчуга, - СБУ

"На этой территории с сентября по декабрь 2016 года Управление капитального строительства Полтавской ОГА выступало заказчиком работ по реконструкции канализационного коллектора, во время которого подрядчик не сообщал нам о каких-либо находках. Только вернулся с места событий. Мы готовы сотрудничать с полицией и сегодня передадим им все необходимые документы. Документы по строительству переданы в Полтавский отдел полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области", - уточнил Начальник УКС после посещения места находки.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если так будет, я еще раз проголосую за Порошенко. Аваков ВОР, и должен сидеть в тюрьме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он улетит в британию или израиль, когда тут невозможно будет рубить гешефт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ВОР, должен сидеть в тюрьме...", как насиров или мартыненко ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
скорее Аваков арестует все спецслужбы, вместе взятые)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка дурість, чиї це кістки невідомо, навіть не встановлено, що вони належати людині, навіщо такі новини взагалі розміщувати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всіх настигне кара і колишніх ворів і нинішніх ворів, різниці між ними немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа территории бывшего артсклада на Полтавщине обнаружили груду костей. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти