 На территории бывшего артсклада на Полтавщине обнаружили груду костей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Управления капитального строительства (УКС) Полтавской областной государственной администрации (ОДА) в Facebook "Сегодня на территории бывших Артскладов нашли кости", - говорится в сообщении.

Начальник УКС Тимофей Голбан сразу прибыл на место. Заказчиком работ на этой территории с августа по декабрь 2016 года выступало Управление капитального строительства Полтавской ОГА. Однако подрядчик ничего не сообщал относительно костей или иных находок в данном месте."На этой территории с сентября по декабрь 2016 года Управление капитального строительства Полтавской ОГА выступало заказчиком работ по реконструкции канализационного коллектора, во время которого подрядчик не сообщал нам о каких-либо находках. Только вернулся с места событий. Мы готовы сотрудничать с полицией и сегодня передадим им все необходимые документы. Документы по строительству переданы в Полтавский отдел полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области", - уточнил Начальник УКС после посещения места находки.