 Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Мероприятия проводились в течение двух недель на учебном полигоне Бабадаг (Румыния), а их основной целью было приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.
В течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования и тому подобное.
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Добраніч бендеріки, бендерівці , їх сини та дочки- тобто,всі шановні люди на цій планеті.
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Слава нашим "ольшанцям"!
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