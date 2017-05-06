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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии. ФОТО

Морские пехотинцы Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в очередной фазе многонациональных учений "Платинум Игл-2017-2" в рамках "ротационных сил Черноморского региона-2017".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мероприятия проводились в течение двух недель на учебном полигоне Бабадаг (Румыния), а их основной целью было приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии 01

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В течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования и тому подобное.
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Новина гарна.
Добраніч бендеріки, бендерівці , їх сини та дочки- тобто,всі шановні люди на цій планеті.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии - Цензор.НЕТ 313
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Вибачте за помилки.тяжкий був день.дуже важкий. зазирнув почитати та навіть не було сил комментувати. А за помилки вибачте- я , майже, сплю.
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Засинайте шановний, нехай вам сниться вродлива україночка. А кацапи хай побачать у снi Маню Захарову, страшну, як вiдьма.
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Слава морпехам, якi собою, як стiною, захищають українське мiсто Марiуполь!
Слава нашим "ольшанцям"!
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вот где мы молодцы. така это принимать участие во всех международных учениях.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии. ФОТО
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