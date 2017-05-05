 На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину. ФОТО

Неизвестные снесли верхнюю часть памятника, который стоит возле железнодорожной станции поселка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Думскую ".Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно.

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К слову, затишанский Ленин был довольно редкой разновидности - в кепке.