 На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину. ФОТО

Неизвестные снесли верхнюю часть памятника, который стоит возле железнодорожной станции поселка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно.
К слову, затишанский Ленин был довольно редкой разновидности - в кепке.
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https://www.youtube.com/watch?v=VwXWsVkd780
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22:54 Наливайченко предложил запретить продажу земли до тех пор, пока Украина не станет членом ЕС
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я не могу тебе предоставить статистику кому и сколько сейчас принадлежит земель в Украине...
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Взята в концессию на 49 лет,поздравляю где то так через 49 лет Украина вступи в ЕС,если он конечно еще будет существовать тогда.
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Радует глаз.
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вати в Україні багато ....
Влада,та її засоби масової інформації всі до одного українофоби ватники...
коли в Україні буде влада українців націоналістів -треба їх всих до путіна відправити,якщо скажуть що тут в Україні їх предки діди більшовики поховані-нехай забирають і дідів на.уй.......Від паразитів треба чистити тіло України
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думается, он туда провалится сам, и станет чище.
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