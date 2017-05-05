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Все про:Ленин (703) Одесская область (1483) памятник (2112) декоммунизация (386)

 На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину. ФОТО

В поселке Затишье Захарьевского района Одесской области снесли часть памятника Ленину.

Неизвестные снесли верхнюю часть памятника, который стоит возле железнодорожной станции поселка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно.

На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чопский горсовет продал на аукционе памятник Ленину

К слову, затишанский Ленин был довольно редкой разновидности - в кепке.

На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину 02

Смотрите: Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО
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Золото партии в пустотелом чЛенине искали.
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О Боже Ленина свалили, вот же фашисты, биндеровцы, бля..ь
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теперь туда сверху можно прикрутить кого-угодно другого))
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А шо так натихаря словно цыган ущербный кобылу украл?! До сих пор комплекс вины и страха?
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кацапа,тоу тебя комплекс вины и страха...до сих пор боишься снести идолов и захоронить мумию...библию то хоть читал мельком?
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Очередной галимый левацкий популизм. В львиной доле стран ЕС рынок земли есть.
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в смысле? - кстати, ещё не давно турки тоже выдвигали условия ЕС, как то ЕС по барабану, не ЕС стремитса к Туркей или к Украине, так что условия балла устанавливает хозаиин а не тот, кто хочет проникнуть в этот бал, сказали в смокингах и по приглошению, значит смокингах и то, если получил приглошение.
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Федука, основное слово в посте - троллинг...\не ищи там скрытого смысла...\
я не могу тебе предоставить статистику кому и сколько сейчас принадлежит земель в Украине...
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только там нет таких рыгобарыг у власти недорезаных .а проблема как раз в них, а не в земле
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Как раз, если будет рынок земли влияние, как вы их называете рыгобарыг уменьшится. Скупать за бесценок рыгобарыгам сейчас вообще ничего не мешает. Гектары земли уходят за 1000 грн за гектар
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та какая ж это новына?кто такой разливайко и на что он влияет?
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Тем кому нужна была земля,давно уже раздерибанили. Наливайка опоздал.
Взята в концессию на 49 лет,поздравляю где то так через 49 лет Украина вступи в ЕС,если он конечно еще будет существовать тогда.
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мудро. станет членом ЕС только когда бандюков у власти не будет, и тогда 100% гарантии что землю не скупят по 3 копейки
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Да, представьте себе еще и как продается, за бесценок именно из-за того, что нет рынка как такового
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Только без даты на бланке. Потом мораторий снимут и останется только дату вписать, и окажется, что продавать уже нечего.
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Некоторые просто как с Луны свалились или вообще ничем не интересуются, пи..ц какой-то
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а по ходу вофка лысый слишком далеко голову в гильетину засунул, ну да, он же как и его соотечественик вофка хуило - недоросток
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если внутри он полый то можно для мусорника приспособить..
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Исчезла верхняя часть ? А ленин был в кепке ? Думайте...думайте....ответ на поверхности.
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ну а какого этот памятник членину там стоял до сих пор ?
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Нікуди він не зник,втомився,приліг і відпочиває на задньому плані.
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Народ начинает выполнять Божьи заповеди.Не делай себе кумира и ни какого изображения и не поклоняйся им.
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Вятрович хвастался, что памятников Ленину в Украине уже не осталось! видно, плохо он еще Украину знает...
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Хулиганы повредили Членина !!! Авак с мусорами рогами землю будет рыть чтоб наказать виновных !
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Класс! Теперь только нужную голову прикрутить - и уже памятник другому человеку! И не надо целый памятник менять. Просто надо иметь набор нужных голов и в нужный момент метять одну на другую.
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ждут ватники Одессы путина......ждут.......
вати в Україні багато ....
Влада,та її засоби масової інформації всі до одного українофоби ватники...
коли в Україні буде влада українців націоналістів -треба їх всих до путіна відправити,якщо скажуть що тут в Україні їх предки діди більшовики поховані-нехай забирають і дідів на.уй.......Від паразитів треба чистити тіло України
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То Янукович хотів шапку вкрасти, а вийшло, що разом з головою ...
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Местные власти, которые до сих пор не снесли это чудовище, должны быть наказаны за несоблюдение закона о декоммунизации.
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Много еще воды утечет пока зароют мавзолейный труп и забудут эту псевдорелигию На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину - Цензор.НЕТ 5074
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Там под мавзлеем проходит то ли подводная река, то ли коллектор канализационный -
думается, он туда провалится сам, и станет чище.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину. ФОТО
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