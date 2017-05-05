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 Украинка Черкасова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе. ФОТО

Украинка Алла Черкасова (69 кг) завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по борьбе в Сербии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.

Украинка Черкасова завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе 01

"В полуфинале Алла получила повреждения ноги, но несмотря на боль, одержала яркую и уверенную победу", - говорится в сообщении.

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игратся пускай играются,но патроны с гранатами чтоб настоящие.
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))) День «Звёздных войн» (англ. Star Wars Day) - неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками культовой фантастической саги Джорджа Лукаса«Звёздные войны»[1].
4 мая[править | править вики-текст]
Основной датой Дня «Звёздных войн» (иначе - Дня Люка Скайуокера) считается 4 мая[2]. Дата выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (англ. fourth - четвёртый и May - май).

Украинка Черкасова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе - Цензор.НЕТ 2096
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Жена на ахметовском канале, сын в футболке РОИССЯ ...
Возможно, я б тоже бухал...
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казалось бы что тризуб на трико,но нет-он торчит в сраках у ватной сволоты...
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Украинка Черкасова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе - Цензор.НЕТ 4517
Дуэт Анна Волошина - Елизавета Яхно завоевал золотую награду в соревнованиях по синхронному плаванию World Series 2017 в Торонто (Канада).
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В первый день соревнований украинка Анна Волошина завоевала золотую награду в сольном выступлении.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Черкасова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе. ФОТО
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