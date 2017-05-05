 Украинка Черкасова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.
"В полуфинале Алла получила повреждения ноги, но несмотря на боль, одержала яркую и уверенную победу", - говорится в сообщении.
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Опубліковано 4 трав. 2017 р. Помните взятие Рейхстага в Подмосковье? Тут Сталинградская битва подоспела. Это пациенты за гаражами под Иркутском сражаются с фашистами за Сталинград. Репетируют. На 9 мая будет премьера. Им реально не чем больше заняться. "Ну что чекисты, вдарим по врагу, где наша не пропадала..."
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4 мая[править | править вики-текст]
Основной датой Дня «Звёздных войн» (иначе - Дня Люка Скайуокера) считается 4 мая[2]. Дата выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (англ. fourth - четвёртый и May - май).
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Возможно, я б тоже бухал...
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Дуэт Анна Волошина - Елизавета Яхно завоевал золотую награду в соревнованиях по синхронному плаванию World Series 2017 в Торонто (Канада).
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В первый день соревнований украинка Анна Волошина завоевала золотую награду в сольном выступлении.
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