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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (331) земля (1482) награда (1134) участки (33) Харьковщина (1177) Национальная гвардия (1160) Госгеокадастр (42)

 3 458 земельных участков передано в собственность участникам АТО на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области участникам АТО передано в собственность более 3 400 земельных участков общей площадью более 4 тыс. га

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт НГУ.

В воинской части Нацгвардии Украины №3017 прошла церемония награждения нагрудным знаком "Достоинство и Честь". Нагрудный знак был учрежден Всеукраинской общественной организацией Союз ветеранов и сотрудников силовых структур Украины "Звитяга", как символ принадлежности к людям, для которых девиз знака "Долг выполнен с честью!" - является жизненным принципом.

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И.о. начальника Восточного территориального управления НГУ Константин Плетко вручил нагрудный знак начальнику ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгению Оберемку.

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3 458 земельных участков передано в собственность участникам АТО на Харьковщине 03

"Девизу вашего воинского формирования "Честь. Мужество. Закон" хочется следовать не только тем, кто надел мундир, но и представителям гражданских профессий… Возвращение к мирной жизни для каждого из вас - очень часто непростой шаг, поэтому с первых дней АТО перед коллективом Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, который я возглавляю, стала важная цель: сделать все, чтобы после возвращения с фронта вы без всяких бюрократических проволочек могли получить землю, на которую вы имеете право", - сказал Е.Оберемок, обращаясь к присутствовавшим на награждении бойцам Нацгвардии.

По его словам, за неполных три года ГУ Госгеокадастра в Харьковской области приняло 6 397 приказов о предоставлении разрешения участникам АТО на разработку землеустроительной документации на общую площадь более 8 тыс. га земли, из них почти четверть приказов - по обращениям бойцов Нацгвардии. За это время более 3 400 участков общей площадью более 4 000 га переданы в собственность участникам АТО. Из них 1 394 участков для ведения индивидуального садоводства, остальные - для ведения личного крестьянского хозяйства.

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"К нам обращаются либо через "Союз ветеранов АТО", либо через Харьковский областной центр помощи участникам АТО, созданный при Харьковской облгосадминистрации. Есть и те, кто приходит сразу в Главное управление. Каждый обратившийся получает правовую консультацию, какой пакет документов необходим. Эти документы человек сдает в канцелярию, а дальше - уже наша работа", - говорит юрист ГУ Госгеокадастра Константин Рыбалко.

В пакет документов для получения земли входят заявление в канцелярию и схема размещения желаемого участка, копия паспорта, копия идентификационного кода и удостоверения участника боевых действия (для тех, кто еще не оформил удостоверение, - копия справки об участии в АТО).

По словам Константина Рыбалко, если речь идет о выделении земли под садовые участки, специалисты управления стараются подобрать участок поближе к Харькову (Харьковский, Дергачевский, Чугуевский, Печенежский и Волчанский районы). А если участник АТО хочет получить землю для ведения личного крестьянского хозяйства, - отдают предпочтение участкам, расположенным, как правило, в отдаленых районах области, вблизи фермерских хозяйств: поскольку чаще всего люди не обрабатывают землю сами, а сдают ее в аренду.

Константин Рыбалко говорит, что от подачи документов до приказа о передаче земли в собственность проходит в среднем 3-4 месяца.

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"Мы стараемся уложиться в 3-4 месяца, но иногда требуется больше времени - до полугода. Все зависит от глубины проработки участка и от того, что человек хочет. Бывают очень необычные требования - но мы их все равно учитываем. Однажды, например, к нам обратился нацгвардеец, который хотел получить землю в яру, чтобы там была высокая влажность. Оказалось, он собирался там выращивать растения для ландшафтного дизайна. Мы подобрали для него такой участок", - рассказывает К.Рыбалко.

По словам заместителя начальника Восточного территориального управления НГУ по работе с личным составом полковника Василия Пилипенко, "Мы видим максимальное содействие со стороны ГУ Госгеокадастра по всем вопросам, которые касаются выделения земли участникам АТО".

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Справка

В Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области участники АТО подали 7 153 заявления на оформление земельных участков. Управление предоставило 6 397 разрешений на разработку документации по землеустройству, на общую площадь 8173,9740 га.

Главным управлением принято 3457 приказов об утверждении документации по землеустройству и передачу в собственность 3458 земельных участков общей площадью 4075,1541 га. Это - 96,1% от общего количества решений о передаче в собственность, принятых Главным управлением совместно с органами местного самоуправления.

Из них:

- 1394 земельные участка - для ведения садоводства площадью 167,2845 га;

- 2064 земельных участков - для ведения личного сельского хозяйства площадью 3907,8696 га.

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рабы из них гавняные, дохнут без еды на 3-й день....
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Самый богатый депутат Верховной Рады Украины Вячеслав Богуслаев получил из государственного бюджета компенсацию проезда за апрель 2017 года в размере 2376 гривен. Соответствующая информация содержится на портале использования публичных финансов, передает NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина и "Радио Свобода".
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Редакторы, пора запостить видео с захерченко
Бабушка этого дебила, по его словам, оказалась узником Освенцима, Бухенвальда и Рейкьявика
https://www.youtube.com/watch?v=gKJyG5FAjSc

- Это называется "русский мир", ребзя. В нормальных обществах, это называется "необразованная гопота" и "агрессивные маргиналы".
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а рабов? хотя при такой безработице рабы найдут среди местных жителей не надо привозить. хороший способ прихватить земельки, особо для тех кто и в АТО то не был
только не надо возражать, кто не знает кто не видит в каждой области/районе
есть таких
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины3 458 земельных участков передано в собственность участникам АТО на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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