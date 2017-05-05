 Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Главный государственный ревизор-инспектор за 5 тыс. гривен неправомерной выгоды пообещал предпринимателю аннулировать штрафные санкции, которые были применены в отношении него, а также ускорить процесс прекращения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
5 мая, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции совместно с прокуратурой, СБУ и работниками управления внутренней безопасности ГФС задержали налоговика в служебном кабинете. 45-летний злоумышленник получил от предпринимателя 5 тыс. гривен взятки.
Сейчас по месту работы фигуранта продолжаются обыски.
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ДАНИЛЮК, КОРЧАК, БОЙКО, ЛЯШКО, ГЕРАЩЕНКО, ТИГИПКО, ДЕНИСОВА, ЛАВРИНОВИЧ, ВІЛКУЛ,
московоязикі….. пропоную продовжити список !!!!! ПРИ ЦИХ ОСОБАХ УКРАЇНЦЯМ НЕ СТАНЕ
КРАЩЕ. НАКРАДЕНІ КОШТИ , ВИРІШУЮТЬ ВСЕ !!!
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Шо забылся?
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Ну, ты понял...
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Если сотрудник ГФС до момента его поимки на взятке здал трёх взяткодателей,
то его не судят, а дают дальше работать - своего рода индульгенция .
Только делают запись в трудовую книгу.
Вы скажете, а в чём прикол,
а прикол в том,
что через полгода им (тоесть ГФС) никто взятки давать не будет, чтобы не попасть под статью.
Коррупция подолана, не?
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нуно исключить сам мотив дачи взятки...взятку дают, когда от кого-то, что-то зависит - печать, подпись, протокол, акт, вытяг или другая хрень...
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Просто логика...
На тетьей передачи взятки тебя посадят...
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