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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3861) налоговая (772) Нацполиция (7234) Харьков (4212) Харьковщина (1175) ГФС (2788)

 Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харькове сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции Украины задержали на взятке сотрудника налоговой инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Главный государственный ревизор-инспектор за 5 тыс. гривен неправомерной выгоды пообещал предпринимателю аннулировать штрафные санкции, которые были применены в отношении него, а также ускорить процесс прекращения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

5 мая, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции совместно с прокуратурой, СБУ и работниками управления внутренней безопасности ГФС задержали налоговика в служебном кабинете. 45-летний злоумышленник получил от предпринимателя 5 тыс. гривен взятки.

Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

Смотрите также: Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Сейчас по месту работы фигуранта продолжаются обыски.
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НАПЕРСТОЧНИКИ УКРАЇНИ : АХМЕТОВ, ПОРОХ, ГРОЙСМАН,
ПАРУБІЙ, ГОНТАРЕВА, ПИШНИЙ, АВАКОВ, ЯЦЕНЮК, ХОМУТИННИК,ЛУЦЕНКО,РОЗЕНКО,
ДАНИЛЮК, КОРЧАК, БОЙКО, ЛЯШКО, ГЕРАЩЕНКО, ТИГИПКО, ДЕНИСОВА, ЛАВРИНОВИЧ, ВІЛКУЛ,
московоязикі….. пропоную продовжити список !!!!! ПРИ ЦИХ ОСОБАХ УКРАЇНЦЯМ НЕ СТАНЕ
КРАЩЕ. НАКРАДЕНІ КОШТИ , ВИРІШУЮТЬ ВСЕ !!!


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Так ты работаешь за 11,80 руб., а не за 5000 грн.
Шо забылся?
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То у вас в ригошоколадных так платят. Ваш Педро жлоб! Нам больше в 3 раза.
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Катись колбаской по Малой Спасской - известная поговорка, означающая «иди-ка ты отсюда» (или "гуляй Вася", «скатертью дорожка», «иди к чёрту», сматывай удочки).
Ну, ты понял...
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Есть идея.
Если сотрудник ГФС до момента его поимки на взятке здал трёх взяткодателей,
то его не судят, а дают дальше работать - своего рода индульгенция .
Только делают запись в трудовую книгу.
Вы скажете, а в чём прикол,
а прикол в том,
что через полгода им (тоесть ГФС) никто взятки давать не будет, чтобы не попасть под статью.
Коррупция подолана, не?
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нет...не подолана....
нуно исключить сам мотив дачи взятки...взятку дают, когда от кого-то, что-то зависит - печать, подпись, протокол, акт, вытяг или другая хрень...
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Когда ты знаешь, что чиновник тебя сдаст с вероятностью 33,3%, то ты подумаешь давать ли ему взятку.
Просто логика...
На тетьей передачи взятки тебя посадят...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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