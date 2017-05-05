 Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж - 2017" установлено, что в одном из гаражных помещений Львова осуществляется накопление товаров народного потребления, ввозимых на территорию Украины измельченными партиями без уплаты таможенных платежей.
В дальнейшем продукцию реализовывали через Интернет - магазин, путем приема заказов на сайте и отправки товара через почтовых операторов. Расчеты осуществлялись как наличными, так и путем перечисления денежных средств на банковскую карточку физического лица - организатора указанной деятельности.
По результатам обысков в жилом и гаражном помещениях, владельцем которых является организатор схемы, изъяты документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также партия товаров народного потребления, которые были ввезены в страну без таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.
Общая ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 920 тысяч гривен.
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Ключевое слово "операция Рубеж".
А это значит, что должны были поймать (сдать) самого дохлого, хилого, чтобы отчитаться, что ОПЕРАЦИЯ РУБЕЖ прошла успешно...
И так 25 лет.
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