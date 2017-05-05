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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1850) Львовщина (1454) налоги (2480) налоговая милиция (1317) ГФС (2788)

 Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции во Львовской области пресекли ввоз на таможенную территорию Украины товаров народного потребления по так называемой "схеме пиджаков".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж - 2017" установлено, что в одном из гаражных помещений Львова осуществляется накопление товаров народного потребления, ввозимых на территорию Украины измельченными партиями без уплаты таможенных платежей.

В дальнейшем продукцию реализовывали через Интернет - магазин, путем приема заказов на сайте и отправки товара через почтовых операторов. Расчеты осуществлялись как наличными, так и путем перечисления денежных средств на банковскую карточку физического лица - организатора указанной деятельности.

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По результатам обысков в жилом и гаражном помещениях, владельцем которых является организатор схемы, изъяты документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также партия товаров народного потребления, которые были ввезены в страну без таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.

Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины 01
Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины 02

Смотрите: Налоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта. ФОТО

Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины 03
Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины 04
Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины 05

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Общая ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 920 тысяч гривен.
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охринеть. вот каких преступников поймали. Это не газом гешефтить, тут все намного хуже для страны.
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бля, а як ці товари проїхали через митницю?
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В рамках проведения операции "Рубеж - 2017" установлено.....
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Ключевое слово "операция Рубеж".
А это значит, что должны были поймать (сдать) самого дохлого, хилого, чтобы отчитаться, что ОПЕРАЦИЯ РУБЕЖ прошла успешно...
И так 25 лет.
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Заявлено ж Хлопці обійшли "схему ввозу товару і ввозили його безоплатно".
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины. ФОТОрепортаж
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