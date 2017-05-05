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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1128) оружие (3884) СБУ (14153) Тернопольщина (349) Херсонщина (660)

 Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оружие и боеприпасы выявили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией на Херсонщине и Тернопольщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель одного из сел Каховского района Херсонской области через знакомых получал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы из района проведения антитеррористической операции.

Во время санкционированного обыска в частном доме злоумышленника оперативники СБУ изъяли автомат АК-74 и магазин с патронами, более 550 патронов различного калибра, две гранаты РГД-5. Мужчина хранил также почти 4 кг сырья, которое по предварительным выводам является марихуаной.

Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ 02

На Тернопольщине на окраине села Игровица сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, обустроенный под авторемонтной эстакадой. Правоохранители изъяли из тайника пистолет-пулемет Судаева (ППС) и три осколочные гранаты РГД-5.

Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ 03

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Тайник с 10 тыс. патронов и 40 гранатами обнаружен в Запорожской области, - СБУ. ВИДЕО
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А це точно був автомат і гранати???? А чому не "прідмед пахожей на афтамад і гранате"??
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Мабудь повстання проти "бариг" готували. Тількі щось географічно не так?
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там свих местных "барыг" хватает и неизвестно какие страшнее
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Правоохранители изъяли из тайника пистолет-пулемет Судаева (ППС)

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диды подбросили
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Жаль...Пригодилось бы .Все в таком хорошем состоянии...Я имею в виду нам,украинцам. Хлопці,бережіть ліси! А навіщо,діду? Так москаля ж потрібно на чімось вішати!
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у пограничников кусок границы изъяли а они хуйней маются
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Вранье.надо чем то народу зубы заговаривать. А где задержание настоящих шпионов и ДРГ ?
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Да если хорошенько присмотрется к нашим сбушникам то там скорей ФСБшники ...
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За три года одна пыль в глаза вместо реформ.Когда солдат кормят тушенкой с голов скота а вооружение все старое со времен СССР то это значит что деньги народные воруют да врут всем нам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж
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