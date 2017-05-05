 Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель одного из сел Каховского района Херсонской области через знакомых получал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы из района проведения антитеррористической операции.
Во время санкционированного обыска в частном доме злоумышленника оперативники СБУ изъяли автомат АК-74 и магазин с патронами, более 550 патронов различного калибра, две гранаты РГД-5. Мужчина хранил также почти 4 кг сырья, которое по предварительным выводам является марихуаной.
На Тернопольщине на окраине села Игровица сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, обустроенный под авторемонтной эстакадой. Правоохранители изъяли из тайника пистолет-пулемет Судаева (ППС) и три осколочные гранаты РГД-5.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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диды подбросили
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