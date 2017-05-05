 Мужчина поджег три жилых дома на Луганщине, после чего застрелился, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай."Сегодня, 5 мая, в дежурную часть Троицкого отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Центральной в с. Лантратовка Троицкого района случилось возгорание трех жилых домов. Руководство Троицкой полиции и сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на место происшествия установили, что 61-летний местный житель с охотничьим ружьем "Сайга" пришел к соседям. И в одном, и в другом домах, где живут 32-летний мужчина с семьей и 58-летний мужчина, увидев своего соседа в неадекватном состоянии да еще и с ружьем в руках, не стали оказывать ему сопротивление, а выбежали из жилых помещений.

Облив бензином помещения соседей и поджегши их, мужчина вышел на улицу, произвел два выстрела вверх и пошел к своему собственному дому, поджег его и ушел в неизвестном направлении", - написала она.

Погукай отметила, что для обеспечения охраны места происшествия, оцепление территории возможного места нахождения и поиски мужчины с ружьем были задействованы практические все работники отдела полиции.

"Во время поисков на расстоянии 300 метров от улицы Центральная, в зарослях на пустыре, "поджигатель" был найден мертвым. Он покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из ружья себе в голову. Рядом с ним было обнаружено его ружье и стреляная гильза", - сообщила спикер, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.