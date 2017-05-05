 Мужчина поджег три жилых дома на Луганщине, после чего застрелился, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай.
"Сегодня, 5 мая, в дежурную часть Троицкого отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Центральной в с. Лантратовка Троицкого района случилось возгорание трех жилых домов. Руководство Троицкой полиции и сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на место происшествия установили, что 61-летний местный житель с охотничьим ружьем "Сайга" пришел к соседям. И в одном, и в другом домах, где живут 32-летний мужчина с семьей и 58-летний мужчина, увидев своего соседа в неадекватном состоянии да еще и с ружьем в руках, не стали оказывать ему сопротивление, а выбежали из жилых помещений.
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