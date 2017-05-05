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 Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью ГФС задержала в аэропорту "Киев" (Жуляны) при получении взятки двух государственных инспекторов Киевской городской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вымогатели требовали от мужчины 1300 евро за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и вывоз с территории Украины партии сигарет. Правоохранители задержали взяточников при получении части неправомерной выгоды в размере 460 евро.

Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ 01

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Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ 02
Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.

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