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Все про:Луганщина (3882) обстрел (6153) штаб (602)

 Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО. ФОТО

4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении противник применил САУ 2С7 "Пион" калибром 203-мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Вчера, 4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское, противник применил САУ 2С7 "Пион" калибром 203-мм.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ Пион под Крымским, - штаб АТО 01

"От разрыва снаряда калибром 203-мм повреждена резервная линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ Пион под Крымским, - штаб АТО 02
Фото: пресс-центр АТО/Facebook

Отмечается, что обстрел осуществлялся по направлению населенного пункта Стаханов, расположенном на временно неподконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.


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та там бойня настоящая, а радаром засечь и в ответ шарахнуть?
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Покури википедию в каких случаях эффективно применение Пионов) Диванным генералам лишь бы из пушки по воробьям пострелять)
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По житловим кварталам Донецька, Горлівки, Макіївки дуже ефективно уйнути Піонами, щоб кідараси розбирали свої завали до наступного 9 травня.
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Расеянцам пофиг что будет с гражданскими на Донбассе .
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Нам вже теж пофіг. Або місцеві нарешті виїдуть в Україну, або в РФ і нарешті припиняться безкарні обстріли наших солдат. На кожен постріл терористів буде нищівна відповідь з нашого боку по будь яким позиціям!
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Так и делают. Пройдись по сепарским пабликам почитай, как ихние зрадофилы аналогично нашим плачут, что наши им насыпают , а их командование не реагирует в полной мере, поскольку Минские
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Щодня гинуть найкращі.

В госпіталях борються за життя.

Полонені третій рік в тюрмах.

Тим часом у влади вічні канікули.

В українців свята за святами.

На фронті люте загострення.

Жодної реакції військово-політичного керівництва держави.

Президента.

Міністра оборони.

Начальника ГШ.

Секретаря РНБО.

Міністра МВС.

Мовчать інші міністри.

Мовчать народні депутати.

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Придворні волонтери, політологи і журналісти підіграють владі.

Четверта весна за незалежність України чітко показує, хто на якому боці.

Небайдужі українці ніяк не можуть змиритися зі щоденними втратами.

А бездіяльність влади все більше переходить межу.

І всі наперед відомі затримання, арешти, суди, призначення, фейкові реформи, імітація боротьби з корупцією, не варті ціни, яку платять найкращі Хлопці.

Коли останній раз ви чули звіт військово- політичного керівництва держави?

Про перспективи закінчення війни...

Вікторія ПАШКОВСЬКА
[Щодня гинуть найкращі. А бездіяльність влади все більше переходить межу - журналістка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493972114-shchodnya-ginut-naykrashchi-a-bezdiyalnist-vladi-vse-bilshe.html
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щас у власти "страда", надо на евровидении ковать железо не отходя от кассы
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хуйло прощупывает рейкцию. Если все "схавают" применение "пионов", то рашка завезет их еще больше.
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надо непременно найти где этот пион и уничтожить его вместе с козломордыми.
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Петрове "великоднє перемир'я" - в самому розпалі..
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пархатому по-уй, его виллу в Испании не обстреливают.
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Не факт что с "Пиона". Тот же 152 мм 3ВОФ97 с "Мсты" если взрыватель поставить на "З" может дать такую воронку.
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А ты сомневаешься в моих возможностях? Кстати, а ты почему не на передовой? Или за 3 гривенника посты строчить оно сподручнее?
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Тёзка, да оставьте того умалишённого. Пусть себе визжит.
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Беда "Пионов" - точность слабовата. Грузины пробовали их применять в 2008 году, да и ВСУ тоже, были проблемы. Так, валить по площадям и где нет населенных пунктов - это да. Но ПСИХОЛОГИЧЕСКИ - ВЕЩЬ СИЛЬНАЯ, спору нет. 203 мм, как-никак - самая мощная сухопутная артиллерия.
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Один из мифов. Скорострельность - 2 выстрела в минуту. 2С19 "Мста" за это время сделает 10 выстрелов. Вот и посчитай сколько она забросит вес ВВ на противника . Дальше - живучесть ствола - 120 выстрелов на полном заряде. Эту систему создавали для стрельбы ядерными боеприпасами. Вот там да - эффективно. Ну если стрелять корректируемыми боеприпасами - тоже ничего. А для большего - неэффективно и дорого.
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а в это время:
http://tabloid.pravda.com.ua/focus/590ac6cc3bed4/view_print/
Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8564 У мережі здійняли скандал стосовно того, що син Порошенка позує у кофтинці з надписом RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics). До речі, його друг Сергій з Росії, у блозі якого стоїть це фото, також має подібну кофтинку
Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4281
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У друга Порошенка-молодшого така сама кофтинка, але з написом "Russia". Хлопець, до речі, вже закрив свій Instagram
https://tabimg.pravda.com/images/doc/4/9/49d1184-24264154.jpg
Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5768
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО. ФОТО
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