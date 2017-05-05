 Боевики обстреляли позиции ВСУ из 203-мм САУ "Пион" под Крымским, - штаб АТО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Вчера, 4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское, противник применил САУ 2С7 "Пион" калибром 203-мм.
"От разрыва снаряда калибром 203-мм повреждена резервная линия электропередачи по направлению Сокольники - Крымское", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-центр АТО/Facebook
Отмечается, что обстрел осуществлялся по направлению населенного пункта Стаханов, расположенном на временно неподконтрольной Украине территории.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.
2136 24
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Отец Турчинова стал СС-совцем, когда ему исполнился один год, - версия русских пропагандистов. ВИДЕО(274)
Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО(120)
Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко(44)
Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК(22)
Штаб АТО: двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро - получили ранения(0)
За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива(63)
Трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища в районе Светлодарской дуги, - штаб(103)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В госпіталях борються за життя.
Полонені третій рік в тюрмах.
Тим часом у влади вічні канікули.
В українців свята за святами.
На фронті люте загострення.
Жодної реакції військово-політичного керівництва держави.
Президента.
Міністра оборони.
Начальника ГШ.
Секретаря РНБО.
Міністра МВС.
Мовчать інші міністри.
Мовчать народні депутати.
Читайте також: Надо не потерять веру в Армию, и это - уже почти священная мантра
Придворні волонтери, політологи і журналісти підіграють владі.
Четверта весна за незалежність України чітко показує, хто на якому боці.
Небайдужі українці ніяк не можуть змиритися зі щоденними втратами.
А бездіяльність влади все більше переходить межу.
І всі наперед відомі затримання, арешти, суди, призначення, фейкові реформи, імітація боротьби з корупцією, не варті ціни, яку платять найкращі Хлопці.
Коли останній раз ви чули звіт військово- політичного керівництва держави?
Про перспективи закінчення війни...
Вікторія ПАШКОВСЬКА
[Щодня гинуть найкращі. А бездіяльність влади все більше переходить межу - журналістка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493972114-shchodnya-ginut-naykrashchi-a-bezdiyalnist-vladi-vse-bilshe.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://tabloid.pravda.com.ua/focus/590ac6cc3bed4/view_print/
У мережі здійняли скандал стосовно того, що син Порошенка позує у кофтинці з надписом RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics). До речі, його друг Сергій з Росії, у блозі якого стоїть це фото, також має подібну кофтинку
Ответить
https://tabimg.pravda.com/images/doc/4/9/49d1184-24264154.jpg
Ответить