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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В результате обстрела боевиками Красногоровки получила осколочное ранение местная жительница 1960 г.р.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул. Грушевского", - написал он.

Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин 01

Аброськин отметил, что во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас она госпитализирована в больницу.

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Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин 02

"Именно в то время, когда в прифронтовых школах Марьинки и Красногоровки дети чтят память ветеранов войны, отбросы реализатора курятины обстреливают мирных жителей. Именно так вели себя фашистские оккупанты в годы Второй мировой войны. И сегодняшние боевики - последователи тех фашистов", - резюмировал глава Нацполиции.

Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин 03
Фото: Аброськин/Facebook

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.

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Жители в прифронтовой полосе -
должны были покинуть еще в 2014 году район боевых

действий и положиться на помощь правительства в контролируемой части Украины !
***блочный городок подаренный Украине немецким Правительством . 2015.

Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6893
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Атброськинд, пить есть не могу от волнения, как там твой друган, уцелел?
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Сам корректировал огнем или голубан помогал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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