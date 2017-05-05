 Боевики обстреляли район горбольницы в Красногоровке, ранена местная жительница, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул. Грушевского", - написал он.
Аброськин отметил, что во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас она госпитализирована в больницу.
"Именно в то время, когда в прифронтовых школах Марьинки и Красногоровки дети чтят память ветеранов войны, отбросы реализатора курятины обстреливают мирных жителей. Именно так вели себя фашистские оккупанты в годы Второй мировой войны. И сегодняшние боевики - последователи тех фашистов", - резюмировал глава Нацполиции.
Фото: Аброськин/Facebook
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.
783 5
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак(71)
"Будем пасти коз и овец", - террорист Ходаковский рассказал, каким видит будущее "Л/ДНР"(269)
СЦКК предоставил гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонтных работ в районе Донецкой фильтровальной станции, - Жебривский(9)
Россия может задействовать в Горловке спецназ для подавления конфликта между "донецкой" и "горловской" группировками, - ГУР(81)
Аброськин: В Мариуполе мужчина прикрыл собой собаку от пуль агрессивного водителя(0)
Бреши в своих боевых порядках противник компенсирует развертыванием российских регулярных подразделений, - журналист(56)
Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД(146)
Ответить
Ответить
должны были покинуть еще в 2014 году район боевых
действий и положиться на помощь правительства в контролируемой части Украины !
***блочный городок подаренный Украине немецким Правительством . 2015.
Ответить
Ответить
Ответить