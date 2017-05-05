 Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и выложил соответствующие фотографии.
"Удивительно, но командир сирийского корпуса выписал своему подчиненному сирийцу орденскую книжку на... русском языке! И подписался как "атаман-командир корпуса генерал-лейтенант Сергей Севрюков"! Какое удивительное сирийское имя! Какая удивительная должность!
Ведь на самом деле генерал-лейтенант Сергей Севрюков - командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ!", - написал журналист.
Вместе с тем, Бутусов отметил, что 5-й добровольческий штурмовой корпус является единственным боеспособным соединением армии Асада, которое объединяет все боеспособные сирийские танковые и пехотные подразделения быстрого реагирования, которые применяются для наступательных операций, а также российские регулярные части и отряды наемников, которые участвуют в войне.
"Теперь очевидно, что Асад отдал управление всеми боевыми операциями полностью в руки путинских генералов. Точно такая структура управления войной в Украине - 1-й и 2-й армейские корпуса российской оккупационной армии на Донбассе, и бригады в составе этих корпусов возглавляют российские командиры", - подчеркнул журналист.
"В Сирии они "добровольцы", в оккупированной части Украины они "ополченцы". А в историю они войдут на путинские наемники. И будут помнить и гордиться полученными командировочными и квартирами за убийство людей в других странах", - резюмировал Бутусов.
Напомним, по данным Минобороны РФ, с сентября 2015 года в Сирии погибло около 30 российских военнослужащих. Однако Reuters сообщал, что официальная статистика занижена в четыре раза.
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И в этом кацапы сирийца кинули. )))
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СТЕНА ЩИТОВ против Мадуриных Бобиков)
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