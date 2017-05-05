EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Фоторепортаж, За рубежом
  13490  111
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6449) Путин (23711) Сирия (2422) Донбасс (14443) Бутусов Юрий (1247)

 Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО

Сирийского боевика Симона Ибрагима Аль-Уякиля, который воюет на стороне президента Асада, наградил орденом в виде креста с георгиевскими лентами командир 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской армии.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и выложил соответствующие фотографии.

"Удивительно, но командир сирийского корпуса выписал своему подчиненному сирийцу орденскую книжку на... русском языке! И подписался как "атаман-командир корпуса генерал-лейтенант Сергей Севрюков"! Какое удивительное сирийское имя! Какая удивительная должность!
Ведь на самом деле генерал-лейтенант Сергей Севрюков - командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ!", - написал журналист.

Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист 01

Вместе с тем, Бутусов отметил, что 5-й добровольческий штурмовой корпус является единственным боеспособным соединением армии Асада, которое объединяет все боеспособные сирийские танковые и пехотные подразделения быстрого реагирования, которые применяются для наступательных операций, а также российские регулярные части и отряды наемников, которые участвуют в войне.

Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист 02
"Теперь очевидно, что Асад отдал управление всеми боевыми операциями полностью в руки путинских генералов. Точно такая структура управления войной в Украине - 1-й и 2-й армейские корпуса российской оккупационной армии на Донбассе, и бригады в составе этих корпусов возглавляют российские командиры", - подчеркнул журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военный советник ликвидирован в Сирии

"В Сирии они "добровольцы", в оккупированной части Украины они "ополченцы". А в историю они войдут на путинские наемники. И будут помнить и гордиться полученными командировочными и квартирами за убийство людей в других странах", - резюмировал Бутусов.

Напомним, по данным Минобороны РФ, с сентября 2015 года в Сирии погибло около 30 российских военнослужащих. Однако Reuters сообщал, что официальная статистика занижена в четыре раза.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
К стати, никто не обратил внимания, что, орденская книжка - это об одном ордене, а сам орден совсем другой - это как понимать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а это Венесуела))))
СТЕНА ЩИТОВ против Мадуриных Бобиков)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахтунг! Лютєйший #Ахтунг ! Приближается #ПОБЕДОБЕСИЕ . Время травить колорадов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для того что бы сирийские скрепы обмазать дерьмом,пару расейских блях наградительных достаточно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дались Вам эти россияне. Вон в Мосуле школу разбомбили, кто то же бомбит этот Мосул, может знаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортажАрмия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти