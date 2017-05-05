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Все про:мусор (346) пожар (3184) Харьков (4208)

 Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО

В Харьковской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Информация о пожаре на ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступила спасателям 4 мая в 15:46. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора 01

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, возгорание удалось локализовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

"В 00:27 5 августа пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по ее полной ликвидации. На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода"№, - сообщили в ГСЧС.




ГосЧС в Харьковской области

В ГосЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, поскольку во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.
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Звалище в Харкові не закриють, хоча воно так само може поповзти як і у Львові і так само має бути закрите через свою екологічну небезпеку! Але Кернес це одна мафія з порошенком, тому про цю пожежу всі забудуть і не будуть влаштовувати шоу на всю країну, з закриттям звалища та з тупими порадами центральної влади місцевій владі - домовлятись з місцевими громадами про нове звалище!
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Много ещё на форуме написано примет для народа...
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що трапилось? Хочуть допу-гепу як Садового через смітники підмяти?
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Через Гепу передано запрошення оппі до коаліції..
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Кернеса тоже травить так же будут, как и Садового? ))))
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Ага, думаешь гепа так прост? Сдается мне причина в другом если судить вот по єтим, предшествующим фактам http://kh.depo.ua/rus/kh/smittyepererobniy-zavod-na-harkivschini-buduvatimut-polyaki-20170224526060
https://kharkov.comments.ua/news/2017/02/01/192645.html

http://lotta.in.ua/galereja/musoropererabatyvajuschij-zavod-v-gorode-ljubotin-harkovskoj-oblasti

Стоимость контракта на строительство мусороперерабатывающего завода в Дергачах Харьковской области составила 26,72 млн долл

В мэрии заявили, что строительство предприятия начнется уже в марте

А если мусора нет - мона завод не строить.

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Сложная ситуации, до этого горение мусорной свалки свидетельствовало о преследовании патриотов...
И следующее ни в какие ворота не лезет...

ГСЧС: На мусорной свалке под Киевом площадь пожара уменьшилась
14 июля, 2016
http://gordonua.com/news/kiev/gschs-na-musornoy-svalke-pod-kievom-ploshchad-pozhara-umenshilas-140699.html

Пожар на мусорной свалке в Днепропетровской области тушили три дня
20 июня 2012
http://podrobnosti.ua/842981-pozhar-na-musornoj-svalke-v-dnepropetrovskoj-oblasti-tushili-tri-dnja.html
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«Вывоз и утилизация мусора - одна из основных задач городской власти. Мы видели негативный опыт Львова в этом вопросе. Я уверен, что в Харькове никогда этого не будет», - подчеркнул Игорь Терехов.

Наивній Терехов Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора - Цензор.НЕТ 4378 ага, не не будет - та уже началось https://kharkov.comments.ua/news/2017/02/01/192645.html
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не порох он столяр, он спец будки строить, а палят другие.
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"Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора." - 700 кв. метров вроде бы много, а 26,5 метров х 26,5 метров можно потушить мочой работников свалки.
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Пожар возле Кремля и пожар на свалке под Харьковом произошли одновременно.
Совпадение? Не думаю ...
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Ну-ну, как только достроят Керченский мост, сразу все силы перебросят в Арктику, мне так кажется!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО
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