 Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям."Информация о пожаре на ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступила спасателям 4 мая в 15:46. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, возгорание удалось локализовать."В 00:27 5 августа пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по ее полной ликвидации. На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода"№, - сообщили в ГСЧС.ГосЧС в Харьковской областиВ ГосЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, поскольку во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.