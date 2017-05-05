 Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Информация о пожаре на ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступила спасателям 4 мая в 15:46. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.", - сказано в сообщении.
"В 00:27 5 августа пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по ее полной ликвидации. На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода"№, - сообщили в ГСЧС.
ГосЧС в Харьковской области
В ГосЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, поскольку во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.
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Кернес: - пост прінял! )))
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перекинулось на Харьков?! ужос!!!
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https://kharkov.comments.ua/news/2017/02/01/192645.html
http://lotta.in.ua/galereja/musoropererabatyvajuschij-zavod-v-gorode-ljubotin-harkovskoj-oblasti
Стоимость контракта на строительство мусороперерабатывающего завода в Дергачах Харьковской области составила 26,72 млн долл
В мэрии заявили, что строительство предприятия начнется уже в марте
А если мусора нет - мона завод не строить.
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И следующее ни в какие ворота не лезет...
ГСЧС: На мусорной свалке под Киевом площадь пожара уменьшилась
14 июля, 2016
http://gordonua.com/news/kiev/gschs-na-musornoy-svalke-pod-kievom-ploshchad-pozhara-umenshilas-140699.html
Пожар на мусорной свалке в Днепропетровской области тушили три дня
20 июня 2012
http://podrobnosti.ua/842981-pozhar-na-musornoj-svalke-v-dnepropetrovskoj-oblasti-tushili-tri-dnja.html
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Наивній Терехов ага, не не будет - та уже началось https://kharkov.comments.ua/news/2017/02/01/192645.html
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Совпадение? Не думаю ...
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А ты подумай.
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ОГО
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