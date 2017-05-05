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 Экономика, Общество
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Все про:Евровидение (646) монеты (108) НБУ (4247)

 Нацбанк выпустит памятную монету, посвященную Евровидению-2017. ФОТО

Монета номиналом в 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера.

Национальный банк Украины 11 мая 2017 введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета "Песенный конкурс Евровидение-2017" изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

Нацбанк выпустит памятную монету, посвященную Евровидению-2017 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: Создан резерв жизненно важных лекарств, скорую можно будет вызвать на четырех иностранных языках, - КГГА

"На аверсе монеты, на зеркальном фоне, размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте многообразие)", - говорится в сообщении НБУ.

Тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук. Она будет продаваться по цене 46 гривен.
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Вижу наших,хунтовских,остаётся всё меньше и меньше на этом ресурсе
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агенты кремля едут за зарплатой
Нацбанк выпустит памятную монету, посвященную Евровидению-2017 - Цензор.НЕТ 108
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Хмм.. А может все-таки лучше снизить учетную ставку??? Так сказать, помочь форсировать события????
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Так "изготовлена ​​из нейзильбера " , или изготовлена Нейзильбером ?))Источник: http://censor.net.ua/p43
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Под изображением написано: метал нейзильбер. Видимо есть такой сплав.
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Ну , что вы такой серьёзный 😄? Немного юмора в пятницу .)))
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UApatriotUA - Нейзи́льбер (от нем. Neusilber - «новое серебро») - сплав меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка.

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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНацбанк выпустит памятную монету, посвященную Евровидению-2017. ФОТО
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