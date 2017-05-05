 Нацбанк выпустит памятную монету, посвященную Евровидению-2017. ФОТО

Национальный банк Украины 11 мая 2017 введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Памятная монета "Песенный конкурс Евровидение-2017" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
"На аверсе монеты, на зеркальном фоне, размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте многообразие)", - говорится в сообщении НБУ.
Тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук. Она будет продаваться по цене 46 гривен.
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