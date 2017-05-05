EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1305  50
Все про:поздравление (585) Порошенко (12804) УГКЦ (178) Шевчук Святослав (46)

 Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пожелал главе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославу Шевчуку крепкого здоровья, радости и мира по случаю 47-летия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Ваше Блаженство! Искренне поздравляю Вас с днем рождения. Своим архипастырским служением и подвижнической деятельностью во главе Украинской греко-католической церкви Вы получили заслуженный авторитет в Украине и мире" - говорится в поздравшении Президента.

Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 6 тыс. верующих приняли участие в крестном ходе УГКЦ в Тернополе. ФОТОрепортаж

Порошенко поблагодарил главу УКГЦ за активную гражданскую позицию, неустанные усилия для обогащения духовной жизни украинского народа.

"Желаю Вам крепкого здоровья, радости и мира", - добавил Президент.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пахан мафії, дикун та злочинець поздоровив справжнього християнина та справжнього священника, всього лише кількома рядками і навіть не згадав про величезний внесок УГКЦ та Святослава особисто в подоланні сучасних негараздів України, про служіння УГКЦ на фронті та на окупованих територіях, про всі складнощі та труднощі які долає УГКЦ в проросійських регіонах України де проросійська місцева влада не дає місця під церкви та собори, не дає можливості нормально відправляти служби священникам та вірним УГКЦ. В Одесі головний храм УГКЦ знаходиться в маленькій кімнаті маленького будинку в якомусь провулку, а дозвіл на будівництво нового храму місцева мафія не видає вже 25 років! Така сама ситуація і з Київським патріархатом, не дають землю в місті під будівництво храмів, а московський патріархат забудував всі сквери та парки в місті! Найкращим подарунком від влади Святославу та всім вірним УГКЦ були б дозволи на будівництво нових великих храмів в Одесі та інших містах України. Так само вірні УПЦ КП чекають дозволів на будівництво храмів в Одесі та інших містах України! Але влада не вміє робити справжні подарунки, бо влада в нас нелюдська!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Катедральний храм УГКЦ в Одесі! порошенко має бути соромно!
Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения - Цензор.НЕТ 7886
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думаю что соромно должно быть одесситам, а не Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соромно має бути українцям, а порошенко до українців не відноситься, це бесарабський румун.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я украинец и что я должен с Закарпатья приехать в Одессу и рассказать в какую церковь им ходить? А может вы думаете что у нас на Закарпатье власть храмы УКГЦ построила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
що ви хочете ? добре що й такий є в промоскальському гадюшнику
 показать весь комментарий
Ответить
 
День народження Патріарха найбільшої української церкві в світі! Не треба про це забувати. УГКЦ має більше 5,5 млн вірних по всьому світі. А одеський храм це головний храм величезного екзархату!!!
Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения - Цензор.НЕТ 16
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо путать личности, пускай и знаменательные с церквями. Да и подобная площадь, это больше показатель того что данная церковь не сильно представлена на этой площади...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просветление идет через церковь, точнее отлучение от нее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Атеїстів теж хоронять в трунах і з хрестом на могилі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не важно как тебя похоронят, важно как ты прожил жизнь . Для правящего класса важно, что бы ты думал, что их бог покарает на том свете .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значить ви не будете проти, якщо вас просто закопають без хреста у мішку десь в полі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тих ботів треба свиням скормити причому живими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый из нас имеет свой путь в этой жизни , каждый из нас отмечает начало этого пути , день своего рождения . С Жнем Рождения !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Киеве попрощались с украинским поэтом, Героем Украины, членом КПСС с 1961 года Борисом Олийныком. Поминальное богослужение (панихида) по умершим состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры
ВИТРИНА УКРАИНСКОГО КОММУНИЗМА.

Храм, который в душе каждого из нас, храм, где живёт наша вера,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Божої ласки та многая літ на службі нам всім !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин , почему если кацап то идиот ? Раньше боты хоть трошки с мозгами были .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те вместе с нами выросли, а это уже продукт исключительно русский!
 показать весь комментарий
Ответить
 
наряду с Любомиром Гузаром он один из современных украинских священнослужителей достойный человеческого уважения...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-нибудь человечество поймет, что они и есть потомки богов, они и есть боги, но все божественное в них убили религии поклонения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Форму мышления. С поклонения, ограничения и терпения на развитие и радость
 показать весь комментарий
Ответить
 
Частично соглашусь. Но думаю в христианстве есть свои преимущества. Если конечно христианин искринен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно есть . Как и в любой другой религии. Христианство вобрало в себя много человеческих ценностей. Ведь оно должно было стать мировой общей религией с непоколебимыми правилами и основами. Недаром, когда иудеи переписовали новую мировую исТОРию, то за основу мирового календаря взяли "рождение" Христа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Желаю всем украинским христианским церквям объединиться в лоно Константинопольского патриархата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крепкого здоровья, радости и мира - Святой Пётр )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
що таке "путін" .правильно пишеться Хуйло з великої літери .тому що це президент сусідньої недодержави
 показать весь комментарий
Ответить
 
Несіть благу звістку у суспільство, іменниник!!!) а мокшам...

?)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКрепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти