 Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства."Ваше Блаженство! Искренне поздравляю Вас с днем рождения. Своим архипастырским служением и подвижнической деятельностью во главе Украинской греко-католической церкви Вы получили заслуженный авторитет в Украине и мире" - говорится в поздравшении Президента.

Порошенко поблагодарил главу УКГЦ за активную гражданскую позицию, неустанные усилия для обогащения духовной жизни украинского народа."Желаю Вам крепкого здоровья, радости и мира", - добавил Президент.