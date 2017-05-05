 Крепкого здоровья, радости и мира, - Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Ваше Блаженство! Искренне поздравляю Вас с днем рождения. Своим архипастырским служением и подвижнической деятельностью во главе Украинской греко-католической церкви Вы получили заслуженный авторитет в Украине и мире" - говорится в поздравшении Президента.
Порошенко поблагодарил главу УКГЦ за активную гражданскую позицию, неустанные усилия для обогащения духовной жизни украинского народа.
"Желаю Вам крепкого здоровья, радости и мира", - добавил Президент.
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ВИТРИНА УКРАИНСКОГО КОММУНИЗМА.
Храм, который в душе каждого из нас, храм, где живёт наша вера,
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