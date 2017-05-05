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 Политика Украины
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 В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО

В мероприятиях по чествованию Героев примут участие более 400 почетных гостей - политиков, дипломатов, деятелей культуры, бойцов АТО и их близких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт Днепропетровской ОГА.

"При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов - хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровщины", - рассказал Резниченко.

В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО 01

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В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО 02

По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии - двойной печать фото на стекле и зонированный подсветку. На стелах можно будет посмотреть фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе, и известным фотографом Дмитрием Муравским.

В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО 03


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Дніпропетровщина понесла найбільші втрати в боротьбі з російськими окупантами та їхніми прихвостнями..
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Да что тут говорить. Вся Украина потеряла своих лучших сынов...
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Вспомнились упреки некотрых моих знакомых со Львова весной 2014, суть которых что мы якобы недоукраинцы. Была и фраза "Вы такие же как донецкие...."
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Погані в вас знайомі.
Мій знайомий з Дніпра в 2014 році казав, шо ніфіга в кацапів не вийде бо російськомовні і руцкие - дві величизні різниці, хоч останні цього й не розуміють в міру власної тупості.
Донецькі з луганськими теж цього в більшості не розуміли...
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Які є... Вони вже вибачилися, що були не праві.
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вот вот. 1,2 ляма Закарпатья практически столько же потеряло как Харьковская или Одесская область... не говоря за Волынь!
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Филатов,Резниченко и их команды делают для Украины в разы больше центральной власти...
Поедьте в Днепр...
Набережная капитально ремонтируется, центральный мост в ремонте, по области запущены проекты строительства школ и больниц, тянут водоводы до сел, которые десятилетиями пили воду из колодцев, создали музей АТО, нашпиговали современнейшим оборудованием больницы, в т.ч. и легендарную им.Мечникова...
Любой лугандонский ватник, побывавший в Днепре, получит такой мощнейший шок, осознав что Украина не умирает, а наоборот развивается, в отличие от бамбасских молодых рыспублиг...
Только так мы победим кацапстан и вернем свои земли...Только через созидательный труд...
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По большей части власть в Украине в остальных городах захвачена бывшими рыгами. Хорошо , хоть Днепр не сдали.
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Інколи розум не хоче вірити в те, що всього в 200 кілометрах на схід від Дніпра живуть особини з зовсім іншою свідомістю та ментальністю..
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вы знаете иногда и сосед остается полной загадкой
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Если бы не Беня, Корбан и их команда в 2014 году в Днепре, то неизвестно как бы всё повернулось.
Коломойский (глава ОДА на тот момент), единственный из всех украинских чиновников, назвавший пуйла - шизофреником маленького роста, и за это ставший личным врагом пуйла.
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Заслуга Коломойского не в том, что он назвал Пукина шизофреником, а в том, что он практически на корню задавил в Днепре весь узкомирский сброд, который хотел превратить Днепр во второй Донец или Луганск. Вот это действительно достойно уважения.
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Задавить весь узкомирский сброд в Украине, не давать нечести высовываться, это и есть действенный рецепт для лечения и упешного развития Украины и Днепр яркий тому пример.
На Донбассе заигрывали с узкомирской нечистью, в итоге получили войну.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО
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