 В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО

"При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов - хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровщины", - рассказал Резниченко.
Институт национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине. Инфографика
По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии - двойной печать фото на стекле и зонированный подсветку. На стелах можно будет посмотреть фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе, и известным фотографом Дмитрием Муравским.
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Мій знайомий з Дніпра в 2014 році казав, шо ніфіга в кацапів не вийде бо російськомовні і руцкие - дві величизні різниці, хоч останні цього й не розуміють в міру власної тупості.
Донецькі з луганськими теж цього в більшості не розуміли...
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Поедьте в Днепр...
Набережная капитально ремонтируется, центральный мост в ремонте, по области запущены проекты строительства школ и больниц, тянут водоводы до сел, которые десятилетиями пили воду из колодцев, создали музей АТО, нашпиговали современнейшим оборудованием больницы, в т.ч. и легендарную им.Мечникова...
Любой лугандонский ватник, побывавший в Днепре, получит такой мощнейший шок, осознав что Украина не умирает, а наоборот развивается, в отличие от бамбасских молодых рыспублиг...
Только так мы победим кацапстан и вернем свои земли...Только через созидательный труд...
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Коломойский (глава ОДА на тот момент), единственный из всех украинских чиновников, назвавший пуйла - шизофреником маленького роста, и за это ставший личным врагом пуйла.
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На Донбассе заигрывали с узкомирской нечистью, в итоге получили войну.
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