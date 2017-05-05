 В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом заявил губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт Днепропетровской ОГА."При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов - хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровщины", - рассказал Резниченко.

По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии - двойной печать фото на стекле и зонированный подсветку. На стелах можно будет посмотреть фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе, и известным фотографом Дмитрием Муравским.