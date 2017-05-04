 Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временного сокрытия.
Памятник поврежден. Отбита рука, плащ и часть гитары. Правоохранители нашли их рядом", - написал депутат.
бронзовый памятник Марку Бернесу в Нежине был похищен в ночь на 3 мая. Памятник был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения уроженца Нежина Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца".
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Только ветер шумит в проводах
Тускло звёзды мерцают...
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...Лугандоны пригнали камаз нужно спиздить цветмета...
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За преступления матери и ее кремлевских подельников вынужден платить пока еще ни в чем не повинный ребенок...
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https://www.investing.com/commodities/brent-oil
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Изменю и повторю.
- Музыкальная пауза. Походу мокшане уже поняли, что лучше заткнуться и втыкать во вселенную. Все равно уже все летит к едрени фени.
P.S. Включаем музычку и смотрим гифку.
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
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но не каждый приёмщик рискнёт, так надо было сначала приготовить инструменты а не утащить припрятать потом где-то бродить искать , а может так было договорено что одни привозят там оставляют потом в определённое время ждут транспорт грузят и где оприходуют
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Марк Бернес. Шаланды полные кефали.
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