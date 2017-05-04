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Все про:воровство (577) Нежин (35) памятник (2105) Черниговщина (478) вандализм (402) Кодола (2)

 Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола. ФОТОрепортаж

Похищенный в Нежине Черниговской области памятник советскому киноактеру и певцу Марку Бернесу обнаружен в яме за городом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временного сокрытия.

Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола 01

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Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола 02
Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола 03

Памятник поврежден. Отбита рука, плащ и часть гитары. Правоохранители нашли их рядом", - написал депутат.

Смотрите также: Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж

Напоминаем, бронзовый памятник Марку Бернесу в Нежине был похищен в ночь на 3 мая. Памятник был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения уроженца Нежина Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца".
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Так его просто и не утащишь, нужна была техника. Явно не бомжики постарались.
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Янтарные вон , как оснащены были и организованы. А тут спереть памятник...Тю! раз плюнуть. Мне интересно- памятник бронзовый?Если нет, тогда понятно почему в яме
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""Нагадуємо, бронзовий пам'ятник Марку Бернесу в Ніжині було викрадено в ніч на 3 травня.Джерело:http://ua.censor.net.ua/p438869
""
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Тёмная ночь, только пули свистят по степи.

Только ветер шумит в проводах
Тускло звёзды мерцают...
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И как продолжение
...Лугандоны пригнали камаз нужно спиздить цветмета...
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вате на боярышник деньга нужна была, но, как всегда, обломались тащить до вторчермета
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"Российские оккупационные власти показали свою полную немощь": В Севастополе бродячая собака укусила дочь Захаровой, незаконно пребывающей на украинском полуострове. Лекарств нет, у скорой кончился бензин
За преступления матери и ее кремлевских подельников вынужден платить пока еще ни в чем не повинный ребенок...
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Вообще то ето было в Мариуполе на не прстим, не дадим 14 год
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Это почётный правосек снимал на видео вату на Куликовом поле в Одессе 2.05.2017
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Цензор, а чего за нефть не постишь? Хоть енота можна будет запустить, а то как-то грустно.
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А что там? Опять хуйло всех переиграл и обваливает цену нефти?
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Та да. Трампнаш разрешил нефть со всех дыр добывать.
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Трамп, мирзавиц, астанавись, што ты тваришь, нигадяй ???
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А што им ещё думать ??? )(уйло ж не может быть виноватым... А Трамп предал и продал разеюжку ни за понюшку табаку, ггггадюка...
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anekdoty.ru Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги?
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Модеры, ай-яй-яй...вам не понравилась гифка или музыка?
Изменю и повторю.
- Музыкальная пауза. Походу мокшане уже поняли, что лучше заткнуться и втыкать во вселенную. Все равно уже все летит к едрени фени.

P.S. Включаем музычку и смотрим гифку.
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

Полиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола - Цензор.НЕТ 770
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кто ж так делает, припрятали чтобы разрезать, так проще сбыть конечно, ну я думаю, хотя
но не каждый приёмщик рискнёт, так надо было сначала приготовить инструменты а не утащить припрятать потом где-то бродить искать , а может так было договорено что одни привозят там оставляют потом в определённое время ждут транспорт грузят и где оприходуют
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Благодаря краже памятника узнал что Бернес родился в Нежине... Всегда думал что он из Одессы. Спасибо ворам и полиции что исправили мой пробел в знаниях))
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Ніжин має свою цікаву історію. Одне з небагатьох міст яке мало Магдебурзьке право в свій час.
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Нежин, Жмеринка, Харьков - и по многим другим украинским городам проходила черта оседлости для евреев во времена царизма
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Если честно я знаю Бернеса в моем прошлом, сейчас, уже в другой стране - Украине. Пришлось погуглить. Послушал, подумал и взвесил. Нет там ничего противоестественного, кроме " только пули свистят по степи..." Нет? Там в АТО - не свистят? Это для любого солдата. Для оценки - других? Оцени себя. Сравни. Потом? Я - ты, узнаем свое предназначение. Так устроена жизнь. Оценивать и делать выводы. Предназначение. Хомо Сапиенс. Человека Разумного.
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А кто что говорит - хороший актёр и певец, и композитор!!!
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по нему видно что он не из Одессы родом, не знаю почему
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Нейман, кто б мог подумать, а то Бернеса и Марка мало )
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что-то в нём не хватает, певец он конечно посредственный, всмысле силы голоса, но не редко бывает что и без особых вокальных данных поют так что душа сначал разворочивает а потом сворачивается(с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Нежина нашла украденный памятник Бернесу, - нардеп Кодола. ФОТОрепортаж
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