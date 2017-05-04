EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Фоторепортаж
  2396  27
Все про:боеприпасы (1125) Госпогранслужба (2666) граната (592) кладбище (190) Одесская область (1481)

 На кладбище в Одесской области выявлен тайник с боеприпасами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

боеприпасы

Местный житель устроил тайник с боеприпасами на одном из кладбищ Одесчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Оперативниками Госпогранслужбы были получены данные о незаконном хранение в Одесской области гражданином Украины боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, возможно, были похищены из зоны АТО. При проверке данной информации был
обнаружен тайник с боеприпасами на окраине одного из сел Подольского района.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тайник с 10 тыс. патронов и 40 гранатами обнаружен в Запорожской области, - СБУ. ВИДЕО

"В тайнике, который был оборудован на кладбище, найдены боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, запалы, тротиловая шашка весом 200 граммов, электродетонатор, сотни патронов к автомату Калашникова и пистолету Макарова, СВД и охотничьему оружию", - говорится в сообщении.

На кладбище в Одесской области выявлен тайник с боеприпасами, - Госпогранслужба 01

Смотрите: Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция. ФОТО

На кладбище в Одесской области выявлен тайник с боеприпасами, - Госпогранслужба 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
судячи з кількості подібних повідомлень, армію можна забезпечити на 100%... от тільки питання, якого біса знаходять "тайнікі", а їх власників дзуськи?!! явно мєнти з сбушниками стату собі малюють!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За каждый такой тайник - звездочка на погон и премия, как я понимаю.
Всем хочется.
Вот какой смысл закладывать в землю тайник с гнилыми боеприпасами, даже не промаслив их? чтобы каждый второй патрон - клинил или осечка? или портил ствол?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где здесь менты или СБУ????
Если сказано опера - пограничники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы мешаете методички переписывать на ЦЕНЗОР
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё , как и говорил Захераст - мы и мёртвые будем убивать ...
Страшно жить , господа ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он недавно говорил, что первого мая Украина развалится. языком работать это не мешки ворочать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну , он не наша элита , к коксу непривычен , только дорвался .
А под коксом чего только не наговоришь !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот Петя , к примеру , чего только не наговорил !
А ведь ничего , сглатываем молча ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что тут такого хранить оружие на кладбище там точно не украдут
Слово андроид пишет так инфа из гугла
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем местному жителю прятать боеприпасы на кладбище? он что не мог дома у себя в гараже или сарае их хранить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так там же могут украсть или спалить

или у вас разрешено хранения оружия ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто украдет на кладбище ? или я снова не прав потому что я кацап???????
 показать весь комментарий
Ответить
 
на кладбище как раз и украдет какой нибудь бомж или охотник за металлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Честно говоря я видать не слышал, что охотники за металлом ходят по кладбищам
видать мало живу много чего не знаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему же вы не тролите кацапа
давайте а то я скоро собираюсь умирать
 показать весь комментарий
Ответить
 
боюсь, шо ещё два-три года войны и запас боеприпасов можно будет отыскать у двух из трёх прохожих на улице.
с одной стороны хорошо - власть нас уже с картонными щитами и в строительных касках не увидит на баррикадах.
с другой стороны плохо - много неадекватных личностей среди нас проживает.
и что лучше - нелегко тут разобраться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вам больше скажу , если случится что-то невероятное , и прокуратура прошерстит дачи в Конче-Заспе , то там столько оружия найдётся , что какой-нибудь стране в Африке хватит на год войны ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гиркин и Моторола занес .Наверно трудно облаву организовать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
23 августа 1919 года Одессу заняли российские триколорно-георгиевские деникинские войска. Только за первые дни своего господства в Одессе деникинцы повесили и расстреляли без суда и следствия три тысячи рабочих. Никто не забыт, ничто не забыто... Предлагаю в память об этом трагическом событии соорудить в Одессе мемориал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
россиянцы много кого уничтожили

боюсь всей земли не хватит мемариалы ставить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа кладбище в Одесской области выявлен тайник с боеприпасами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти