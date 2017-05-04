 На кладбище в Одесской области выявлен тайник с боеприпасами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Оперативниками Госпогранслужбы были получены данные о незаконном хранение в Одесской области гражданином Украины боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, возможно, были похищены из зоны АТО. При проверке данной информации был
обнаружен тайник с боеприпасами на окраине одного из сел Подольского района.
"В тайнике, который был оборудован на кладбище, найдены боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, запалы, тротиловая шашка весом 200 граммов, электродетонатор, сотни патронов к автомату Калашникова и пистолету Макарова, СВД и охотничьему оружию", - говорится в сообщении.
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Всем хочется.
Вот какой смысл закладывать в землю тайник с гнилыми боеприпасами, даже не промаслив их? чтобы каждый второй патрон - клинил или осечка? или портил ствол?
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Если сказано опера - пограничники.
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Страшно жить , господа ...
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А под коксом чего только не наговоришь !
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А ведь ничего , сглатываем молча ...
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Слово андроид пишет так инфа из гугла
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или у вас разрешено хранения оружия ?
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видать мало живу много чего не знаю.
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давайте а то я скоро собираюсь умирать
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с одной стороны хорошо - власть нас уже с картонными щитами и в строительных касках не увидит на баррикадах.
с другой стороны плохо - много неадекватных личностей среди нас проживает.
и что лучше - нелегко тут разобраться.
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боюсь всей земли не хватит мемариалы ставить
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