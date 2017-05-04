 Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киеве.
Полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства, опрашивают свидетелей и очевидцев. В результате инцидента никто не пострадал.
После сообщения водителя, который слышал хлопки, на место немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.
Во время общения водитель автобуса сообщил правоохранителям о звуке хлопков, которые он услышал во время рейса. На автобусной остановке мужчина решил проверить транспортное средство, и заметил на пяти окнах повреждения небольших размеров.
В автобусе на этот момент находилось 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения вызваны выстрелами из пневматического оружия.
Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Проводится проверка, после которой будет дана правовая квалификация инцидента.
1057 5
Материалы по теме: Будни полиции
В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки ранены две женщины, - Нацполиция(13)
Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция. ФОТО(10)
Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(9)
На территории детсада в Киеве взорвался неизвестный предмет, - Нацполиция(7)
Жуткое смертельное ДТП: водитель был очень пьян, "но надо было ехать"... ФОТО(0)
Неизвестный похитил почти 500 тысяч из банкомата в тернопольском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения(73)
Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж(169)
Ответить
Ответить
Ответить
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят.
Ответить
Ответить