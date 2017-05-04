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 Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства повреждения стекла в пассажирском автобусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киеве.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства, опрашивают свидетелей и очевидцев. В результате инцидента никто не пострадал.


После сообщения водителя, который слышал хлопки, на место немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

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Во время общения водитель автобуса сообщил правоохранителям о звуке хлопков, которые он услышал во время рейса. На автобусной остановке мужчина решил проверить транспортное средство, и заметил на пяти окнах повреждения небольших размеров.

В автобусе на этот момент находилось 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения вызваны выстрелами из пневматического оружия.

Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Проводится проверка, после которой будет дана правовая квалификация инцидента.
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Вот хватает же идиотам мозгов для этого. Разве из этого существа когда-то будет какой-то толк?
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А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
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