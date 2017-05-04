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 Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ

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Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 01

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Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 02

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 03

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 04

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 05

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Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 06

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 07


Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 08

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 09

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 10

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 11

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 12

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 13

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 14

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 15

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 16

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 17

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ 18


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да "цензор" как всегда...уже поправили заголовок.

но твой вариант даже лучше, чем с "А"
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я бы сказал, с буквы "п", а заканчивается "здец" :D
Сеню, конечно, хорошо пропиарили )))) А то все - пастор, пастор... )))
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ну. ладно. Вот из личного архива семьи Яценюков

Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на обсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ. - Цензор.НЕТ 9626
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Хуйлостан нічого не робить так просто, щось тут є, якась много ходов очка.
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Сколько у нас еще дебилов которые ведутся на кацапский финт,быстро надю забыли плять,конечно это не просто,надо сеню доставать как то из под плинтуса,он много сделал полезного,оркостан содержать три года это большая заслуга и отблагодарить как то надо
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Он в далеком 95-м был так-же далек от военных действий, тогда Ичкерии, как и сейчас от АТО
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доля правды есть в Вашем коммюнике есть. Но все равно прикольно, как русня покупается ))))
Кровавый пастор, сеня-рэмбо... Я уже сам себя боюсь...
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Сене надо срочно дать орден "За Мужество" 1 степени с формулировкой "за исполнение интернационального долга в период чеченских войн", где и как исполнял - не указывать, ни в коем случае, интрига пропадет...
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кролик гонится за петухом касапским - смешно было
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смешно, как Сеня который год обгоняет пулю в лоб
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Ета брехня подчеркивает идиотизм тех кто пришёл случайно во власть после Майдана . Ну нормальный человек будет такое брехать как чмо Сеня или Геращенко с Одеситом ?)))) Эти дебилы думают что повышают свой рейтинг брехней . А получается смех и презрение от народа .
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Идиотизм в том, что они и на следующих выборах проскочат в калитку. Кто на гречке, кто на показном патриотизме... Проблема решается достаточно просто - принятием одной лишь поправки. Отмена неприкосновенности. Впрочем, это касается и судей...
Воровство должно быть наказуемо
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Они и до Майдана не дворниками были , постоянно то во власти то около нее .
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отличный пиар этого недоноска
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Ну по сравнению с Сеней ваш сцарь явное - ху-ло.
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Чеченец
(автор Дегтярёв Геннадий)

…Включил я как-то «ящик» вечерком -
соскучился по дозе негатива,
гляжу, кого-то «вычислил» СледКом -
преступника, чеченского комдива.

Его мне не забыть тяжёлый взгляд,
узнаю я его в любой одежде,
встречал его я много лет назад -
он старше стал, но выглядит как прежде.

В отряде, на Кавказе, он был свой,
«Чеченцем» называли побратимы,
характер - по-кавказски волевой,
бесстрашный, там такие люди чтимы.

Стрелял как бог, безжалостен к врагам,
не брезговал, коль надо, резать глотки,
к пленённым был всегда суров рабам,
к труду их приучал ударом плётки…

…Закончилась в Ичкерии война,
«Чеченец» как сквозь землю провалился.
Воспряла Русь, очнулась ото сна,
узрев сие, герой наш испарился.

И долго не слыхали мы о нём,
возник опять, уже в другой личине,
став банковского дела знатоком,
возглавил банк центральный в Украине.

Опять его характер волевой
помог ему в тяжёлую годину -
закрыв своей широкою спиной
финансовую сложную махину

от кризисов, тянул её как вол.
О кресле посерьёзней помышляя,
привнёс в ряды «оранжевых» раскол,
«Народный фронт» для битвы собирая.

Название понятно - фронтовик
«Чеченец» наш и все его партийцы,
врагов страшил его чеченский лик
и слава закулисная убийцы.

Министром был и спикером бывал,
в мечтаньях о премьерстве пребывая…
Как вдруг страной опять пронёсся шквал -
братва явилась бело-голубая…

Что дальше? Ну а дальше был Майдан…
Не думая о славе и наградах,
народных масс протестных капитан
отвагою блистал на баррикадах.

Он звался там иначе - «Куля-В-Лоб»,
погибнуть, но не сдаться там божился,
сожрать его мечтал «донецкий жлоб» -
не вышло, «Кулей-В-Лобом» подавился…

Теперь страной измученной рулит,
народ премьера «Сеней» называет,
как брата… Лишь СледКом один не спит,
за Сеней днём и ночью наблюдает…

Пришёл тот миг, когда нельзя молчать!
Узнал СледКом в премьере «ополченца»!
Известно всё, пора разоблачать
забытого преступника - «Чеченца»!..

…Гляжу я на убогих и смеюсь…
СледКом - издатель пресных анекдотов
для курских малограмотных бабусь?
Иль просто держит всех за идиотов?

ТВ-баран, иль ты настолько глуп,
что бредням этим с радостью внимаешь?
Из чуши несусветной сварен суп,
но ты его не думая глотаешь!
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И это с одним калашом! Не дай боже ему в руки РПГ дать или чё потяжелее!!!
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