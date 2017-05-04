 Зверства Кровавого Кроля. Реакция ФОТОжаберов на абсурдные обвинения Яценюка следкомом РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Рождество Яценюк пытал и убивал российских солдат в Грозном, - следком РФ
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 30 российских солдат - не повод для ареста Яценюка, - Интерпол
Больше фотошопов смотрите здесь
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 30 российских солдат - не повод для ареста Яценюка, - Интерпол
Ответить
Ответить
но твой вариант даже лучше, чем с "А"
Ответить
Сеню, конечно, хорошо пропиарили )))) А то все - пастор, пастор... )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кровавый пастор, сеня-рэмбо... Я уже сам себя боюсь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Воровство должно быть наказуемо
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(автор Дегтярёв Геннадий)
…Включил я как-то «ящик» вечерком -
соскучился по дозе негатива,
гляжу, кого-то «вычислил» СледКом -
преступника, чеченского комдива.
Его мне не забыть тяжёлый взгляд,
узнаю я его в любой одежде,
встречал его я много лет назад -
он старше стал, но выглядит как прежде.
В отряде, на Кавказе, он был свой,
«Чеченцем» называли побратимы,
характер - по-кавказски волевой,
бесстрашный, там такие люди чтимы.
Стрелял как бог, безжалостен к врагам,
не брезговал, коль надо, резать глотки,
к пленённым был всегда суров рабам,
к труду их приучал ударом плётки…
…Закончилась в Ичкерии война,
«Чеченец» как сквозь землю провалился.
Воспряла Русь, очнулась ото сна,
узрев сие, герой наш испарился.
И долго не слыхали мы о нём,
возник опять, уже в другой личине,
став банковского дела знатоком,
возглавил банк центральный в Украине.
Опять его характер волевой
помог ему в тяжёлую годину -
закрыв своей широкою спиной
финансовую сложную махину
от кризисов, тянул её как вол.
О кресле посерьёзней помышляя,
привнёс в ряды «оранжевых» раскол,
«Народный фронт» для битвы собирая.
Название понятно - фронтовик
«Чеченец» наш и все его партийцы,
врагов страшил его чеченский лик
и слава закулисная убийцы.
Министром был и спикером бывал,
в мечтаньях о премьерстве пребывая…
Как вдруг страной опять пронёсся шквал -
братва явилась бело-голубая…
Что дальше? Ну а дальше был Майдан…
Не думая о славе и наградах,
народных масс протестных капитан
отвагою блистал на баррикадах.
Он звался там иначе - «Куля-В-Лоб»,
погибнуть, но не сдаться там божился,
сожрать его мечтал «донецкий жлоб» -
не вышло, «Кулей-В-Лобом» подавился…
Теперь страной измученной рулит,
народ премьера «Сеней» называет,
как брата… Лишь СледКом один не спит,
за Сеней днём и ночью наблюдает…
Пришёл тот миг, когда нельзя молчать!
Узнал СледКом в премьере «ополченца»!
Известно всё, пора разоблачать
забытого преступника - «Чеченца»!..
…Гляжу я на убогих и смеюсь…
СледКом - издатель пресных анекдотов
для курских малограмотных бабусь?
Иль просто держит всех за идиотов?
ТВ-баран, иль ты настолько глуп,
что бредням этим с радостью внимаешь?
Из чуши несусветной сварен суп,
но ты его не думая глотаешь!
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить