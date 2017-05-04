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Все про:налоговая милиция (1315) топливо (397) Ивано-Франковская область (267)

 Налоговики прекратили продажу незаконно изготовленного топлива. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота ГСМ на сумму более 1, 4 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины установлено, что на одной из АЗС области хранится и продается незаконно изготовленное топливо, которое не соответствует требованиям ГОСТа.

Налоговики прекратили продажу незаконно изготовленного топлива 01

В результате обыска, проведенного на территории АЗС, изъято 60,8 тыс. литров горюче-смазочных материалов, общей ориентировочной стоимостью более 1, 4 млн. грн.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.



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арештуйте всіх нефтретрейдерів, ці бариги рвуть не подецкі: в черкаській області АИ-95 = 23,59 а в Києві 26,99! не думаю що перші в мінусі....
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арештували, ЩО ДАЛІ?
В Україні нема такої кількості коней, чоб хочаб завозити продукти в магазини.
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ніхто за коней не говорив, просто ціни повинні бути адекватні: нафта в ціні падає, а бензин дорожчає... антимонопольний комітет взагалі посадити треба
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То може скажете, хто як не коні, буде розвозити продукти по магазинам.
Нефтретрейдерів Ви ж всіх арештувати пропонуєте.
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А може пора вилучати незаконно виготовлених податківців, та і всю податкову систему? Яка мішає нам працювати.
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Заголовок доставляет своей двухсмысленностью ).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики прекратили продажу незаконно изготовленного топлива. ФОТО
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