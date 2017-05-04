 Налоговики прекратили продажу незаконно изготовленного топлива. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины установлено, что на одной из АЗС области хранится и продается незаконно изготовленное топливо, которое не соответствует требованиям ГОСТа.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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В Україні нема такої кількості коней, чоб хочаб завозити продукти в магазини.
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Нефтретрейдерів Ви ж всіх арештувати пропонуєте.
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