 Налоговики прекратили продажу незаконно изготовленного топлива. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины установлено, что на одной из АЗС области хранится и продается незаконно изготовленное топливо, которое не соответствует требованиям ГОСТа.

В результате обыска, проведенного на территории АЗС, изъято 60,8 тыс. литров горюче-смазочных материалов, общей ориентировочной стоимостью более 1, 4 млн. грн.В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.