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Все про:налоговая милиция (1315) спирт (210) изъятие (355)

 Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта. ФОТО

Нелегальный спирт при досмотре обнаружили в грузовике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники налоговой милиции г. Киев совместно со Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота на территории Одесской области 24 тысячи литров спирта.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК, было установлено, что в области осуществляется незаконное хранение и транспортировка спирта.

Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта 01

В результате проведенного осмотра грузового автомобиля DAF, который находился на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, было обнаружено и изъято 24 тысячи литров спирта. Также изъят сам автомобиль. Общая стоимость изъятого, которое в настоящее время передано на ответственное хранение, составляет более 4,16 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

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В Кривом Роге шахтеры остались под землей, официальных комментариев для СМИ нет (ФОТО) https://www.0564.ua/news/1642367
04.05.20173

На шахте "Родина" отказались комментировать ситуацию относительно протестной акции шахтеров, хотя и подтвердили информацию, что шахтеры после ночной смены не поднялись на поверхность.

Как сообщил корреспондент 0564, сегодня, 4 мая, журналисты побывали на шахте "Родина" и в управлении КЖРК.

На территорию шахты представителей СМИ не пропустили, но информацию о том, что после ночной смены шахтеры отказались выходить на поверхность, подтвердили. Однако работа шахты не заблокирована - она работает. Каких-либо неисправностей в оборудовании, которые могли бы повлиять на то, что люди остались под землей, нет. Также сотрудники шахты посоветовали обратиться за комментариями к руководству, которое находится в управлении Криворожского железорудного комбината.

В управлении КЖРК журналистам удалось пообщаться с... охранником, который заявил об отсутствии руководителей в управлении. По его словам, руководители должны появиться около 15.00 - 16.00 часов.

Также сотрудник охраны опровергал информацию о том, что шахтеры не поднялись на поверхность, якобы шахты работают в обычном режиме.

Как мы писали ранее сегодня, 4 мая, на поверхность отказались выезжать с ночной смены трех шахт ( «Гвардейская», «Родина», «Терновская») в полном составе и одной частично ( «Октябрьская»). Было озвучено требование повысить оплату труда для забойщиков до 1000 долларов. Администрация пытается дискредитировать протестующих.

Читайте: Горняки заблокировали работу 4 шахт Кривбасса, требуя повышения зарплаты.
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Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта - Цензор.НЕТ 1934
И будут этот спирт выдавать во временное пользование своим людям как в "Зеленом фургоне"!
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Весь спирт на проверку в ГПУ, месяца два не беспокоить.
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Луценко ,де берется цей спирт????Луценко,куди діваєтся конфіскований спирт???)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта. ФОТО
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