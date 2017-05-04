 Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , сотрудники налоговой милиции г. Киев совместно со Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота на территории Одесской области 24 тысячи литров спирта.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК, было установлено, что в области осуществляется незаконное хранение и транспортировка спирта.

В результате проведенного осмотра грузового автомобиля DAF, который находился на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, было обнаружено и изъято 24 тысячи литров спирта. Также изъят сам автомобиль. Общая стоимость изъятого, которое в настоящее время передано на ответственное хранение, составляет более 4,16 миллиона гривен.Расследование уголовного производства продолжается.