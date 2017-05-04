 Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники налоговой милиции г. Киев совместно со Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота на территории Одесской области 24 тысячи литров спирта.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК, было установлено, что в области осуществляется незаконное хранение и транспортировка спирта.
Расследование уголовного производства продолжается.
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04.05.20173
На шахте "Родина" отказались комментировать ситуацию относительно протестной акции шахтеров, хотя и подтвердили информацию, что шахтеры после ночной смены не поднялись на поверхность.
Как сообщил корреспондент 0564, сегодня, 4 мая, журналисты побывали на шахте "Родина" и в управлении КЖРК.
На территорию шахты представителей СМИ не пропустили, но информацию о том, что после ночной смены шахтеры отказались выходить на поверхность, подтвердили. Однако работа шахты не заблокирована - она работает. Каких-либо неисправностей в оборудовании, которые могли бы повлиять на то, что люди остались под землей, нет. Также сотрудники шахты посоветовали обратиться за комментариями к руководству, которое находится в управлении Криворожского железорудного комбината.
В управлении КЖРК журналистам удалось пообщаться с... охранником, который заявил об отсутствии руководителей в управлении. По его словам, руководители должны появиться около 15.00 - 16.00 часов.
Также сотрудник охраны опровергал информацию о том, что шахтеры не поднялись на поверхность, якобы шахты работают в обычном режиме.
Как мы писали ранее сегодня, 4 мая, на поверхность отказались выезжать с ночной смены трех шахт ( «Гвардейская», «Родина», «Терновская») в полном составе и одной частично ( «Октябрьская»). Было озвучено требование повысить оплату труда для забойщиков до 1000 долларов. Администрация пытается дискредитировать протестующих.
Читайте: Горняки заблокировали работу 4 шахт Кривбасса, требуя повышения зарплаты.
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И будут этот спирт выдавать во временное пользование своим людям как в "Зеленом фургоне"!
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