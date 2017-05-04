 При получении взятки задержан сотрудник Центра предоставления админуслуг Хмельницкого горсовета. ФОТО

В Хмельницкой области сотрудники Управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, прокуратурой области и УСБУ разоблачили специалиста Центра предоставления административных услуг Хмельницкого горсовета, который требовал с предпринимателя 13 тысяч гривен за оказание содействия в получении разрешения на размещение рекламы. Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
"Специалист Центра требовал неправомерную выгоду за влияние на принятие решения Департаментом архитектуры градостроительства и земельных отношений Хмельницкого горсовета. Его задержали на "горячем", при получении второй части суммы - 10 тысяч гривен. Общая сумма взятки составила 13 тысяч гривен", - рассказала Наталья Калиновская.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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