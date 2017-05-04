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Все про:взятка (3857) Нацполиция (7218) СБУ (14144) админуслуги (11)

 При получении взятки задержан сотрудник Центра предоставления админуслуг Хмельницкого горсовета. ФОТО

Сумма взятки составила 13 тысяч гривен.

В Хмельницкой области сотрудники Управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, прокуратурой области и УСБУ разоблачили специалиста Центра предоставления административных услуг Хмельницкого горсовета, который требовал с предпринимателя 13 тысяч гривен за оказание содействия в получении разрешения на размещение рекламы. Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

"Специалист Центра требовал неправомерную выгоду за влияние на принятие решения Департаментом архитектуры градостроительства и земельных отношений Хмельницкого горсовета. Его задержали на "горячем", при получении второй части суммы - 10 тысяч гривен. Общая сумма взятки составила 13 тысяч гривен", - рассказала Наталья Калиновская.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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При получении взятки задержан сотрудник Центра предоставления админуслуг Хмельницкого горсовета 01

При получении взятки задержан сотрудник Центра предоставления админуслуг Хмельницкого горсовета 02



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работник центра созданного для устранения взяточничества задержан за взяточничество...
Кто знает какая у него зарплата?
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Напоминает рыбалку за границей - поймали рыбу, показали, пофоткали и выпустили.
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А для чего вообще, как не для узаконенной наживы и коррупции, созданы Центры ДОКУМЕНТ ? Для расширения штата миграционных служб денег не было, а тут сразу десятки центров с услугами на 30-40 процентов дороже, чем госрасценки.
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А на Закарпатті вивезли 400 тисяч зелених на користь іншої держави.
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сын бывшего главы райдержадминистрации на мазерати...
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Интересно ? Этот урод от Правящей партии БПП ? Или от Радикальных жопошников ?
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там есть не менее радикальные жопаблоковцы...пардон, - оппоблоковцы...
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Радикалы берут пример с лидера, напоминают плечевых.
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Цікаво якби тім хто краде відрубували кінцівку? Я прикинув нашу зРаду, сцуко всі плєать на візочках як обрубки штабелями лежать.
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Задержанные есть,когда будут посаженные с конфискацией всего принадлежащего им,женам,детям,тёщам,братьям,сёстрам.Очень поможет введение смертной казни за коррупцию.
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Уже никто не верит этой брехне с задержанием пешек. Когда сынки и дочки госчиновников и прокурВоров рассекают по Киеву на машинах за миллионы гривень, а их жены (тещи, братья, сестры, кумовья и проч.) все как один - "удачливые бизнесмены" , то каково доверие этой ублюдошной, продажной, вороватой потешной "власти" 7
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки задержан сотрудник Центра предоставления админуслуг Хмельницкого горсовета. ФОТО
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