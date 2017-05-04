EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, Фоторепортаж
  1200  2
Все про:выставка (369) история (1325) фото (2445) школа (1716) Антитеррористическая операция (16615)

 "Жизнь на линии огня": 5 мая в одной из школ Киева состоится открытие фотовыставки работ Юрия Величко. ФОТО

Завтра, 5 мая, в 12:00 в СШ №170 Оболонского района, будет открыта фотовыставка работ Юрия Величко "Жизнь на линии огня".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей с транице в Facebook написал Алексей Герман.

"Друзья, завтра в 12-00 в СШ №170 Оболонского района, будет открыта фотовыставка работ Юрия Величко "Жизнь на линии огня". Напоминаю, ОО "Киевский Городской Союз Ветеранов АТО "Перун" проводит это мероприятие уже в течение двух месяцев и это уже пятое учебное заведение района, которое посетила выставка", - написал он.

Жизнь на линии огня: 5 мая в одной из школ Киева состоится открытие фотовыставки работ Юрия Величко 01

Фото: Алексей Герман / Facebook

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинская фотовыставка "Дети в войне" открылась в штаб-квартире НАТО. ФОТОрепортаж

Герман отметил, что изначально планировался образовательный проект, но почти сразу это стало чем-то большим.

"Надо видеть реакцию детей, надо быть там, чтобы понять-историю независимости Украины, которую мы пишем сегодня. И пишем мы ее не только собственной кровью, но и подобными проектами. Приходите друзья", - добавил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоОбщество"Жизнь на линии огня": 5 мая в одной из школ Киева состоится открытие фотовыставки работ Юрия Величко. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти