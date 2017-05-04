 "Жизнь на линии огня": 5 мая в одной из школ Киева состоится открытие фотовыставки работ Юрия Величко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей с транице в Facebook написал Алексей Герман."Друзья, завтра в 12-00 в СШ №170 Оболонского района, будет открыта фотовыставка работ Юрия Величко "Жизнь на линии огня". Напоминаю, ОО "Киевский Городской Союз Ветеранов АТО "Перун" проводит это мероприятие уже в течение двух месяцев и это уже пятое учебное заведение района, которое посетила выставка", - написал он.

Фото: Алексей Герман / FacebookГерман отметил, что изначально планировался образовательный проект, но почти сразу это стало чем-то большим."Надо видеть реакцию детей, надо быть там, чтобы понять-историю независимости Украины, которую мы пишем сегодня. И пишем мы ее не только собственной кровью, но и подобными проектами. Приходите друзья", - добавил он.